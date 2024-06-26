Братья Омаровы извинились за атаку боевиков

26 июня 2024, 19:04

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Пятеро братьев Омаровых в видеообращении попросили прощения за атаку боевиков в Дагестане. Свое обращение они адресовали семьям пострадавших.

Как писал "Кавказский узел", атаки в Дербенте и Махачкале стали первыми вооруженными инцидентами в республике за 13 месяцев. Глава района Сергокалинского района Магомед Омаров после атаки боевиков был исключен из "Единой России" и освобожден от должности, он арестован на 10 суток по административной статье о мелком хулиганстве. Сыновья Омарова, как и племянник, причастны к нападению боевиков, заявил глава Дагестана.

23 июня, в христианский праздник Дня Святой Троицы, в Дербенте произошло нападение боевиков на православный храм и синагогу, а в Махачкале - на Свято-Успенский кафедральный собор и на пост ДПС. В результате нападений погиб 21 человек, 46 пострадали. Среди погибших – священник дербентского храма Николай Котельников и охранник собора в Махачкале. Представитель Минздрава России сообщил, что к 26 июня в больницах остаются 19 пострадавших, шесть из них в тяжелом состоянии.

Видео извинений братьев Омаровых опубликовал сегодня Telegram-канал "Спросите Расула". В небольшом помещении стоят пять человек, четверо из них низко склонили головы, говорит пятый, внешне похожий на руководителя детско-юношеского футбола Федерации футбола Дагестана Мурада Омарова. "Уважаемые дагестанцы, братья и сестры. Мы, семья Омаровых, глубоко скорбим за происшедшее. Мы всегда были против экстремизма и терроризма. Просим у всех семей пострадавших прощения за тот террористический акт, который совершил наш брат. Ради Аллаха, простите нас", - заявил один из Омаровых в 15-секундном ролике.

В описании к видео говорится, что на видео - "братья Османа Омарова, устроившего теракт".

"Кавказским узлом" подготовлены справки "Нападения на церковь, синагоги и силовиков в Дагестане" и "Религиозный подтекст атак в ростовском СИЗО и в Дагестане".

"Кавказский узел" также писал, что одним из убитых силовиками оказался племянник главы района Али Закаригаев, который возглавлял районное отделение "Справедливой России". Другой дядя Али Закаригаева попросил родственников погибших простить близких участников нападения.

Напомним, практика публичных извинений, принятая в Чечне с подачи Рамзана Кадырова, распространилась на другие регионы России. Так, в июле 2023 года МВД Дагестана опубликовало извинения автора шуточного рекламного ролика, в котором обыгрывалось ДТП. Шуточному ролику уже около пяти лет, и добиваться от его автора публичных извинений было излишним, заявили тогда комментаторы телеграм-канала МВД Дагестана. Пояснения от автора видео были взяты после того, как стали поступать жалобы, заявила пресс-служба ведомства.

В докладе международной кризисной группы "Чечня: внутреннее зарубежье", опубликованном в июне 2015 года на "Кавказском узле", отмечалось, что такие извинения становятся следствием давления и угроз. Как эта практика распространяется на другие регионы России, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин".

Материалы о практике публичных покаяний "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".

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