Две жительницы Дагестана оштрафованы за неуважение к гимну

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Судья в Каспийске назначил штрафы двум местным жительницам, которые не встали во время исполнения российского гимна на мероприятии 1 сентября.

Административные протоколы обеих женщин рассматривал мировой судья судебного участка №103 в Каспийске. Двум жительницам города вменили нарушение порядка официального использования государственных символов РФ (статья 17.10 КоАП РФ).

Обе женщины 1 сентября присутствовали на официальном праздновании Дня знаний в здании Республиканского центра образования. Во время "официального исполнения" государственного гимна они "остались сидеть на своих местах, не встав", сообщила 30 октября пресс-служба Верховного суда Дагестана.

В суде женщины не признали себя виновными. "Одна пояснила, что была вынуждена сидеть, так как держала на коленях ребенка, вторая – из-за плохого самочувствия”, – говорится в публикации официального Telegram-канала.

Судья не счел доводы женщин "уважительными причинами для нарушения порядка исполнения гимна" и оштрафовал каждую из них на 2500 рублей. Комментариями от оштрафованных жительниц Каспийска относительно планов обжаловать решения "Кавказский узел" пока не располагает.

"Кавказский узел" также писал, что административные штрафы за неуважение к гимну периодически назначаются жителям разных республик Северного Кавказа. Так, в апреле 2025 года представитель полиции сообщил о восьми административных штрафах за неуважение к гимну, назначенных жителям Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии после спортивных мероприятий в январе и феврале. Позже стало известно о еще одном случае: 20-летнему жителю Черкесска назначили штраф за то, что он не встал во время исполнения гимна на стадионе.

В июле 2024 года силовики составили административные протоколы на родителей выпускников нальчикской школы, которые не встали с кресел во время исполнения гимна России. Впоследствии восемь жителей Кабардино-Балкарии были оштрафованы на три тысячи рублей. Среди участников мероприятия, проявивших неуважение к гимну, оказался сотрудник филиала компании "РусГидро". Компания потребовала от него публичных извинений, заявив, что своими действиями он оскорбил общество и своих коллег.