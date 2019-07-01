Названа дата выборов главы Ингушетии

01 июля 2019, 12:32

Депутаты Народного собрания Ингушетии назначили выборы главы региона на 8 сентября. Об этом сегодня сообщили в избиркоме республики.

Как писал "Кавказский узел", 26 июня Владимир Путин принял отставку главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова, который руководил республикой с 2008 года. По информации источников в Минобороны и окружении Евкурова, он займет пост замминистра обороны и будет отвечать за боевую подготовку вооруженных сил. Исполняющим обязанности главы Ингушетии назначен Махмуд-Али Калиматов, который заверил, что в правительстве республики он не планирует "резких кадровых чисток".

Новому врио главы региона необходимо устранить напряженность в обществе и вернуть доверие к власти, а его главная задача - отмена соглашения об установлении границы с Чечней через судебные органы, считают опрошенные "Кавказским узлом" участники протестного движения в республике. Коллеги в Ингушетии после отставки Калиматова с поста прокурора республики в 2007 году отзывались о нем, как о профессиональном, честном и принципиальном человеке.

Депутаты Народного собрания Ингушетии приняли постановление о дате проведения выборов главы Республики Ингушетия. Выборы назначены на единый день голосования - 8 сентября 2019 года, передает сегодня ТАСС со ссылкой на пресс-службу избирательной комиссии Ингушетии.

Кандидатуры на пост руководителя региона, согласно существующему порядку, будут внесены в Народное собрание, добавил представитель избиркома в разговоре с "Интерфаксом".

Согласно законодательству Ингушетии, с 2013 года в регионе проходят не прямые выборы - губернатора из представленных президентом кандидатур выбирают депутаты Народного собрания. Кандидатов на должность главы республики имеют право выдвигать партии, представленные в ингушском парламенте или Госдуме. Согласно положению, кандидатами также могут стать представители других партий, если их поддержит одна из парламентских фракций. Затем президент вносит на рассмотрение Народного собрания трех кандидатов, одного из которых в качестве главы избирают депутаты путем тайного голосования.

На "Кавказском узле" опубликованы биографии Махмуда-Али Калиматова и Юнус-Бека Евкурова.