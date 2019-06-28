Аналитики поспорили о необходимости возврата прямых выборов главы Ингушетии

28 июня 2019, 12:15

В условиях разобщенности и конфликтности элит возврат к прямым выборам главы Ингуштии маловероятен, считают эксперты Евгений Минченко и Иосиф Дискин. Всенародные выборы руководителя региона станут шансом для стабилизации и консолидации гражданского общества в Ингушетии, заявили Ирина Стародурбровская и Руслан Муцольгов.

Как писал "Кавказский узел", 26 июня президент России Владимир Путин принял отставку главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова, который руководил республикой с 2008 года. Исполняющим обязанности главы Ингушетии он назначил Махмуд-Али Калиматова, который заверил, что в правительстве республики он не планирует "резких кадровых чисток". Новому врио главы региона необходимо устранить напряженность в обществе и вернуть доверие к власти, а его главная задача - отмена соглашения об установлении границы с Чечней через судебные органы, считают опрошенные "Кавказским узлом" участники протестного движения в республике.

Коллеги в Ингушетии после отставки Калиматова с поста прокурора республики в 2007 году отзывались о нем, как о профессиональном, честном и принципиальном человеке. Информация о конфликте с Муратом Зязиковым неофициально обсуждалась в республике за несколько месяцев до его отставки. Биография Калиматова Махмуда-Али Макшариповича опубликована на "Кавказском узле".

Политологи усомнились в вероятности возврата прямых выборов главы Ингушетии

Кандидатура Махмуд-Али Калиматова будет предложена для утверждения парламентом Ингушетии «с вероятностью в 99,9%», заявил корреспонденту «Кавказского узла» директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко. При этом, эксперт не видит перспектив возвращения региона к прямым выборам в ближайшее время. «Крайне маловероятно, что в Ингушетии (вернуться к прямым выборам главы региона), учитывая напряженную ситуацию и высокий уровень конфликтности», - сказал Минченко.

С вероятным утверждением кандидатуры Калиматова на пост главы региона согласен и сопредседатель Совета по национальной стратегии, социолог Иосиф Дискин. «Владимир Путин редко принимает временные решения. Осталось не так много до единого дня голосования (8 сентября 2019 года. - Прим. «Кавказского узла»), чтобы менять кандидатуру», - заявил корреспонденту «Кавказского узла» Дискин.

По его словам, назначение Калиматова на должность врио главы Ингушетии было логичным. «(Калиматов) равноудален от кланов в республике, не связан с коррупционными (скандалами), а потому сможет, как Владимир Васильев в Дагестане много чего сделать с коррупцией в республике. Но самое главное он сможет попробовать обратиться к патриотическим чувствам и гражданской ответственности тех, кто выступал с оппозиционных позиций. Если не нравилась кандидатура прежнего (главы Ингушетии), то [оппозиции] будет представлена возможность участвовать в тех общественных изменениях, на которых (оппозиция) настаивала. Евкуров своей отставкой поставил вопрос о том, нужна ли протестующим великая Ингушетия или великие потрясения», - считает социолог.

Васильев, став врио главы Дагестана, назвал своим приоритетом борьбу с коррупцией. С новостями о кадровых чистках в республике можно ознакомиться на тематической странице "Кавказского узла" "Кадровые зачистки в Дагестане".

По мнению Дискина, в российском обществе нет единой позиции по вопросу возвращения к прямым выборам глав регионов. «В Дагестане такого запроса нет: там понимают, к чему приведут прямые выборы - только к обострению межэтнических отношений. Я не уверен, что в Ингушетии, с очень сложными общественными раскладами, прямые выборы не приведут к обострению внутренней напряженности и не перекроют путь к консолидации. В такой обстановке прямые выборы приведут лишь к сохранению прежнего напряжения. В Кремле хорошо понимают, что в такой ситуации переходить к прямым выборам, где будут разыгрываться эмоциональные, популистские карты, ни к чему хорошему не приведет», - полагает Дискин.

