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05 сентября 2019, 17:20

Выборы-2019: главное о дне голосования на Юге России

В единый день голосования 8 сентября 2019 года в России пройдут выборы различного уровня. На Кавказе будут выбирать глав четырех субъектов федерации, парламенты трех регионов, глав и муниципальных депутатов городского, районного и сельского уровней. «Кавказский узел» собрал подробности о том, где и кого будут выбирать в единый день голосования. 

Выборы глав регионов

В Калмыкии 8 сентября состоится голосование на выборах главы республики, а в Ставропольском крае, Астраханской и Волгоградской областях - губернаторов. Всего на кресла руководителей данных регионов претендуют четыре представителя ЛДПР, по три кандидата от КПРФ, «Справедливой России» и «Единой России», по одному от Российской партии пенсионеров за социальную справедливость, «Патриотов России» и Коммунистической партии социальной справедливости. Также есть один самовыдвиженец.

Субъект федерации

Кандидаты

Астраханская область
  1. Николай Арефьев, КПРФ
  2. Игорь Бабушкин* – врио губернатора, самовыдвиженец
  3. Сергей Сычев, Российская партия пенсионеров за социальную справедливость
  4. Тимофей Щербаков, ЛДПР

Волгоградская область
  1. Андрей Бочаров – врио губернатора, «Единая Россия»
  2. Алексей Буров, КПРФ
  3. Сергей Полещук, «Справедливая Россия»
  4. Владимир Рублев, ЛДПР

Республика Калмыкия
  1. Петр Вышкварок, ЛДПР
  2. Наталья Манжикова, «Справедливая Россия»
  3. Батыр Мучаев, «Патриоты России»
  4. Бату Хасиков – врио губернатора, «Единая Россия»

Ставропольский край
  1. Владимир Владимиров – действующий губернатор, «Единая Россия»
  2. Геннадий Ефимов, ЛДПР
  3. Николай Кряжев, Коммунистическая партия социальной справедливости
  4. Александр Кузьмин, «Справедливая Россия»
  5. Виктор Соболев, КПРФ

*За три месяца до выборов в Астраханской области 5 июня президент РФ отправил в отставку врио губернатора Астраханской области Сергея Морозова. Новым временным главой региона был назначен заместитель полпреда президента в СКФО Игорь Бабушкин.

Голосование в парламентах

8 сентября, через голосование в парламенте, должен быть назначен глава Ингушетии. 26 августа президент России внес на рассмотрение депутатов Ингушетии три кандидатуры на должность главы республики: депутата горсовета Назрани Урусхана Евлоева, старшего территориального специалиста «Вымпел-Коммуникации» Магомеда Зурабова и врио главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова. Врио главы был назначен после того, как Юнус-Бек Евкуров, который руководил республикой с 2008 года, ушел в отставку на фоне массовых протестов ингушей.

Так же, но уже 3 октября, за нового главу республики проголосует новый состав парламента Кабардино-Балкарии. На рассмотрение депутатов заявлена лишь одна кандидатура - врио главы республики Казбека Кокова.

Выборы в законодательные собрания

В единый день голосования пройдут выборы законодателей Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Волгоградской области на следующие 5 лет. Парламенты будут сформированы либо по пропорциональной, либо по смешанной системе.

Субъект федерации

Наименование органа

Количество депутатов и избирательная система

Кабардино-Балкария

Парламент

70, пропорциональная

Карачаево-Черкесия

Народное Собрание

50, пропорциональная

Волгоградская область

Областная дума

38, смешанная (19 - пропорциональная и 19 - мажоритарная)

Пропорциональная избирательная система — формирование выборных органов власти через партийное представительство. Места (мандаты) распределяются в полном соответствии с числом набранных партиями голосов. Мажоритарная избирательная система — система выборов, при которой избранными считаются кандидаты, получившие большинство голосов избирателей по избирательному округу, где они баллотируются.

Выборы в городские советы

В административных центрах трех регионов будут сформированы новые депутатские корпуса. В Магасе – на 4 года, в Элисте и Владикавказе – на 5 лет.

Субъект федерации

Наименование органа

Количество депутатов и избирательная система

Ингушетия

Городской совет муниципального образования «Городской округ город Магас»

15, пропорциональная

Калмыкия

Элистинское городское собрание

25, смешанная (18 - пропорциональная и 7 - мажоритарная)

Северная Осетия — Алания

Собрание представителей города Владикавказ

32, смешанная (16 - пропорциональная и 16 - мажоритарная)

Прочие выборы

Адыгея

В Адыгее в единый день голосования пройдут дополнительные выборы депутатов в Тахтамукайском, Красногвардейском и Майкопском районах 1.

