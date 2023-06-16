Зарема Мусаева в зале суда. Фото: Команда против пыток https://doxa.team/news/2023-06-15-musaeva

16 июня 2023, 15:51

Мусаева заплакала на последнем слове

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Зарема Мусаева в последнем слове заявила, что не совершала ничего противоправного. Она поблагодарила всех, кто поддерживал ее в ходе следствия и суда.

Как писал "Кавказский узел", 15 июня в Ахматовском (бывшем Ленинском) районном суде Грозного начались прения сторон по делу Заремы Мусаевой. Прокурор заявил, что вина Мусаевой в мошенничестве и нападении на силовика подтверждается показаниями свидетелей и данными экспертиз. Сегодня в ходе прений на заседании суда в Грозном Зарема Мусаева заявила о своей невиновности в мошенничестве и нападении на силовика.

Зарема Мусаева обвиняется в нападении на силовика и проходит по делу о мошенничестве. Подробности дела приведены в справке "Кавказского узла" "Дело Заремы Мусаевой".

Зарема Мусаева выступила сегодня в Ахматовском суде Грозного  с кратким последним словом. Она отказалась признать вину. "Я никаких преступлений не совершала. Насколько я добродушный человек - меня люди знают", - сказала Мусаева и голос ее сорвался. "Аллах видит, насколько моя совесть чиста и что я ничего (противоправного) не совершала", - продолжила она, сдерживая слезы. Она также поблагодарила всех, кто ее поддерживал и писал ей письма, следует из видео, предоставленного "Кавказскому узлу" Командой против пыток.

Суд удалился в совещательную комнату, оглашение приговора будет 4 июля. 

Напомним, супругу бывшего судьи Сайди Янгулбаева Зарему Мусаеву чеченские силовики силой увезли 20 января 2022 года из квартиры в Нижнем Новгороде. Суд в Грозном рассматривает ее дело с июня 2022 года. В феврале Зарема Мусаева пожаловалась на ухудшение здоровья в изоляторе, 5 июня ее сын Абубакар Янгулбаев сообщил, что мать утратила способность самостоятельно передвигаться, и что ее госпитализировали. 10 июня стало известно, что Мусаевой отказано в стационарном лечении. 15 июня прокурор запросил для Мусаевой пять с половиной лет колонии.

После задержания Мусаевой Рамзан Кадыров обвинил семью Янгулбаевых в организации террористической сети и поддержке терроризма и заявил, что их ждет место "в тюрьме или под землей". 1 февраля советник Кадырова, депутат Госдумы Адам Делимханов пригрозил расправой семье Янгулбаевых.

После этого Сайди Янгулбаев и его дети покинули Россию. Ибрагим Янгулбаев, объявлен в федеральный розыск по делу об оправдании терроризма, Росфинмониторинг включил его в реестр экстремистов и террористов. 30 марта стало известно, что следователи в Чечне отказались проводить проверку угроз семье Янгулбаевых

Подробности о конфликте Кадырова с Янгулбаевыми приведены в справках "Кавказского узла" "Как Янгулбаевы стали врагами Кадырова" и "Главное о борьбе кадыровцев с Янгулбаевыми".

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Примечание:

"Правозащитники добились в прокуратуре поддержки по делу Заремы Мусаевой", "Активистка задержана за пикет в поддержку Заремы Мусаевой", "Прокурор потребовал допроса потерпевшего по делу Мусаевой".

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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