Мусаева заплакала на последнем слове

16 июня 2023, 15:51

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Зарема Мусаева в последнем слове заявила, что не совершала ничего противоправного. Она поблагодарила всех, кто поддерживал ее в ходе следствия и суда.

Как писал "Кавказский узел", 15 июня в Ахматовском (бывшем Ленинском) районном суде Грозного начались прения сторон по делу Заремы Мусаевой. Прокурор заявил, что вина Мусаевой в мошенничестве и нападении на силовика подтверждается показаниями свидетелей и данными экспертиз. Сегодня в ходе прений на заседании суда в Грозном Зарема Мусаева заявила о своей невиновности в мошенничестве и нападении на силовика.

Зарема Мусаева обвиняется в нападении на силовика и проходит по делу о мошенничестве. Подробности дела приведены в справке "Кавказского узла" "Дело Заремы Мусаевой".

Зарема Мусаева выступила сегодня в Ахматовском суде Грозного с кратким последним словом. Она отказалась признать вину. "Я никаких преступлений не совершала. Насколько я добродушный человек - меня люди знают", - сказала Мусаева и голос ее сорвался. "Аллах видит, насколько моя совесть чиста и что я ничего (противоправного) не совершала", - продолжила она, сдерживая слезы. Она также поблагодарила всех, кто ее поддерживал и писал ей письма, следует из видео, предоставленного "Кавказскому узлу" Командой против пыток.

Суд удалился в совещательную комнату, оглашение приговора будет 4 июля.