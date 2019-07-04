Парламент Кабардино-Балкарской Республики. Фото Пресс-служба парламента КБР https://ruspekh.ru/organizations/item/parlament-kabardino-balkarskoj-respubliki?category_id=2473

04 июля 2019, 12:19

Выборы главы Кабардино-Балкарии назначены на 3 октября

Парламент Кабардино-Балкарии сегодня назначил дату выборов главы региона. Перенос голосование на 3 октября связан с тем, что ранее на единый день голосования, 8 сентября, были назначены выборы депутатов республики. 

Как сообщал "Кавказский узел", 26 сентября Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности главы Кабардино-Балкарии работавшего в администрации президента Казбека Кокова. В этот же день стало известно, что выборы главы региона состоятся в сентябре 2019 года, сообщил заместитель главы Центризбиркома России Николай Булаев. 

Пост главы республики с октября 2014 года занимал Юрий Коков, который "попросил перевести его по ряду обстоятельств, в том числе семейного характера, на работу в Москву". По мнению опрошенных "Кавказским узлом" политологов, отставка Юрия Кокова стала следствием конфликта в Кенделене. Новости о противостоянии близ селения Кенделен публикуются на тематической странице "Кавказского узла" "Кенделен: битва за историю".

Депутаты парламента Кабардино-Балкарии сегодня единогласно проголосовали за назначение выборов главы региона на 3 октября. "Предлагается назначить голосование по избранию главы Кабардино-Балкарской республики депутатами парламента на 3 октября 2019 года", - цитирует сегодня председателя комитета парламента региона по законодательному, государственному строительству и местному самоуправлению Бориса Мальбахова "Интерфакс".

Такая дата -3 октября - была определена в связи с тем, что в единый день голосования 8 сентября в республике уже пройдут выборы парламента нового созыва, со ссылкой на парламент республики сообщает сегодня ТАСС.

Выборы депутатов региона были назначены ранее, 7 июня, говорилось в сообщении на сайте парламента Кабардино-Балкарии 7 июня. В регионе зарегистрировано 37 политических партий, шесть из которых имеют право выдвигать своих кандидатов без сбора подписей – это «Единая Россия», «Справедливая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Патриоты России» и «Зеленые». «Остальным придется собирать подписи», - процитировал 26 июня зампредседателя избиркома региона Муса Джаппуева РИА «Кабардино-Балкария».

Глава Кабардино-Балкарии избирается депутатами парламента из числа кандидатур, представленных президентом. От прямых выборов главы регионов с 2013 по 2014 годы отказались все республики Северного Кавказа, кроме Чечни, после того как в апреле 2013 года Владимир Путин подписал соответствующий закон.

На сайтах избирательной комиссии Кабардино-Балкарии, а также парламента региона на 12.15 мск сегодня нет сведений о назначении даты выборов главы региона. Согласно информации, размещенной на сайте республиканского избиркома, выдвижение списков кандидатов на выборы депутатов региона началось 11 июня и продлится до 10 июля.

Напомним, что в ноябре 2018 года отделение партии "Яблоко" в Кабардино-Балкарии внесло законопроект, согласно которому, обязательный для кандидатов в главы региона сбор подписей муниципальных депутатов должен быть отменен. Муниципальный фильтр лишает все политические партии, за исключением одной, возможности участвовать в выборах главы республики, рассказал руководитель отделения партии "Яблоко" в Кабардино-Балкарии Хаким Кучмезов.

Примечание:

"Число инициативных групп по выдвижению кандидатов в президенты Абхазии увеличилось до семи", "Названа дата выборов главы Ингушетии", "Кандидат от "Справедливой России" подал документы на выборы главы Волгоградской области".

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