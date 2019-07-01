Юнус-Бек Евкуров. Фото ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ http://ingarchive.ru/novosti/page-13

01 июля 2019, 10:40

Источники озвучили подробности будущей работы Евкурова в Минобороны

Бывшего главу Ингушетии Юнус-Бека Евкурова решено назначить на ключевую должность замминистра обороны по боевой подготовке вооруженных сил, сообщили источники в Минобороны России.

Как писал "Кавказский узел", 26 июня Владимир Путин принял отставку главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова, который руководил республикой с 2008 года. 27 июня источники в окружении Евкурова сообщили, что он займет пост замминистра обороны.

Юнус-Бек Евкуров имеет звание генерал-майора. Он служил на различных командных должностях в воздушно-десантных войсках, принимал участие в контртеррористических операциях на Северном Кавказе. В 1999 году Евкуров возглавлял подразделение российских десантников, которое вошло в Косово и заняло международный аэропорт, опередив миротворческие силы других государств, говорится в биографии Юнус-Бека Евкурова, опубликованной на "Кавказском узле" в разделе "Персоналии".

Юнус-Бек Евкуров продолжит службу в вооруженных силах в должности замминистра обороны по боевой подготовке, сообщил информированный источник. "Евкурова назначат заместителем министра обороны России, и будет он заниматься вопросами боевой подготовки вооруженных сил", - приводит сегодня слова источника "Интерфакс-Юг".

Евкуров станет 12-м заместителем министра обороны и возглавит Главное управление боевой подготовки и Службу безопасности полетов авиации Вооруженных сил РФ, этот пост - один из ключевых в Минобороны, сообщают сегодня "Известия" со ссылкой на источники в министерстве.

По словам военного эксперта Владислава Шурыгина, в Минобороны России сейчас нет должности замминистра по боевой подготовке, однако появление такого чиновника – "необходимое решение". "Сейчас за боевую подготовку в масштабах Минобороны отвечает первый замминистра, начальник Генштаба... но перед ним и так стоит огромное количество задач. В то же время боевая подготовка всегда выделялась в отдельное направление, за которую отвечает конкретное должностное лицо", - цитирует Шурыгина издание.

Для того чтобы Юнус-Бек Евкуров смог стать 12-м заместителем министра, в существующее законодательство, вероятно, потребуется внести изменения, поскольку сейчас штат заместителей министра регламентируется указом президента от 2004 года, согласно которому в подчинении главы Минобороны находятся 11 заместителей, информирует со ссылкой на источники в Минобороны издание.

По словам источника, решение о назначении Евкурова уже принято, но пока нет подписанного документа. 28 июня Евкуров закрыл аккаунты в соцсетях "ВКонтакте", Facebook и Instagram в связи с переходом на работу в Минобороны, пишет "Интерфакс".

На сайте Минобороны России информация о назначении Евкурова, по состоянию на 10.39 мск, не опубликована.

Примечание:

"Песков назвал ожидаемой просьбу Евкурова об отставке", "Пользователи соцсетей с оптимизмом встретили назначение Калиматова", "Решение Евкурова уйти в отставку воодушевило жителей Ингушетии".

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