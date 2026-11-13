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11:55, 13 ноября 2026

Четыре человека погибли при атаке дронов на Волгоград

Беспилотники. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью программы Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Четверо сотрудников южной промышленной зоны Волгограда погибли при атаке беспилотников, еще двое госпитализированы.

Как информировал "Кавказский узел", в ночь на 13 ноября Волгоград подвергся массированной атаке беспилотников. После падения обломков дронов возникли возгорания на предприятии в южной промышленной зоне города и прилегающей территории. Губернатор Андрей Бочаров первоначально заявил об отсутствии пострадавших и повреждений жилых домов. Жители города в течение нескольких часов слышали взрывы, а в аэропорту были введены ограничения на полеты.

Четыре человека погибли, еще двое были госпитализированы после атаки беспилотников на Волгоград 13 ноября, сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

"К сожалению, в результате сегодняшней атаки <…> среди сотрудников южной промзоны Волгограда есть пострадавшие: четверо погибло, двое госпитализировано. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших", – сообщил Бочаров, слова которого сегодня привел телеграм-канал администрации Волгоградской области.

По уточненным данным, в рабочем поселке Светлый Яр повреждены окна и балконные остекления в трех пятиэтажных жилых домах, а также остекление молодежного центра. Пострадавших в поселке нет.

Бочаров поручил местным властям уточнить масштаб повреждений и организовать работы по ликвидации последствий атаки, сказано в сообщении.

"Кавказский узел" также писал, что Волгоградская область регулярно подвергается атакам дронов. Так, в ночь на 2 октября в многоквартирном доме на улице Удмуртской в Волгограде в результате атаки дронов произошел пожар, один человек был госпитализирован.

При атаке беспилотников в ночь на 31 июля в Волгограде погибла женщина, еще восемь человек были госпитализированы. Позднее двое пострадавших умерли в больницах, и к 29 августа общее число погибших достигло трех.

В ночь на 13 февраля беспилотники атаковали Волгоград и ближайшие пригороды. Были госпитализированы три человека, в том числе 12-летний мальчик и подросток. Повреждения получили жилые дома и объекты промышленной инфраструктуры.

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Автор: "Кавказский узел"

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