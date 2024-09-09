Бочаров Андрей Иванович

09 сентября 2024, 11:15

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Российский военный и государственный деятель, губернатор Волгоградской области со 2 апреля 2014 года. Герой России, подполковник запаса, руководитель исполкома федерального штаба Общероссийского народного фронта, член партии "Единая Россия". На выборах губернатора 2019 года одержал победу с результатом около 77% голосов, на выборах 2024 года - с результатом почти 80%..

Биография

Родился 14 октября 1969 года в городе Барнаул Алтайского края. Закончил среднюю школу в Стародубском районе Брянской области.

С 1984 по 1987 годы - учеба в Московском суворовском военном училище.

С 1987 по 1991 годы - курсант Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища им. Ленинского комсомола.

С 1991 года служил в 104-й гвардейской воздушно-десантной дивизии (Азербайджан). С 1993 года - командир взвода, заместитель командира роты, командир разведывательной роты в Ульяновске.

С 1995 года - начальник штаба, заместитель командира парашютно-десантного батальона в 328-м гвардейском парашютно-десантном полку.

Участие в первой чеченской войне (1994-1996 годы)

Андрей Бочаров участвовал в первой чеченской кампании. В марте 1995 года руководил разведротой на направлении Грозный — Аргун — Гудермес.

12 марта 1996 года, проводя разведку переднего края боевиков, вскрыл оборону противника и умело организовал бой. В ходе операции по захвату узла обороны противника в районе села Комсомольское разведротой Бочарова были уничтожены 16 боевиков и трое захвачены в плен. Попытки отбить высоту были отражены со значительным уроном для нападавших. В ходе отражения последней атаки Бочаров вызвал на себя огонь артиллерии. До подхода главных сил десантники удерживали занятые позиции, отражая атаки превосходящих сил противника. В результате боестолкновения разведгруппа Бочарова не имела погибших и раненых, а удержанная ими высота стала плацдармом для дальнейшего наступления российских войск.

20 июля 1996 года указом президента Российской Федерации № 1064 старшему лейтенанту Бочарову было присвоено звание Героя Российской Федерации за мужество и героизм, проявленные при выполнении специального задания.

Продолжение службы, политическая карьера

С 1998 года - командир парашютно-десантного батальона в 108-м гвардейском десантно-штурмовом полку (Новосибирск). С 1999 года - старший офицер отдела боевой подготовки штаба Военно-десантных войск.

В декабре 1998 года был избран председателем совета Союза Героев России.

В 2002 году получил диплом Российской академии госслужбы при президенте РФ по специальности "Государственное и муниципальное управление".

В 2003 году участвовал в выборах депутатов Государственной думы по одномандатному округу в Брянской области, избран не был.

В 2004 году был уволен в запас в звании подполковник запаса.

Госслужба

С января 2005 года — заместитель губернатора Брянской области — постоянный представитель администрации Брянской области при правительстве РФ.

С 2007 по 2011 годы — депутат Государственной думы Российской Федерации пятого созыва.

В 2011-2012 годах был депутатом Госдумы шестого созыва, членом фракции "Единая Россия", работал в комитете по делам общественных объединений и религиозных организаций.

С октября 2012 по август 2013 года – главный федеральный инспектор Брянской области.

16 января 2013 года избран руководителем оргкомитета по проведению учредительного съезда Общественного Народного Фронта (ОНФ), а с августа 2013 года стал руководителем исполкома федерального штаба ОНФ.

7 декабря 2013 года в интервью программе "Вести в субботу" Андрей Бочаров сказал: "Для того чтобы быть государственным служащим, нужно одно — любить свое Отечество. Уважаемые, пора научиться разговаривать с людьми. Пора говорить с людьми на понятном языке и брать на себя ответственность. Если ты готов взять, возьми, не готов — уйди. Другого не будет. Когда чиновник будет сердцем любить свою страну и деньги держать у себя в стране, не выводить их в офшорные компании через какие-то подставные фирмы, через подставных людей, тогда и служить Отечеству будет легко. Тогда не надо будет "двоиться", таиться. Надо просто служить своему Отечеству. Вот тогда люди и поверят".

На посту губернатора Волгоградской области

2 апреля 2014 года указом президента России назначен временно исполняющим обязанности главы Волгоградской области. Этим же указом досрочно прекращены полномочия Сергея Боженова на посту губернатора Волгоградской области.

1 июня 2014 года состоялось выдвижение Андрея Бочарова на должность губернатора в Волгоградской области от "Единой России". За кандидатуру Андрея Бочарова отдали свои голоса более 95% голосов пришедших на избирательные участки жителей области. В голосовании приняли участие 276 534 человека.

По предварительным итогам выборов, состоявшихся 14 сентября 2014 года, Андрей Бочаров набрал почти 90% голосов. Каждый из его соперников не сумел набрать более 5% голосов избирателей.

24 сентября 2014 года после победы на выборах Бочаров занял пост губернатора Волгоградской области.

23 августа 2016 года А.Бочаров поддержал предложение ветеранского сообщества переименовать реконструированный международный аэропорт в "Сталинград", однако жители города сочли идею переименования аэропорта популизмом.

В ночь на 16 ноября 2016 года неизвестными была предпринята попытка поджечь дом в элитном коттеджном поселке Латошинка, где в тот момент губернатор находился вместе со своей семьей.

17 ноября Андрей Бочаров подтвердил информацию о том, что была предпринята попытка покушения, призвав правоохранительные органы найти исполнителей и заказчиков покушения на него.

8 сентября 2019 года в Волгоградской области прошли очередные выборы губернатора. На них победил Бочаров, набрав 76,81% голосов. Второе место с 11,39% занял Алексей Буров из КПРФ. Явка составила 41,23%.

В 2024 году Андрей Бочаров, выдвинутый "Единой Россией", набрал 79,68 процента голосов избирателей на выборах главы Волгоградской области.

Критика губернатора жителями Волгограда

8 марта 2016 года на сайте change.org житель Волгограда Артем Репин опубликовал петицию "Отправьте в отставку губернатора Волгоградской области Бочарова Андрея Ивановича". Петицию за несколько часов подписали 588 человек.

По мнению автора петиции, "губернатор не выполняет своих обязанностей". "Вместо закупки новых троллейбусов, вместо ремонта катастрофически разбитых дорог, вместо строительства Третьей продольной магистрали (что позволит разгрузить город от пробок), вместо ремонта транспортного перехода ГЭС губернатор занимается строительством храма за миллиарды рублей", - подчеркивается в петиции.

Автор документа просит президента Путина "уволить Бочарова с поста губернатора Волгоградской области", а также направить поручение в Генеральную прокуратуру России о проверке деятельности должностных лиц, ответственных за электротранспорт и дороги в городе.

Ситуация в Волгограде и Волгоградской области ухудшилась за последние годы, считают оставившие комментарии под петицией жители региона.

"Город Волгоград попал в полную бездну. Это самый худший город, а с приходом Бочарова всё становилось только хуже. Автор петиции не все написал, что никакого развития нет в городе, зарплаты маленькие, цены большие, тысячи людей безработны в нашем городе. Все закрывается, Волгоград - большая станица, дороги как после войны", - написал один из жителей.

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