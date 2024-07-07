"РусГидро" потребовала публичных извинений от нальчанина за неуважение к гимну России

07 июля 2024, 18:50

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Сотрудник филиала "РусГидро" в Нальчике опозорил коллег неуважением к гимну России на выпускном мероприятии в школе, заявила компания и потребовала от него публичных извинений.

Как писал "Кавказский узел", 6 июля стало известно, что силовики составили административные протоколы на нескольких жителей Нальчика, которые не встали с кресел в школьном зале во время исполнения гимна России на мероприятии по случаю завершения учебного года.

По данным анонимного телеграм-канала Mash Gor, среди восьми человек, которые продолжили сидеть во время исполнения гимна, был начальник отдела "РусГидро".

Группа компаний "РусГидро" подтвердила, что среди участников торжественного мероприятия был сотрудник филиала в Кабардино-Балкарии. "Работник Кабардино-Балкарского филиала опозорил компанию и оскорбил семидесятитысячный коллектив энергетиков, которые круглые сутки своим добросовестным трудом обеспечивают работу сложнейших объектов и энергетический суверенитет страны", - говорится в публикации, размещенной сегодня в телеграм-канале "РусГидро".

Энергетики компании "ждут от работника публичных извинений перед обществом и коллективом", подчеркивается в сообщении. "И пояснений причин недостойного поведения во время торжественного исполнения государственного гимна на официальном мероприятии в школе", - заявила пресс-служба группы компаний. По состоянию на 18.50 мск, в телеграм-канале "РусГидро" не опубликованы новые сообщения.

Напомним, практика публичных извинений, принятая в Чечне с подачи Рамзана Кадырова, распространилась на другие регионы России. Так, в конце июня братья убитого в ходе нападения боевиков в Дагестане Османа Омарова в видеообращении попросили прощения за случившееся. Свое обращение они адресовали семьям пострадавших.

В докладе международной кризисной группы "Чечня: внутреннее зарубежье", опубликованном в июне 2015 года на "Кавказском узле", отмечалось, что такие извинения становятся следствием давления и угроз. Как эта практика распространяется на другие регионы России, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин".

Материалы о практике публичных покаяний "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".

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