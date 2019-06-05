Игорь Бабушкин. Фото Официальный сайт полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе http://www.skfo.gov.ru/polpred/staff/vice/babyshkin/

05 июня 2019, 14:36

Путин сменил главу Астраханской области

Владимир Путин принял сегодня отставку врио губернатора Астраханской области Сергея Морозова. Новым временным руководителем региона назначен Игорь Бабушкин.

Как писал "Кавказский узел", 26 сентября 2018 года Александр Жилкин покинул пост губернатора Астраханской области. Владимир Путин объяснил это тем, что Жилкин сам попросил о переводе на другую работу. Временно возглавить регион президент предложил заместителю начальника Федеральной таможенной службы Сергею Морозову. 

4 июня Астраханская областная дума назначила выборы губернатора на 8 сентября. Самовыдвиженцам на выборах губернатора, кроме муниципального фильтра, нужно будет собрать еще 7 тысяч подписей избирателей в свою поддержку, отметил представитель избиркома Астраханской области.

"Принять отставку временно исполняющего обязанности губернатора Астраханской области Морозова С.П. по собственному желанию. Назначить Игоря Бабушкина временно исполняющим обязанности губернатора Астраханской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Астраханской области", - говорится в опубликованном сегодня на сайте президента России указе.

Отставка врио губернатора Астраханской области Сергея Морозова связана с семейными обстоятельствами, цитирует сегодня высокопоставленный источник РИА "Новости".

Игорь Бабушкин с 25 сентября 2018 года занимал должность заместителем полномочного представителя президента России в Северо-Кавказском федеральном округе. Ранее, с 2013 по 2018 год, являлся заместителем руководителя Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество), отмечается в биографии Бабушкина, размещенной на сайте полномочного представителя президента в СКФО.

Примечание:

"Власти Астраханской области рапортовали о рекордной явке избирателей", "Источники сообщили о задержании главы Минстроя Астраханской области", "Падение рейтинга стало предвестником отставки Жилкина".

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