Глава Миннаца Северной Осетии исключил изменение границы с Ингушетией

26 июня 2019, 15:35

Власти Северной Осетии завершили согласование границы с Чечней и готовы к такой же работе с другими соседними республиками, сообщил министр по вопросам национальных отношений республики Аслан Цуциев. Территориальные претензии Ингушетии Северная Осетия не признает и пересматривать границы не будет, при этом подчеркнул Цуциев.

Как писал "Кавказский узел", Росреестр потребовал уточнить 25 границ между регионами СКФО и внести сведения о них в Единый госреестр недвижимости (ЕГРН) до 2021 года. Для этого администрации смежных регионов "должны согласовать между собой прохождение общей границы, подготовить необходимый пакет документов и направить его в орган регистрации прав", указало ведомство.

В рамках этой работы уже определены границы между Северной Осетией и Чечней. В течение этого года будет обозначена граница с Кабардино-Балкарией и Ставропольским краем, такая же работа предстоит и с Ингушетией, сообщил 25 июня на пресс-конференции во Владикавказе министр по вопросам национальных отношений Северной Осетии Аслан Цуциев.

При этом министр обратил внимание на территориальные претензии ингушской стороны. «У Ингушетии есть определенные территориальные претензии к нашей республике, мы об этом знаем, они об этом регулярно говорят, это записано в конституции Ингушетии. Мы эти территориальные претензии не признаем, об этом мы можем спокойно говорить», - заявил Аслан Цуциев, слова которого приводит EADaily.

Ингушские активисты 18 января передали в Кремль подписи жителей республики под требованием отменить соглашение о границе с Чечней и вернуть в состав Ингушетии Пригородный район Северной Осетии. Статья 11 Конституции Ингушетии указывает, что "возвращение политическими средствами незаконно отторгнутой у Ингушетии территории и сохранение территориальной целостности Республики Ингушетия - важнейшая задача государства". После депортации ингушей и чеченцев в 1944 году Пригородный район, входивший в Чечено-Ингушскую АССР, был передан Северной Осетии. В 1957 году, когда репрессированным народам разрешили вернуться из ссылки, Чечено-Ингушетию восстановили, однако Пригородный район остался в составе Северной Осетии, сообщается в справочном материале "Кавказского узла" "Осетино-ингушский конфликт 1992 г.: истоки и развитие".

Также чиновник уточнил, что власти Северной Осетии не пойдут на пересмотр существующих границ. «У нас есть граница, утвержденная в 1957 году. Тогда было подписано соглашение между СОАССР и ЧИАССР. Мне кажется, что любые попытки как-то переделать эту границу, провести ее по-другому закладывают очередную мину для наших будущих поколений», - заявил Аслан Цуциев, слова которого приводит информационный портал «Абон».

Ранее политологи предупредили об опасности конфликтов при согласовании и определении границ на Северном Кавказе, отметив, что федеральному центру придется в этой работе искать особые политические решения. "Побочные эффекты кадастрирования могут идти вразрез замыслу устранить конфликты и минимизировать территориальные претензии субъектов друг к другу через их собственное размежевание", - в частности заявил "Кавказскому узлу" старший научный сотрудник Центра изучения проблем Кавказа МГИМО Ахмет Ярлыкапов, который привел в пример вопрос Пригородного района.

Профессор Пятигорского госуниверситета, член Общественного совета при полпреде президента России в СКФО, эксперт по Северной Осетии и Кабардино-Балкарии Юлия Усова указала в комментарии «Кавказскому узлу», что власти обязаны обеспечить широкое общественное обсуждение проблемы с привлечением специалистов и активистов. "Подходить к решению данной проблемы необходимо обдуманно и взвешенно, опираясь на исторические факты и учитывая современные реалии. Важно не допускать излишней политизации, как это происходит в отношении Пригородного района Северной Осетии. Непубличное, бюрократическое кадастрирование в данном случае представляется невозможным", - заявила Юлия Усова.

Напомним, что работа властей по согласованию границ между регионами Северного Кавказа уже привела к конфликтным ситуациям. В Ингушетии после подписания соглашения о границе с Чечней прошли массовые протесты местных жителей, в результате глава республики Юнус-Бек Евкуров подал в отставку. В Дагестане местные жители были недовольны тем, что работа по демаркации с Чечней ведется за закрытыми дверями, а в начале июня близ Кизляра люди демонтировали установленные чеченской стороной дорожные указатели, что вызвало большой резонанс в обеих республиках.

Новости о территориальных спорах Чечни с соседними регионами "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Как Кадыров Чечню укрупняет".