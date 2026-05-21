Царукян Гагик Коляевич

Политический деятель, бизнесмен. Основатель и лидер партии "Процветающая Армения".

Участие в выборах– 2026

20 мая 2026 года Никол Пашинян заявил, что завод "Араратцемент" – “бизнес-хребет лидера партии "Процветающая Армения" (Гагика) Царукяна”, станет государственным и будет принадлежать Армении. После этого Генеральная прокуратура распространила сообщение о выявленных многочисленных нарушениях в процессе приватизации компании "Араратцемента».

В апреле 2026 года партия «Процветающая Армения» во главке с Гагиком Царукяном заявила о намерении участвовать в выборах 2026 года в парламент Армении. Аналитики, опрошенные «Кавказским узлом», назвали партию Царукяна одной из самых пророссийских на выборах, но не сочли ее сильным конкурентом. Другими пророссийским партиями названы «Сильная Армения» Самвела Карапетяна, "Армения" Роберта Кочаряна и "Процветающая Армения" Гагика Царукяна. Кремль делает ставку на Карапетяна.

В марте 2026 года Антикоррупционный суд Армении признал главу партии "Процветающая Армения" Гагика Царукяна невиновным в подкупе избирателей в ходе парламентских выборов 2017 года.

Неудача на выборах –2021

На досрочных выборах 20 июня 2021 года в Национальное Собрание Армении партия Гагика Царукяна «Процветающая Армения" не преодолела 5‑процентный барьер и впервые не прошла в парламент. .

После поражения на выборах Царукян фактически отошел от активной политики, сосредоточившись на бизнесе.

В 2022 году Гагик Царукян выступил инициатором установки статуи Иисуса Христа а вершине горы Атис. Идею поддержал Премьер-министр Никол Пашинян, но против установки статуи выступили активисты, ученые, а также Армянская апостольская церковь.

В начале 2025 года сын Гагика Царукяна Нвер Царукян объявлен в международный розыск, уголовное дело было возбуждено в ноябре 2024 года после конфликта в одном из казино в Цахкадзоре.

После войны в Нагорном Карабахе

В конце 2020 года, после войны в Нагорном Карабахе, Гагик Царукян и его партия участвовали в протестах, требуя отставки правительства Никола Пашиняна. Царукян был задержан в числе лидеров протестов. Никол Пашинян перед этим арестом отвергал выдвинутые Царукяном обвинения в сговоре о сдаче Шуши, и предложил силовикам проверить, не создал ли Царукян под видом отряда добровольцев вооруженную группу для применения в самой Армении. Суд в Ереване признал необоснованным задержание Гагика Царукяна.

Ссора с Пашиняном и арест

25 сентября 2020 года суд санкционировал арест Царукяна, Следственный комитет предъявил ему обвинения в подкупе избирателей и финансовых нарушениях . 22 октября Апелляционный суд освободил его под залог.

16 июня 2020 года парламент Армении проголосовал за лишение лидера второй по численности парламентской фракции "Процветающая Армения" Гагика Царукяна депутатской неприкосновенности и дал разрешение на его уголовное преследование. В тайном голосовании приняли участие 87 из 132 парламентариев, все они проголосовали "за". Фракции "Процветающая Армения" и "Просвещенная Армения" не приняли участия в голосовании. Однако суд отклонил ходатайство Службы национальной безопасности Армении об аресте Царукяна. Заседание прошло на фоне акции протеста сторонников лидера "Процветающей Армении".

14 июня 2020 года силовики провели в особняке Царукяна и офисах партии обыски. Депутаты "Процветающей Армении" сочли это политическим преследованием. Сторонники Царукяна собрались на протестную акцию. Полиция сообщила о 252 задержанных участниках акции протеста, требовавших отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.

Гагик Царукян был допрошен по делу о подкупе избирателей во время выборов в 2017 году, и в связи с делом компании, работающей в сфере игорного бизнеса. Также он, по данным Службы нацбезопасности Армении, может быть замешан в афере с землей.

5 июня 2020 года на заседании политсовета партии Царукян предложил сменить правительство страны на 100 процентов . А аналитики заявили о политической подоплеке уголовного преследования Царукяна.

"Бархатная революция"-2018

В период протестных выступлений, организованных Николом Пашиняном, против премьерства бывшего президента Сержа Саргсяна, Гагик Царукян и его блок "Процветающая Армения" присоединись к акциям. Царукян поддержал Пашиняна, но безоговорочной поддержки его кандидатуре не обещает .

26 апреля Царукян и Пашинян провели переговоры по поводу кризиса в республике .

9 декабря в Армении прошло голосование на внеочередных парламентских выборах. По предварительным итогам партия "Процветающая Армения" получила на них поддержку в 8,27% и прошла в Парламент.

