Бочаров остался губернатором Волгоградской области

09 сентября 2019, 09:25

Действующий губернатор Андрей Бочаров набрал 76,81% голосов на выборах главы региона, озвучил сегодня итоги голосования избирком Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", вчера в Волгоградской области прошли выборы губернатора, депутатов областной думы, урюпинской и фроловской гордум, а также глав и депутатов сельских поселений. Наблюдатели штаба Навального и представители КПРФ указали на нарушения во время голосования, однако избирком объявил выборы легитимными.

На пост главы региона претендовали действующий губернатор Андрей Бочаров ("Единая Россия"), Алексей Буров (КПРФ), Эдуард Давыдовский ("Российская партия пенсионеров за социальную справедливость"), Владимир Рублев (ЛДПР) и Сергей Полещук ("Справедливая Россия").

После обработки 100% протоколов на выборах губернатора Волгоградской области лидирует Андрей Бочаров с результатом 76,81% голосов, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" представитель облизбиркома.

Второе место занимает Алексей Буров (11,39%), третье - Владимир Рублев (6,26%). Явка на выборах губернатора составила 41,23%, сообщили в избиркоме.

Никому из представителей "Объединённых демократов" не удалось избраться в думу городского поселения Средняя Ахтуба, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" кандидат в депутаты Владимир Кругляков. Он уточнил, что кандидатами были зарегистрированы предприниматели Александр Ефимов и Владимир Кругляков, экономист Марина Перехоженцева, инженер Игорь Конотопов и менеджер Даниэль Куракин.

"Объединенные демократы" - общероссийский проект поддержки конкурентных выборов. Эксперты проекта оказывают помощь независимым кандидатам в депутаты, начиная от подготовки документов для регистрации и заканчивая обучением ведения избирательной кампании, говорится на сайте проекта.

На юге России в единый день голосования 8 сентября прошли также выборы губернаторов Астраханской области, Ставропольского края и Калмыкии, депутатов парламентов Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии, глав и муниципальных депутатов городского, районного и сельского уровней, говорится в справке "Кавказского узла" "Выборы-2019: главное о дне голосования на юге России".

Новости о выборах, которые проходят этой осенью в южных регионах страны, "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Выборы-2019: юг России".