Боец из Северной Осетии убит в зоне СВО

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Ростислав Качаев из Моздокского района убит в боевых действиях. С начала российской операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 604 комбатанта из Северной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", к 12 ноября власти и силовики признали убитыми в зоне военной операции на Украине не менее 603 бойцов из Северной Осетии.

О гибели Ростислава Качаева в военной операции сообщила администрация Моздокского района на странице во "ВКонтакте".

Качаев родился в 1994 году. Его похороны состоялись сегодня, 13 ноября, в Моздоке. Детали биографии и гибели военного администрация в сообщении не привела.

Число убитых на Украине бойцов с юга России достигло 10 тысяч Не менее 4969 бойцов из СКФО и 5031 из ЮФО официально признаны убитыми в военной операции на Украине.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 604 бойцов из Северной Осетии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Ранее администрация Моздокского района сообщала, что в военной операции убит Дмитрий Рухлин.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов. "Я получаю на двоих несовершеннолетних детей как семья военных пенсионеров всего лишь двенадцать тысяч рублей в месяц", - возмущается супруга Василия Штылуна, получившая за убитого в 2022 году мужа пять миллионов рублей от подразделения "Ветераны".