Политический кризис - 2015

5 февраля 2015 года на конференции невластных и общественных сил, прошедшей в Армении, Гагик Царукян заявил о необходимости смены власти в Армении, в том числе через проведение внеочередных выборов: "Одно неосторожное действие, одно слово могут вывести на улицы сотни тысяч людей... Это будет неконтролируемая волна. В этой ситуации наша позиция ясна – требование народа должно быть определяющим". По словам Царукяна, события в Гюмри, обострение на границе с Азербайджаном, а также рост цен "должны показать властям, что народ находится на грани мощного взрыва".

12 февраля 2015 года решением президента Армении Гагик Царукян был освобожден от обязанностей члена Совета национальной безопасности Армении, в связи с невыполнением своих обязательств в составе совета и "игнорированием интересов избирателей". Серж Саргсян также заявил, что Царукян подозревается в неуплате "миллиардных налогов", выделяя "мизерную сумму в благотворительность". Сам Царукян призвал к отставке Саргсяна.

14 февраля Гагик Царукян был освобожден от должности председателя Совета правления Армянского государственного института физической культуры.

17 февраля Саргсян и Царукян провели встречу, после которой лидер ППА отказался от своих заявлений. 5 марта состоялся съезд ППА, на котором Царукян покинул свой пост. Лидером партии была избрана Наира Зограбян.

Возвращение в политику

17 января 2017 года Гагик Царукян заявил о своем намерении принять участие в предстоящих парламентских выборах. 10 февраля - избран лидером партии “Процветающая Армения”.

2 апреля блок "Царукян" получил поддержку 27,35% от голосовавших на очередных парламентских выборах и 31 депутатское кресло.

Биография

Гагик Царукян родился 25 ноября 1956 года в селе Ариндж региона Котайк Абовянского района Армении.

В 1989 году окончил Армянский государственный институт физической культуры по специальности "учитель физкультуры и тренер по борьбе" .

С 1989 по 1990 год Гагик Царукян работал главным инженером тепличного хозяйства Ереванского зоотехническо-зооветеринарного института.

В 1990-1992 гг. Г.Царукян - исполнительный директор компании "Армения" .

С 1995 года Гагик Царукян - президент многоотраслевого концерна "Мульти Групп", состоящего из целого ряда предприятий. В 1996 г. в состав концерна вошел Абовянский пивзавод "Котайк", в 1997 г. - Абовянский завод измерительных приборов и Ереванская фармацевтическая фирма, в 1997-1998 гг. - сеть мебельных магазинов "МЕК", в 1998 г. - АО "Авиасервис", предприятие "Авиапитание" аэропорта "Звартноц", в 1999-2002 гг. - сеть бензогазозаправочных станций "Мульти Леон", в 2002 г. - компания "Мульти Стоун " по промышленной обработке камня, комбинат "Арарат" по производству коньяка, вина и водки, а в 2003 г. – Араратский цементный завод.

В 1996 году Гагик Царукян стал чемпионом мира, а в 1998 году — чемпионом Европы по армрестлингу .

В 2003 году Г.Царукян избран депутатом Национального Собрания (НС) Армении по мажоритарной избирательной системе. Член постоянной парламентской комиссии по вопросам обороны, безопасности и внутренних дел .

В 2004 году Гагик Царукян стал председателем Национального Олимпийского комитета Армении.

30 апреля 2004 года прошёл учредительный съезд партии "Процветающая Армения", основателем и бессменным председателем которой является Гагик Царукян.

В 2007-2012 гг. Г.Царукян - депутат Национального Собрания Армении (избирательный округ №28). Член Постоянной комиссии по защите прав человека и общественным вопросам НС. Руководитель фракции "Процветающая Армения" .

6 мая 2012 года Г.Царукян вновь избран депутатом Народного Собрания по избирательному округу №28. Возглавляемая им партия "Процветающая Армения" заняла на выборах в парламент второе место, получив 30,12% голосов избирателей.

12 декабря 2012 года на заседании политсовета партии "Процветающей Армении" Гагик Царукян заявил о том, что не намерен выдвигать свою кандидатуру на предстоящих в 2013 году выборах президента Армении.

Директор института "Кавказ" Александр Искандарян считает, что "на это решение Царукяна могли повлиять долгие кулуарные переговоры с властью". "Единственным политиком, который мог серьезно бороться против действующего президента Сержа Саргсяна, являлся именно Гагик Царукян. Не думаю, что за оставшиеся до выборов два месяца кто-то на армянском политическом поле сможет сформировать конкуренцию правящей Республиканской партии Армении", - заявил А.Искандарян корреспонденту "Кавказского узла".

Политический обозреватель аналитического центра "Ноян Тапан" Давид Петросян также не исключил, что решение Царукяна могло стать результатом закулисных переговоров с администрацией нынешнего президента Армении: "Видимо, шли торги с властью. Условия, на которых Царукян отказался баллотироваться, проявятся позже, возможно, после президентских выборов".