Не все назначения силовиков Кремль считает успешными. В частности, в сентябре 2018 года генерал-майор Сергей Морозов, работавший ранее в личной охране Путина, был назначен врио главой Астраханской области, однако спустя восемь месяцев президент России отправил его в отставку. За время своего руководства регионом в Астрахани разразилась череда скандалов, связанных с "Единой Россией". При этом, Сергей Морозов не отметился какими-либо заметными действиями, заявили опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

Эксперт также отметил, что в большинстве регионов проходят прямые выборы глав субъектов, за исключением некоторых национальных регионов, где с этим могут возникнуть проблемы, «там, где есть риск противостояния». «(В регионах, где) есть элиты, которые более рациональны и менее податливы на политтехнологические и другие спекуляции, (прямые выборы провести) проще. Здесь важно, чтобы демократия, как говорил Аристотель, не превратилась в охлократию (Охлократия (власть, правление толпы) - в древнегреческих учениях о государстве (у Платона, Аристотеля) господство толпы. Исторический словарь, М., 2000. – Прим. «Кавказского узла»), - заключил эксперт.

Прямые выборы глав регионов, отмененные в 2004 году, были восстановлены в России в 2012 году. 2 апреля 2013 году президент России Владимир Путин подписал, согласно которому субъекты России могут заменять прямые выборы избранием главы региона депутатами регионального законодательного органа госвласти. С 2013 по 2014 годы от прямых выборов глав регионов отказались Дагестан, Ингушетия, Северная Осетия, Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария.

Прямые выборы главы Ингушетии как «шанс для консолидации общества»

Одной из мер для «нормализации обстановки» в Ингушетии эксперт Ирина Стародурбровская назвала возврат к прямым выборам главы Ингушетии. По ее словам, активная часть ингушского общества «испытывает определенную эйфорию и завышенные ожидания в связи со сменой руководства республики, а пришедший вместо Евкурова человек уж точно не будет волшебником, чтобы быстро изменить к лучшему не простую экономическую и социальную ситуацию в регионе».

«В этих условиях прямые выборы главы региона представляются мне наилучшим решением для всех сторон, которое могло бы способствовать нормализации обстановки», - процитировал 26 июня руководителя научного направления «Политическая экономия и региональное развитие» Института экономической политики им. Гайдара Стародурбровскую Telegram-канал «6-ой портал».

Эксперт также считает, что мерами, которые, могли бы успокоить общество в Ингушетии должны стать: «прекращение репрессий против лидеров и участников протеста, изменение меры пресечения с заключения на домашний арест или, ещё лучше, подписку о невыезде, справедливый и беспристрастный суд».

«Я не вижу способа быстрого решения территориальных разногласий с Чечней, но мне кажется важным, чтобы конфликт был введён в институциональное русло, позволяющее в конце концов найти взаимоприемлемое решение», - пояснила Стародурбровская.

Новому главе Ингушетии также придется решить вопрос демаркации границ с Северной Осетией, власти которой заявили о невозможности пересмотра существующих границ, несмотря на претензии ингушской стороны. «Мы территориальные претензии (Ингушетии) не признаем, об этом мы можем спокойно говорить… У нас есть граница, утвержденная в 1957 году. Тогда было подписано соглашение между СОАССР и ЧИАССР. Мне кажется, что любые попытки как-то переделать эту границу, провести ее по-другому закладывают очередную мину для наших будущих поколений», - заявил 25 июня министр по вопросам национальных отношений Северной Осетии Аслан Цуциев.

Возврат прямых выборов главы Ингушетии председатель ингушского отделения партии «Яблока» Руслан Муцольгов назвал «хорошим шансом для стабилизации ситуации в республике, и для демонстрации «зрелости» власти. «Народ ждал, что ему вернут право выбирать главу региона путём прямых, всенародных выборов…Парламент Ингушетии должен вернуть прямые выборы главы республики и федеральный центр обязан это поддержать… Решения только формально принимаются руками депутатов Народного собрания республики, фактически это решения федерального центра. Именно это и вызвало обострение общественно-политической ситуации в регионе», - привела 25 июня слова Муцольгова пресс-служба партии на своей сайте.

По словам Муцольгова, республику должен возглавить «всенародно избранный лидер, способный объединить республику и вернуть в неё мир и спокойствие».