Две жительницы Дагестана оштрафованы за неуважение к гимну
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Судья в Каспийске назначил штрафы двум местным жительницам, которые не встали во время исполнения российского гимна на мероприятии 1 сентября.
Административные протоколы обеих женщин рассматривал мировой судья судебного участка №103 в Каспийске. Двум жительницам города вменили нарушение порядка официального использования государственных символов РФ (статья 17.10 КоАП РФ).
Обе женщины 1 сентября присутствовали на официальном праздновании Дня знаний в здании Республиканского центра образования. Во время "официального исполнения" государственного гимна они "остались сидеть на своих местах, не встав", сообщила 30 октября пресс-служба Верховного суда Дагестана.
В суде женщины не признали себя виновными. "Одна пояснила, что была вынуждена сидеть, так как держала на коленях ребенка, вторая – из-за плохого самочувствия”, – говорится в публикации официального Telegram-канала.
Судья не счел доводы женщин "уважительными причинами для нарушения порядка исполнения гимна" и оштрафовал каждую из них на 2500 рублей. Комментариями от оштрафованных жительниц Каспийска относительно планов обжаловать решения "Кавказский узел" пока не располагает.
"Кавказский узел" также писал, что административные штрафы за неуважение к гимну периодически назначаются жителям разных республик Северного Кавказа. Так, в апреле 2025 года представитель полиции сообщил о восьми административных штрафах за неуважение к гимну, назначенных жителям Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии после спортивных мероприятий в январе и феврале. Позже стало известно о еще одном случае: 20-летнему жителю Черкесска назначили штраф за то, что он не встал во время исполнения гимна на стадионе.
В июле 2024 года силовики составили административные протоколы на родителей выпускников нальчикской школы, которые не встали с кресел во время исполнения гимна России. Впоследствии восемь жителей Кабардино-Балкарии были оштрафованы на три тысячи рублей. Среди участников мероприятия, проявивших неуважение к гимну, оказался сотрудник филиала компании "РусГидро". Компания потребовала от него публичных извинений, заявив, что своими действиями он оскорбил общество и своих коллег.
Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube.
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.