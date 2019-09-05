05 сентября 2019, 17:20
Выборы-2019: главное о дне голосования на Юге России
В единый день голосования 8 сентября 2019 года в России пройдут выборы различного уровня. На Кавказе будут выбирать глав четырех субъектов федерации, парламенты трех регионов, глав и муниципальных депутатов городского, районного и сельского уровней. «Кавказский узел» собрал подробности о том, где и кого будут выбирать в единый день голосования.
Выборы глав регионов
В Калмыкии 8 сентября состоится голосование на выборах главы республики, а в Ставропольском крае, Астраханской и Волгоградской областях - губернаторов. Всего на кресла руководителей данных регионов претендуют четыре представителя ЛДПР, по три кандидата от КПРФ, «Справедливой России» и «Единой России», по одному от Российской партии пенсионеров за социальную справедливость, «Патриотов России» и Коммунистической партии социальной справедливости. Также есть один самовыдвиженец.
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Субъект федерации
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Кандидаты
|
Астраханская область
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Волгоградская область
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Республика Калмыкия
|
|
Ставропольский край
|
*За три месяца до выборов в Астраханской области 5 июня президент РФ отправил в отставку врио губернатора Астраханской области Сергея Морозова. Новым временным главой региона был назначен заместитель полпреда президента в СКФО Игорь Бабушкин.
Голосование в парламентах
8 сентября, через голосование в парламенте, должен быть назначен глава Ингушетии. 26 августа президент России внес на рассмотрение депутатов Ингушетии три кандидатуры на должность главы республики: депутата горсовета Назрани Урусхана Евлоева, старшего территориального специалиста «Вымпел-Коммуникации» Магомеда Зурабова и врио главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова. Врио главы был назначен после того, как Юнус-Бек Евкуров, который руководил республикой с 2008 года, ушел в отставку на фоне массовых протестов ингушей.
Так же, но уже 3 октября, за нового главу республики проголосует новый состав парламента Кабардино-Балкарии. На рассмотрение депутатов заявлена лишь одна кандидатура - врио главы республики Казбека Кокова.
Выборы в законодательные собрания
В единый день голосования пройдут выборы законодателей Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Волгоградской области на следующие 5 лет. Парламенты будут сформированы либо по пропорциональной, либо по смешанной системе.
|
Субъект федерации
|
Наименование органа
|
Количество депутатов и избирательная система
|
Кабардино-Балкария
|
Парламент
|
70, пропорциональная
|
Карачаево-Черкесия
|
Народное Собрание
|
50, пропорциональная
|
Волгоградская область
|
Областная дума
|
38, смешанная (19 - пропорциональная и 19 - мажоритарная)
Пропорциональная избирательная система — формирование выборных органов власти через партийное представительство. Места (мандаты) распределяются в полном соответствии с числом набранных партиями голосов. Мажоритарная избирательная система — система выборов, при которой избранными считаются кандидаты, получившие большинство голосов избирателей по избирательному округу, где они баллотируются.
Выборы в городские советы
В административных центрах трех регионов будут сформированы новые депутатские корпуса. В Магасе – на 4 года, в Элисте и Владикавказе – на 5 лет.
|
Субъект федерации
|
Наименование органа
|
Количество депутатов и избирательная система
|
Ингушетия
|
Городской совет муниципального образования «Городской округ город Магас»
|
15, пропорциональная
|
Калмыкия
|
Элистинское городское собрание
|
25, смешанная (18 - пропорциональная и 7 - мажоритарная)
|
Северная Осетия — Алания
|
Собрание представителей города Владикавказ
|
32, смешанная (16 - пропорциональная и 16 - мажоритарная)
Прочие выборы
Адыгея
В Адыгее в единый день голосования пройдут дополнительные выборы депутатов в Тахтамукайском, Красногвардейском и Майкопском районах 1.
Астраханская область
Помимо выборов губернатора, в области будут выбирать депутата гордумы Астрахани по одномандатному округу № 18, депутатов районных и городских муниципальных образований, глав и депутатов многих сельских поселений 2.
