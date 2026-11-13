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16:00, 13 ноября 2026

Драка в Абу-Даби обернулась для Нурмагомедова заключением на полгода

Драка с участием Усмана Нурмагомедова. Скриншот видео https://www.championat.com/boxing/news-6695684-usman-nurmagomedov-zakryl-kommentarii-v-socialnyh-setyah-posle-napadeniya-na-dvalishvili.html

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Как писал "Кавказский узел", в Абу-Даби задержаны боец MMA из Дагестана Усман Нурмагомедов и другие участники драки с экс-чемпионом UFC Мерабом Двалишвили. По законам ОАЭ Нурмагомедову грозит до года лишения свободы. 

Нурмагомедова приговорили к 6 месяцам заключения в Абу-Даби

Российский боец смешанного стиля Усман Нурмагомедов арестован на 6 месяцев в ОАЭ, сообщил ТАСС источник.

Судебный департамент Абу-Даби в Facebook* сообщил, что восьмерых участников драки приговорили к шести месяцам заключения и крупным денежным штрафам., сообщает агентство.

По данным  брата Сабы Лазишвили, также оказавшегося участником конфликта, Усмана Нурмагомедова и двух членов его команды приговорили к шести месяцам лишения свободы с последующей депортацией из страны. Кроме того, на представителей команды российского бойца наложили штраф в размере 300 тысяч дирхамов (около 81,7 тысячи долларов), пишет "Новости Грузия".

Двалишвили и Лазишвили тюремное заключение не назначили. Каждый из них должен выплатить штраф в размере 50 тысяч дирхамов (около 13,6 тысячи долларов). Эти расходы, как утверждается, возьмет на себя борцовская лига RAF (Real American Freestyle), на турнире которой в Абу-Даби 14 ноября должен выступить Двалишвили.

Действия Нурмагомедова вызвали осуждение в бойцовской среде

Произошедшая драка с участием Усмана Нурмагомедова и грузина Мераба Двалишвили в Абу-Даби является позором, заявил менеджер Нурмагомедова Али Абдель-Азиз, принеся извинения за действия бойца.

Я хочу извиниться перед всем городом Абу-Даби за то, что произошло. Это позорно

"Я хочу извиниться перед всем городом Абу-Даби за то, что произошло. Это позорно. Мы все делаем ошибки. Но я надеюсь, этот молодой человек (Усман Нурмагомедов — прим. ТАСС) получит хороший урок. Это не должно повториться снова", — приводит ТАСС слова Абдель-Азиза в подкасте MMA Junkie.

Такие вещи никогда не идут на пользу бизнесу, это заставляет всех причастных выглядеть плохо

Драка с участием Усмана Нурмагомедова и Мераба Двалишвили в Абу-Даби является нелепой, заявил президент UFC Дэйна Уайт. 

"Это абсолютно нелепо, они все в заключении. Такие вещи никогда не идут на пользу бизнесу, это заставляет всех причастных выглядеть плохо", — сказал Уайт, комментарий которого приводит портал Championship Round.

Глава борцовской лиги Real American Freestyle (RAF) Чад Бронштейн ранее заявил, что Усман Нурмагомедов не будет допущен для посещения турнира. "Что касается участия Мераба, я надеюсь, он сможет выступить. То, что произошло вчера, противоречит ценностям, которые мы пропагандируем, такого быть не должно», — передает слова Бронштейна  Sport24.

Хабиб Нурмагомедов публично не комментировал конфликт, на его странице в сосцети Instagram* последняя публикация появилась 5 дней назад.

Напомним, Усман Нурмагомедов - двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова. В ноябре 2023 года он был отстранен от боев по решению Атлетической комиссии штата Калифорния после боя с американцем Брентом Примусом. У Усмана Нурмагомедова был найден рецепт на запрещенное вещество, однако заявку на терапевтическое исключение он не подал. Нурмагомедова обвинили в нарушении антидопинговых правил, результат его боя с Примусом был аннулирован.

Временная дисквалификация и отмена результатов боя, в котором Усман Нурмагомедов защитил титул чемпиона, не повлечет лишения его чемпионского титула, заверило после этого руководство спортивной организации Bellator.

В сентябре 2024 года Усман Нурмагомедов после временной дисквалификации победил Александра Шаблия и защитил титул чемпиона Bellator в легком весе.

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Автор: "Кавказский узел"

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