Астраханская область

Помимо выборов губернатора, в области будут выбирать депутата гордумы Астрахани по одномандатному округу № 18, депутатов районных и городских муниципальных образований, глав и депутатов многих сельских поселений 2.

Волгоградская область

В области пройдут выборы губернатора, депутатов областной думы, депутатов Урюпинской городской думы, Фроловской городской думы, глав и депутатов сельских поселений 3.

Дагестан

В республике пройдут выборы глав двух сел и ряда депутатов сельсоветов 4.

Ингушетия

Кроме назначения парламентом главы республики, в Ингушетии пройдут выборы депутатов городских советов Магаса, Карабулака, Малгобека и Назрани, а в Джейрахском, Малгобекском, Назрановском, Сунженском районах — выборы депутатов сельсоветов 5.

Кабардино-Балкария

В единый день голосования в республике пройдут только выборы депутатов республиканского парламента 6.

Карачаево-Черкесия

Помимо депутатов Народного собрания республики, в единый день голосования в регионе выберут депутатов районных советов в Адыге-Хабльском, Зеленчукском, Карачаевском, Малокарачаевском, Ногайском, Прикубанском, Урупском, Усть-Джегутинском, Хабезском районах. Дополнительные выборы также пройдут в ряде представительских органов поселений Ногайского, Прикубанского, Усть-Джегутинского, Адыге-Хабльского, Карачаевского, Малокарачаевского и Хабезского районов 7.

Краснодарский край

В регионе пройдут дополнительные выборы депутата законодательного собрания Краснодарского края шестого созыва, дополнительные выборы районных депутатов в восьми районах края, городах Новороссийск, Горячий Ключ, Анапа и Геленджик. Также будут выбирать депутатов небольших городских и сельских поселений 8.

Северная Осетия – Алания

Помимо нового состава депутатов собрания представителей Владикавказа, 8 сентября в Северной Осетии будут избраны главы Дигорского и Чиколинского городских поселений. Кроме того, дополнительные выборы депутатов собрания представителей будут проводить в Чиколинском, Кизлярском и Стур-Дигорском сельских поселениях. В Моздокском муниципальном районе определят глав Киевского и Притечного сельских поселений, а в Хаздонском сельском поселении Ирафского района проведут повторные выборы главы муниципального образования 9.

Ставропольский край

Помимо выборов губернатора, в единый день голосования в крае будут довыбирать депутатов городских дум Ессентуков и Буденновска, а также депутатов некоторых сельсоветов 10.

Чечня

В Чечне 8 сентября пройдут выборы депутатов муниципалитетов Грозненского, Гудермесского, Курчалоевского, Надтеречного, Наурского и Шалинского районов. Кроме того, жителям поселений на территории Ачхой-Мартановского и Грозненского муниципальных районов предложат определить границы населенных пунктов 11.

Примечания

  1. Официальная информация на сайте регионального избиркома http://www.adygei.vybory.izbirkom.ru/region/adygei
  2. Официальная информация на сайте регионального избиркома http://www.astrakhan.vybory.izbirkom.ru/region/astrakhan
  3. Официальная информация на сайте регионального избиркома http://www.volgograd.vybory.izbirkom.ru/region/volgograd
  4. Официальная информация на сайте регионального избиркома http://www.dagestan.vybory.izbirkom.ru/region/dagestan
  5. Официальная информация на сайте регионального избиркома http://www.ingush.vybory.izbirkom.ru/region/ingush
  6. Официальная информация на сайте регионального избиркома http://www.kabardin-balkar.vybory.izbirkom.ru/region/kabardin-balkar
  7. Официальная информация на сайте регионального избиркома http://www.karachaev-cherkess.vybory.izbirkom.ru/region/karachaev-cherkess/
  8. Официальная информация на сайте регионального избиркома http://www.krasnodar.vybory.izbirkom.ru/region/krasnodar
  9. Официальная информация на сайте регионального избиркома http://www.n_osset-alania.vybory.izbirkom.ru/region/n_osset-alania
  10. Официальная информация на сайте регионального избиркома http://www.stavropol.vybory.izbirkom.ru/region/stavropol/
  11. Официальная информация на сайте регионального избиркома http://www.chechen.vybory.izbirkom.ru/region/chechen

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