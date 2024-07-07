Участники выпускного мероприятия в школе Нальчика. Кадр видео из телеграм-канала Mash Gor https://t.me/mash_gor/5775

07 июля 2024, 12:58

Родители выпускников в Нальчике обвинены в неуважении к гимну России

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Силовики составили административные протоколы на родителей выпускников нальчикской школы, которые не встали с кресел во время исполнения гимна России.

В Нальчике силовики составили протоколы по статье 17.10 КоАП РФ на родителей выпускников из-за того, что они не встали во время исполнения гимна России, сообщает правозащитный проект "ОВД-Инфо"*. Информация о том, назначено ли обвиняемым наказание, в сообщении не приведена.

Инцидент произошел в одной из школ во время торжественного мероприятия, посвященного завершению учебного года в девятых классах, указал 6 июля автор блога "Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости" на "Кавказском узле".

"Восемь родителей – это были женщины в хиджабах, некоторые с мужьями, во время исполнения гимна России остались сидеть на своих местах, не поднявшись, как все", - говорится в посте блогера "Не встали под гимн. Скандал в нальчикской школе завершился административными штрафами".

Короткий видеоролик о происшествии опубликовал 6 июля анонимный телеграм-канал Mash Gor. На кадрах ролика, смонтированного из нескольких фрагментов видеозаписи, видны люди, собравшиеся в актовом зале. Большинство из них стоят между рядами кресел, но несколько мужчин и женщин продолжают сидеть. В опубликованном видео звучит музыка гимна России.

МВД по Кабардино-Балкарии, по состоянию на 12.55 мск 7 июля, не сообщило на своем сайте и в телеграм-канале об этом инциденте. На сайте Нальчикского горсуда, по состоянию на 12.55 мск 7 июля, недоступен поиск по разделу "Судебное делопроизводство". "Информация временно недоступна. Приносим свои извинения. Попробуйте обратиться позже или обратитесь непосредственно в суд", - указано на этой странице сайта.

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Примечание:

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Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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