Волгоградская область
В области пройдут выборы губернатора, депутатов областной думы, депутатов Урюпинской городской думы, Фроловской городской думы, глав и депутатов сельских поселений 3.
Дагестан
В республике пройдут выборы глав двух сел и ряда депутатов сельсоветов 4.
Ингушетия
Кроме назначения парламентом главы республики, в Ингушетии пройдут выборы депутатов городских советов Магаса, Карабулака, Малгобека и Назрани, а в Джейрахском, Малгобекском, Назрановском, Сунженском районах — выборы депутатов сельсоветов 5.
Кабардино-Балкария
В единый день голосования в республике пройдут только выборы депутатов республиканского парламента 6.
Карачаево-Черкесия
Помимо депутатов Народного собрания республики, в единый день голосования в регионе выберут депутатов районных советов в Адыге-Хабльском, Зеленчукском, Карачаевском, Малокарачаевском, Ногайском, Прикубанском, Урупском, Усть-Джегутинском, Хабезском районах. Дополнительные выборы также пройдут в ряде представительских органов поселений Ногайского, Прикубанского, Усть-Джегутинского, Адыге-Хабльского, Карачаевского, Малокарачаевского и Хабезского районов 7.
Краснодарский край
В регионе пройдут дополнительные выборы депутата законодательного собрания Краснодарского края шестого созыва, дополнительные выборы районных депутатов в восьми районах края, городах Новороссийск, Горячий Ключ, Анапа и Геленджик. Также будут выбирать депутатов небольших городских и сельских поселений 8.
Северная Осетия – Алания
Помимо нового состава депутатов собрания представителей Владикавказа, 8 сентября в Северной Осетии будут избраны главы Дигорского и Чиколинского городских поселений. Кроме того, дополнительные выборы депутатов собрания представителей будут проводить в Чиколинском, Кизлярском и Стур-Дигорском сельских поселениях. В Моздокском муниципальном районе определят глав Киевского и Притечного сельских поселений, а в Хаздонском сельском поселении Ирафского района проведут повторные выборы главы муниципального образования 9.
Ставропольский край
Помимо выборов губернатора, в единый день голосования в крае будут довыбирать депутатов городских дум Ессентуков и Буденновска, а также депутатов некоторых сельсоветов 10.
Чечня
В Чечне 8 сентября пройдут выборы депутатов муниципалитетов Грозненского, Гудермесского, Курчалоевского, Надтеречного, Наурского и Шалинского районов. Кроме того, жителям поселений на территории Ачхой-Мартановского и Грозненского муниципальных районов предложат определить границы населенных пунктов 11.
Примечания
- Официальная информация на сайте регионального избиркома http://www.adygei.vybory.izbirkom.ru/region/adygei
- Официальная информация на сайте регионального избиркома http://www.astrakhan.vybory.izbirkom.ru/region/astrakhan
- Официальная информация на сайте регионального избиркома http://www.volgograd.vybory.izbirkom.ru/region/volgograd
- Официальная информация на сайте регионального избиркома http://www.dagestan.vybory.izbirkom.ru/region/dagestan
- Официальная информация на сайте регионального избиркома http://www.ingush.vybory.izbirkom.ru/region/ingush
- Официальная информация на сайте регионального избиркома http://www.kabardin-balkar.vybory.izbirkom.ru/region/kabardin-balkar
- Официальная информация на сайте регионального избиркома http://www.karachaev-cherkess.vybory.izbirkom.ru/region/karachaev-cherkess/
- Официальная информация на сайте регионального избиркома http://www.krasnodar.vybory.izbirkom.ru/region/krasnodar
- Официальная информация на сайте регионального избиркома http://www.n_osset-alania.vybory.izbirkom.ru/region/n_osset-alania
- Официальная информация на сайте регионального избиркома http://www.stavropol.vybory.izbirkom.ru/region/stavropol/
- Официальная информация на сайте регионального избиркома http://www.chechen.vybory.izbirkom.ru/region/chechen