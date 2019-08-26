Путин предложил кандидатуры на пост главы Ингушетии

26 августа 2019, 15:54

Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение депутатов Ингушетии три кандидатуры на должность главы республики, в том числе врио главы региона Махмуд-Али Калиматова, сообщает сегодня республиканский парламент. Выборы состоятся 8 сентября.

Как писал "Кавказский узел", депутаты Народного собрания Ингушетии назначили выборы главы региона на 8 сентября.

26 июня Владимир Путин принял отставку главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова, который руководил республикой с 2008 года. Исполняющим обязанности главы Ингушетии назначен Махмуд-Али Калиматов. Новому врио главы региона необходимо устранить напряженность в обществе и вернуть доверие к власти, а его главная задача - отмена соглашения об установлении границы с Чечней через судебные органы, считают опрошенные "Кавказским узлом" участники протестного движения в республике.

Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение депутатов Народного Собрания Ингушетия три кандидатуры: депутата горсовета Назрани Урусхана Евлоева, старшего территориального специалиста «Вымпел-Коммуникации» Магомеда Зурабова и врио главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте республиканского парламента.

Согласно региональному законодательству, главу Ингушетии выбирают депутаты республиканского парламента из числа кандидатур, внесенных главой государства по представлению партий, представленных в Госдуме, а также заксобраниях соответствующих регионов. Президент России из предложенных ему кандидатур представляет трех кандидатов в заксобрание региона. По итогам голосования избранным считается кандидат, за которого проголосовало большинство от установленного числа депутатов законодательного органа власти региона, отмечается в сообщении.

Согласно законодательству Ингушетии, с 2013 года в регионе проходят не прямые выборы - губернатора из представленных президентом кандидатур выбирают депутаты Народного собрания. Кандидатов на должность главы республики имеют право выдвигать партии, представленные в ингушском парламенте или Госдуме. Согласно положению, кандидатами также могут стать представители других партий, если их поддержит одна из парламентских фракций.

На сайте президента России на 15.45 мск сегодня нет информации о представлении кандидатур на пост главы Ингушетии.

Напомним, что опрошенные "Кавказским узлом" эксперты Евгений Минченко и Иосиф Дискин заявили, что в условиях разобщенности и конфликтности элит возврат к прямым выборам главы Ингушетии маловероятен. Всенародные выборы руководителя региона станут шансом для стабилизации и консолидации гражданского общества в Ингушетии, заявили Ирина Стародубровская и Руслан Муцольгов.

На "Кавказском узле" опубликованы биографии Махмуда-Али Калиматова