По данным информационно-аналитического центра "Иреван", будучи сотрудником МВД, Гагик Царукян был осужден за изнасилование и отбыл срок. На сайте центра "Иреван" также утверждается, что "Г.Царукян организовал в 2004 г. взрыв автомобиля главного редактора авторитетного оппозиционного издания "Айкакан Жаманак" Никола Пашиняна" и что "50% бизнеса Г.Царукяна принадлежит лично Р.Кочаряну", а "большая часть финансов Р.Кочаряна находится в обороте посредством коммерческих структур Г.Царукяна", который "непосредственно финансировал избирательные кампании Р.Кочаряна и его политические акции" .

5 марта 2015 года на встрече с журналистами после съезда партии "Процветающая Армения" Гагик Царукян заявил об отставке с поста главы ППА и сложении депутатского мандата. Гагик Царукян также заявил, что уходит из активной политики.

Благотворительность

Г.Царукян занимается благотворительной деятельностью. Он оплатил обучение студентов из Абовянского района, поступивших в ВУЗы на небюджетный сектор; открыл специальную бесплатную медицинскую клинику для жителей города Абовян; спонсирует и обустраивает детсады и школы Абовяна .

В 2003 году на родине Царукяна - в селе Ариндж Котайкской области - при спонсорской помощи Гагика Царукяна открылась медицинская амбулатория "Анаит", в которой создано 30 рабочих мест. Центр назван в честь дочери Г.Царукяна.

В 2004 году Гагик Царукян учредил ежемесячное пособие 160-ти ветеранам Великой Отечественной войны и 120-ти участникам войны за Арцах. В том же году, благодаря содействию Г.Царукяна, сотни жителей Варденисского района получили возможность засеять картофелем поля общей площадью 140 га .

Гагик Царукян является одним из акционеров всемирно известного швейцарского магазина часов "Франк Мюллер" в Армении. Ежегодный оборот принадлежащего Царукяну концерна "Мульти Групп", по данным журнала "Forbes", приближается к 150 млн. долларов. Личное состояние Г.Царукяна оценивается в 500 млн долларов США .

"Мое имущество приобретенное. Царукян ни у кого ничего не отнимал – ни посредством государственных, ни посредством физических рычагов. Царукян свое имущество создавал своим трудом с 1988 года – не отнимал силой у людей, не брал кредитов в банке. Думаю, все меня любят и уважают. Но есть и завистники, которые завидуют мне даже во сне", – рассказывает сам о себе Гагик Царукян.

Гагик Царукян является основным спонсором нескольких газет и информационных агентств. В частности, по некоторым данным, он финансирует деятельность ежедневника "Аравот" и телекомпании "Аравот TV". Имеется информация о его интересе к медиа-холдингу "АЛМ" .

В мае 2010 года Гагик Царукян был награждён медалью в честь Юрия Гагарина - "за пропаганду космической науки в странах СНГ и за личный вклад в поддержании авторитета данной области". Медаль вручили члены космической федерации РФ, дважды герои СССР А.Леонов, В.Горбатко и В.Ляхов, которые прибыли в Армению по приглашению Г.Царукяна. Как сообщил газете "Айкакан жаманак" его пресс-секретарь, Царукян осуществлял "финансовую поддержку в области развития космических полетов."

7 ноября 2012 года в Москве, в одном из залов храма Христа Спасителя, Гагик Царукян был провозглашен "Человеком года". По сведениям "Армениан Репорт", "за это "признание" Царукян заплатил 50 тыс. долларов". "Есть версия, что в эту сумму входила и покупка награды Всемирного армянского конгресса. Как известно, ВАК в итоге обзавелся наградой, как "Лучшая организация года". Утверждается, что это был подарок Царукяна Ара Абрамяну", - пишет издание.

Царукян награжден орденом "Св. Григора Лусаворича" за деятельность, направленную на строительство церквей (2002); медалью "Мовсес Хоренаци" за вклад в развитие спорта в Армении (2003); медалью "За заслуги перед Отечеством" I степени, за заслуги в деле развития спорта и физической культуры Армении (2007 год); орденом "Дмитрия Донского 1-ой степени" (2007 год) за заслуги в деле укрепления дружбы российского и армянского народов; золотой медалью Европейской Федерации по дзюдо.

Семья

Гагик Царукян женат, у него шестеро детей. Со своей семьей Царукян проживает недалеко от города Абовян. Непосредственно возле своего большого, обнесённого стеной дворца он построил церковь. На близлежащей территории (по некоторым оценка, занимающей очень значительную площадь) Царукян разводит большое количество животных: ланей, львов, медведей, тигров, собак, диких свиней, поскольку одним из увлечений Гагика Царукяна является охота .

