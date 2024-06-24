Коллаж "Кавказского узла". Фото https://t.me/novoedelo/26547. https://t.me/bazabazon/28842

24 июня 2024, 14:46

Нападения на церковь, синагоги и силовиков в Дагестане

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

23 июня 2024 года в Дербенте и в Махачкале были совершены нападения на церковь, синагоги и силовиков. Убиты пятеро предполагаемых боевиков, погибло более 15 полицейских и четверо гражданских. В республике был введен режим контртеррористической операции (КТО). "Кавказский узел" кратко рассказывает о произошедшем. О том, какие общие черты есть у событий в Дагестане и захвата заложников в ростовском СИЗО, рассказывается в отдельной справке "Кавказского узла" "Религиозный подтекст атак в ростовском СИЗО и в Дагестане". 

Нападение на церковь

Сообщение о стрельбе в Дербенте появились 23 июня 2024 года после 18.00 мск. МВД Дагестана сообщило, что в Дербенте неизвестные "из автоматического оружия обстреляли синагогу и церковь". Позже стало известно, что при нападении на церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Дербенте был убит 66-летний православный священник Николай Котельников, подтвердило МВД по Дагестану. 

Известно, что преступники проникли внутрь храма, где застрелили охранника и убили священнослужителя 1. Нападение совершено, когда православные верующие в России праздновали День Святой Троицы (Пятидесятницу), завершающий пасхальный период.  

Нападение на синагоги

В Российском еврейском конгрессе сообщили 2 что нападение на синагогу в Дербенте было совершено раньше – около 17.50, за 40 минут до вечерней молитвы. Аналогичное нападение было совершено и на синагогу в Махачкале. В здании синагоги в Дербенте произошел сильный пожар.


Надписи в синагоге Махачкалы. Фото https://t.me/askrasul/55376В Махачкале на задних воротах синагоги была оставлена надпись с цифрами: "2:120" и "8:39". По сообщению Telegram-каналов, это видео из телефона одного из нападавших. "2:120" - это указатель на вторую суру Корана и 120-й аят, как и "8:39"  — восьмая сура и 39-й аят", сообщает телеграм-канал "Спросите у Расула" 3. Согласно сайту "Коран онлайн", перевод 120-го аята второй суры Корана звучит как: "Иудеи и христиане не будут довольны тобой, пока ты не станешь придерживаться их религии. Скажи: "Путь Аллаха — это прямой путь". Если же ты станешь потакать их желаниям после того, как к тебе явилось знание, то Аллах не будет тебе ни Покровителем, ни Помощником". "Сражайтесь с ними, пока не исчезнет искушение и пока религия (поклонение) не будет полностью посвящена Аллаху. Если же они прекратят, то ведь Аллах видит то, что они совершают", — так звучит 39-й аят восьмой суры, согласно переводу того же источника. 

Перестрелка с полицейскими

Нападение в Махачкале. Скриншот видео t.me/askrasul/55368Кроме того, в Махачкале на улице Ермошкина был обстрелян пост ДПС 4, началась перестрелка. На этой улице также расположены церковь и синагога.

Ожесточенная перестрелка происходила у церкви, внутри которой от боевиков скрывались 19 человек. Вечером Telegram-каналы сообщали, что в церкви заперты заложники, но информация о заложниках не подтвердилась.  

В результате перестрелки погиб сотрудник полиции, еще шестеро ранены, сообщает со ссылкой на МВД "Интерфакс". Автомобиль, на котором скрылись подозреваемые, объявлен в ориентировку", - говорится в публикации. 

Позже в соцсетях было опубликовано большое количество видеороликов о событиях в Махачкале и Дербенте, многие из них сняты простыми горожанами. Им удалось запечатлеть троих предполагаемых боевиков. Много видео выложили дагестанские силовики, в том числе от первого лица и в ходе перестрелки.

Спустя некоторое время силовики заблокировали боевиков, ответственных за теракты в Дербенте, в одном из зданий около ресторана "Хаял" — он расположен примерно в 500 метрах от Покровской церкви.

Атака в Сергокале

Около 22.00 мск стало известно, что неизвестные обстреляли машину с полицейскими в центре села Сергокалы, пострадал один сотрудник МВД. 

Сыновья и племянник главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова причастны к нападениям в Дербенте и Махачкале, он задержан и допрашивается, в его доме прошел обыск, сообщили источники в правоохранительных органах.

Напомним, 29 октября 2023 года в аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки из-за сообщения о прибытии самолета с пассажирами из Израиля. В беспорядках пострадало более 20 человек, в том числе девять полицейских. К 12 января в районные суды Дагестана поступили административные дела более 900 человек, обвиненных в связи с беспорядками. Отметим, что погромы в 2023 году были без применения оружия. Что произошло в аэропорту Уйташ и как идет следствие, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Дело о погроме в аэропорту Махачкалы".

Примечания

  1. При нападении на церковь в Махачкале погибли священник и охранник // РБК, 23.06.2024.
  2. https://t.me/RJCru/734
  3. https://t.me/askrasul/55376
  4. https://t.me/criminal_chronicle/6060

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