Выборы в парламент Армении-2018

10 декабря 2018, 18:34

В Армении состоялись внеочередные выборы в Парламент республики. Явка составила 48,63%. С большим отрывом победил блок Никола Пашиняна «Мой шаг».

Перед выборами

9 декабря 2018 года состоялись внеочередные выборы в Парламент Армении. Центризбиркомом было допущено к ним 2 блока и 9 партий. ЦИК Армении также зарегистрировал 1472 кандидата в депутаты. 1328 из них баллотируются по рейтинговым спискам партий и блоков. 12 кандидатов от национальных меньшинств в списки включили четыре политические силы – блок «Мой шаг», партия «Просвещенная Армения», «Процветающая Армения» и «Оринац Еркир».

Как сообщал «Кавказский узел«, премьер-министр Армении Никол Пашинян 16 октября объявил о своей отставке, выразив уверенность в том, что фракции не будут мешать его планам распустить парламент и назначить внеочередные выборы. Согласно Конституции Армении, если премьер не избирается в первом и втором турах голосования, то парламент распускается. Внеочередные парламентские выборы проводятся не ранее чем через 30 и не позднее чем через 45 дней после роспуска парламента. В итоге 2 ноября Президент Армении Армен Саргсян подписал указ о роспуске Национального собрания и назначил внеочередные выборы в парламент на 9 декабря.

Открытие участков для голосования за рубежом законом не предусмотрено. Граждане Армении, находящиеся за границей, не смогли принять участие в выборах, если не вернулись на родину.

Предвыборная кампания длилась с 26 октября по 7 ноября. Она началась с обвинений Республиканской партии и партии «Дашнакцютюн» в злоупотреблении административным ресурсом со стороны Николы Пашиняна и блока «Мой шаг». За всю кампанию Генеральная прокуратура Армении получила 76 сообщений о предполагаемых избирательных нарушениях. Один человек арестован за попытку дать взятку избирателям.

Голосование

Парламентская делегация Нагорного Карабаха из девяти депутатов назвала выборы в Национальное собрание Армении демократическими и соответствующими Избирательному кодексу. В то же время кандидаты от Республиканской партии заявили, что выборы сопровождались многочисленными нарушениями и прошли «в атмосфере страха», а представители правящей политической силы оказывали давление на избирателей.

О нарушениях в ходе голосования, по утверждению пресс-службы полиции Армении, получено 81 сообщение. По одному из сообщений о преступлениях возбуждено уголовное дело, которое направлено в Специальную следственную службу Армении, еще по трем сообщениям материалы переданы в Следственный комитет, еще 22 материала готовятся.

Кроме того, офис защитника прав человека изучает более 500 сообщений, опубликованных в СМИ и соцсетях. Самым грубым среди зафиксированных нарушений, по мнению политологов, является организованное голосование военных в Котайкской области, где военнослужащие после получения бюллетеней, еще стоя строем в очереди отделяли бюллетени одной из политических сил. Однако, по сравнению с прошлыми выборами, ситуация улучшилась: на выборах в 2017 году фиксировались аналогичные нарушения, но в значительно больших количествах.

Явка в Гюмри стала самой низкой в стране - 39,22%. В Ереване проголосовало 404,9 тысяч избирателей из 849,9 зарегистрированных, явка - 47,66%. Общая явка по Армении составила 48,63%. Это в среднем на 12% меньше, чем полтора года назад, на предыдущих парламентских выборах.

Итоги

На заседании 10 декабря ЦИК подвела предварительные итоги выборов в Национальное собрание, подписав соответствующий протокол .

Блок «Мой шаг» – 883 408 голосов (70,44%)

«Процветающая Армения» – 103 736 (8,27%)

«Просвещенная Армения» – 79 921 (6,37%)

Республиканская партия Армении - 58 947 (4,70%)

АРФ «Дашнакцутюн» – 48 757 (3,89%)

Блок «Мы» – 25 138 (2,00%)

«Сасна црер» – 22 821 (1,82%)

«Оринац Еркир» – 12 376 (0,99%)

«Выбор гражданина» – 8 517 (0,68%)

«Христианско-демократическое возрождение» – 6 446 (0,51%)

«Национальный прогресс» – 4 120 (0,33%)

Для прохождения в Национальное Собрание Армении партиям необходимо было пройти 5% барьер, а блокам 7%. При этом, согласно законодательству, в парламенте должны быть представлены минимум три политические силы. Таким образом, в новом составе Национального Собрания представлены блок «Мой шаг», партии «Процветающая Армения» и «Просвещенная Армения». Бывшая правящая Республиканская партия в парламент не попала.

Распределение мандатов

По новой Конституции Армении, принятой по итогам референдума 6 декабря 2015 года, не оговаривается строго фиксированное число членов парламента, указывается лишь их минимальное количество – 101 депутат . Предыдущий созыв составлял 105. В этот раз прогнозируют 132 депутатских кресла.

По закону политическая сила, набравшая более 50% голосов, имеет право на получение конституционного большинства в парламенте - 54% мест. При распределении полученных мандатов внутри партии половину получают те кандидаты, которые показали наивысшие результаты в рейтинговом голосовании. Остальные места достаются тем, кто стоит выше в партийном списке.

При этом у противников власти должно быть не менее трети депутатских мандатов. «Просвещенная Армения» уже объявила себя оппозицией . «Процветающая Армения» со своим статусом пока не определилась. При этом обе партии до сих пор поддерживали политический курс Никола Пашиняна.

Окончательные итоги голосования Центризбирком объявит через неделю.

«Кавказским узлом» опубликован фоторепортаж «Армения выбирает парламент Пашиняна». Новости о внеочередных парламентских выборах в Армении размещаются на тематической странице «Кавказского узла» «Выборы в парламент Пашиняна«. На «Кавказском узле» опубликована биография Никола Пашиняна .

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