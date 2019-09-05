Выборы-2019: главное о дне голосования на Юге России

05 сентября 2019, 17:20

В единый день голосования 8 сентября 2019 года в России пройдут выборы различного уровня. На Кавказе будут выбирать глав четырех субъектов федерации, парламенты трех регионов, глав и муниципальных депутатов городского, районного и сельского уровней. «Кавказский узел» собрал подробности о том, где и кого будут выбирать в единый день голосования.

Выборы глав регионов

В Калмыкии 8 сентября состоится голосование на выборах главы республики, а в Ставропольском крае, Астраханской и Волгоградской областях - губернаторов. Всего на кресла руководителей данных регионов претендуют четыре представителя ЛДПР, по три кандидата от КПРФ, «Справедливой России» и «Единой России», по одному от Российской партии пенсионеров за социальную справедливость, «Патриотов России» и Коммунистической партии социальной справедливости. Также есть один самовыдвиженец.

Субъект федерации Кандидаты Астраханская область Николай Арефьев, КПРФ Игорь Бабушкин* – врио губернатора, самовыдвиженец Сергей Сычев, Российская партия пенсионеров за социальную справедливость Тимофей Щербаков, ЛДПР Волгоградская область Андрей Бочаров – врио губернатора, «Единая Россия» Алексей Буров, КПРФ Сергей Полещук, «Справедливая Россия» Владимир Рублев, ЛДПР Республика Калмыкия Петр Вышкварок, ЛДПР Наталья Манжикова, «Справедливая Россия» Батыр Мучаев, «Патриоты России» Бату Хасиков – врио губернатора, «Единая Россия» Ставропольский край Владимир Владимиров – действующий губернатор, «Единая Россия» Геннадий Ефимов, ЛДПР Николай Кряжев, Коммунистическая партия социальной справедливости Александр Кузьмин, «Справедливая Россия» Виктор Соболев, КПРФ

*За три месяца до выборов в Астраханской области 5 июня президент РФ отправил в отставку врио губернатора Астраханской области Сергея Морозова. Новым временным главой региона был назначен заместитель полпреда президента в СКФО Игорь Бабушкин.

Голосование в парламентах

8 сентября, через голосование в парламенте, должен быть назначен глава Ингушетии. 26 августа президент России внес на рассмотрение депутатов Ингушетии три кандидатуры на должность главы республики: депутата горсовета Назрани Урусхана Евлоева, старшего территориального специалиста «Вымпел-Коммуникации» Магомеда Зурабова и врио главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова. Врио главы был назначен после того, как Юнус-Бек Евкуров, который руководил республикой с 2008 года, ушел в отставку на фоне массовых протестов ингушей.

Так же, но уже 3 октября, за нового главу республики проголосует новый состав парламента Кабардино-Балкарии. На рассмотрение депутатов заявлена лишь одна кандидатура - врио главы республики Казбека Кокова.

Выборы в законодательные собрания

В единый день голосования пройдут выборы законодателей Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Волгоградской области на следующие 5 лет. Парламенты будут сформированы либо по пропорциональной, либо по смешанной системе.

Субъект федерации Наименование органа Количество депутатов и избирательная система Кабардино-Балкария Парламент 70, пропорциональная Карачаево-Черкесия Народное Собрание 50, пропорциональная Волгоградская область Областная дума 38, смешанная (19 - пропорциональная и 19 - мажоритарная)

Пропорциональная избирательная система — формирование выборных органов власти через партийное представительство. Места (мандаты) распределяются в полном соответствии с числом набранных партиями голосов. Мажоритарная избирательная система — система выборов, при которой избранными считаются кандидаты, получившие большинство голосов избирателей по избирательному округу, где они баллотируются.

Выборы в городские советы

В административных центрах трех регионов будут сформированы новые депутатские корпуса. В Магасе – на 4 года, в Элисте и Владикавказе – на 5 лет.

Субъект федерации Наименование органа Количество депутатов и избирательная система Ингушетия Городской совет муниципального образования «Городской округ город Магас» 15, пропорциональная Калмыкия Элистинское городское собрание 25, смешанная (18 - пропорциональная и 7 - мажоритарная) Северная Осетия — Алания Собрание представителей города Владикавказ 32, смешанная (16 - пропорциональная и 16 - мажоритарная)

Прочие выборы

Адыгея

В Адыгее в единый день голосования пройдут дополнительные выборы депутатов в Тахтамукайском, Красногвардейском и Майкопском районах .

Астраханская область

Помимо выборов губернатора, в области будут выбирать депутата гордумы Астрахани по одномандатному округу № 18, депутатов районных и городских муниципальных образований, глав и депутатов многих сельских поселений .

Волгоградская область

В области пройдут выборы губернатора, депутатов областной думы, депутатов Урюпинской городской думы, Фроловской городской думы, глав и депутатов сельских поселений .

Дагестан

В республике пройдут выборы глав двух сел и ряда депутатов сельсоветов .

Ингушетия

Кроме назначения парламентом главы республики, в Ингушетии пройдут выборы депутатов городских советов Магаса, Карабулака, Малгобека и Назрани, а в Джейрахском, Малгобекском, Назрановском, Сунженском районах — выборы депутатов сельсоветов .

Кабардино-Балкария

В единый день голосования в республике пройдут только выборы депутатов республиканского парламента .

Карачаево-Черкесия

Помимо депутатов Народного собрания республики, в единый день голосования в регионе выберут депутатов районных советов в Адыге-Хабльском, Зеленчукском, Карачаевском, Малокарачаевском, Ногайском, Прикубанском, Урупском, Усть-Джегутинском, Хабезском районах. Дополнительные выборы также пройдут в ряде представительских органов поселений Ногайского, Прикубанского, Усть-Джегутинского, Адыге-Хабльского, Карачаевского, Малокарачаевского и Хабезского районов .

Краснодарский край

В регионе пройдут дополнительные выборы депутата законодательного собрания Краснодарского края шестого созыва, дополнительные выборы районных депутатов в восьми районах края, городах Новороссийск, Горячий Ключ, Анапа и Геленджик. Также будут выбирать депутатов небольших городских и сельских поселений .

Северная Осетия – Алания

Помимо нового состава депутатов собрания представителей Владикавказа, 8 сентября в Северной Осетии будут избраны главы Дигорского и Чиколинского городских поселений. Кроме того, дополнительные выборы депутатов собрания представителей будут проводить в Чиколинском, Кизлярском и Стур-Дигорском сельских поселениях. В Моздокском муниципальном районе определят глав Киевского и Притечного сельских поселений, а в Хаздонском сельском поселении Ирафского района проведут повторные выборы главы муниципального образования .

Ставропольский край

Помимо выборов губернатора, в единый день голосования в крае будут довыбирать депутатов городских дум Ессентуков и Буденновска, а также депутатов некоторых сельсоветов .

Чечня

В Чечне 8 сентября пройдут выборы депутатов муниципалитетов Грозненского, Гудермесского, Курчалоевского, Надтеречного, Наурского и Шалинского районов. Кроме того, жителям поселений на территории Ачхой-Мартановского и Грозненского муниципальных районов предложат определить границы населенных пунктов .

Примечания