Отставка Морозова стала неожиданностью для политологов

06 июня 2019, 02:14

За восемь месяцев на посту главы Астраханской области Сергей Морозов не отметился какими-либо заметными действиями, но его шансы победить на выборах в сентябре были достаточно высоки, заявили опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

Как писал "Кавказский узел" , 5 июня президент Владимир Путин отправил в отставку временно исполняющего обязанности губернатора Астраханской области Сергея Морозова. Новым временным руководителем региона назначен заместитель полпреда президента на Северном Кавказе Игорь Бабушкин. В сентябре 2018 года Сергей Морозов сменил на этом посту Александра Жилкина , который возглавлял регион 14 лет. Астраханцы указывали тогда новому руководителю на целый пласт проблем, накопившихся в регионе. За восемь месяцев правления Морозова в Астрахани в городе разразилась череда скандалов , связанных с "Единой Россией". Отставка Сергея Морозова, как и его назначение врио губернатора, стала неожиданным событием, считает политолог Ринат Кинжуваев. "Перед уходом Жилкина активно ходили слухи об утверждении администрацией президента в качестве его преемника одного из местных политических тяжеловесов. Но, судя по всему, окончательное решение о новом главе Астраханской области осталось за Путиным, и он решил назначить одного из своих приближенных - бывшего сотрудника своей охраны. Если исходить из версии о непосредственном отборе кандидата президентом, то и отставку Морозова, точнее замену его другим выходцем из спецслужб, можно рассматривать как личное решение Путина", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла". Формальное объяснение отставки Морозова - "по семейным обстоятельствам" - Кинжуваев считает неубедительным. "Оно вряд ли заслуживает серьезного рассмотрения, так как человек в его статусе имеет возможности для решения практически любой бытовой проблемы", - отметил политолог. По мнению собеседника, "основания для критики Морозова действительно назревали". "За восемь месяцев он не сумел получить контроль над местными элитами и фактически оказался в зависимости от административных кланов. Аппаратный вес Морозова оказался довольно ограниченным и никакой эффективной помощи от администрации президента для своего продвижения он не получил. Его публичная деятельность была скомканной и непоследовательной, никаких запоминающихся для населения жестов в решении всем известных астраханский проблем он не сделал", - считает Кинжуваев. Значительного антирейтинга у Морозова, тем не менее, не было. "Он имел все шансы избраться в сентябре при условии безотказной работы административного ресурса и отсутствии сильного конкурента в бюллетене", - уверен политолог. На раскладе политических сил в регионе отставка Сергея Морозова почти не скажется, поскольку за время своей работы в регионе он так и не успел повлиять на какие-либо политические группы, добавил он. 4 июня Астраханская областная дума назначила выборы губернатора на 8 сентября. Самовыдвиженцам на выборах губернатора, кроме муниципального фильтра, нужно будет собрать еще 7 тысяч подписей избирателей в свою поддержку, отметил представитель избиркома Астраханской области.

Отставка Морозова прозвучала "как гром среди ясного неба", считает политолог, руководитель регионального отделения партии "Парнас" Михаил Долиев. Он предположил, что причиной отставки послужили личные психологические качества Морозова.

"Человек он был явно не кровожадный, а [астраханцы таких перестают] уважать. Опять же не стоит забывать, что Морозов привык охранять должностных лиц, а не быть охраняемым. Отставка Морозова, спустя восемь месяцев после назначения, говорит о неуверенности власти", - заявил Долиев корреспонденту "Кавказского узла".

Долиев доверяет официально озвученной версии об уходе по семейным обстоятельствам. Выделить значимые достижения Морозова на посту главы региона он затруднился, отметив лишь увольнение некоторых чиновников, утративших доверие. При этом политолог отметил, что Морозов вел активную пиар-кампанию перед выборами. "И по ТВ, и в газетах, и в интернете. Пиар - это то, что у него получалось лучше всего. Целая газета стотысячным тиражом выходила", - сказал он.

Сергей Морозов успел "твердо встать на сторону одной из групп влияния" в регионе, чем нарушил существовавший ранее баланс сил, считает политический обозреватель, член Каспийского экспертного клуба Александр Васильев.

По информации Васильева, люди, нанятые для организации медийной кампании Морозова, не смогли выстроить отношения с местными журналистами и блогерами. Результаты восьмимесячной работы Морозова "оценить невозможно, поскольку их нет", заявил он.

"Агитбригада Морозова использовала повестку Жилкина, не сумев создать собственную, а копия всегда хуже оригинала. Автобусы, благоустройство и прочее - это вопросы местного самоуправления, а не губернатора. Снижение госдолга области началось еще при Жилкине и заметно по итогам 2018 года, в котором Жилкин был губернатором девять месяцев, а Морозов три", - сказал политический обозреватель корреспонденту "Кавказского узла".

Победа на выборах в сентябре Морозову была практически обеспечена, поскольку его выдвинул и поддерживал федеральный центр, уверен Васильев. Социальный запрос на губернатора-астраханца в регионе есть, однако ни одному астраханцу не удастся стать главой области "без прямого поручения сверху", отметил он.

"Значительная часть астраханцев хотела бы видеть губернатора из местных, каким был Анатолий Гужвин (губернатор Астраханской области в 1991 - 2004 годах - прим. "Кавказского узла"). Он до сих пор остается эталоном, память о нем жива. Но есть немало и тех, кто считает, что лучше губернатор новый, не связанный никак с местными кланами. Вероятно, впрочем, что опыт Морозова эту уверенность поколебал", - считает журналист.