ЦИК Армении огласила окончательные итоги парламентских выборов

16 декабря 2018, 13:08

Блок Никола Пашиняна "Мой шаг" получил по итогам выборов 70,42% голосов, партия "Процветающая Армения" набрала 8,26% голосов, а "Просвещенная Армения получила голоса 6,37% избирателей, рапортовал Центризбирком.

Как писал "Кавказский узел", по результатам парламентских выборов, состоявшихся в Армении 9 декабря, в Национальное собрание прошли блок "Мой шаг" и партии "Процветающая Армения" и "Просвещенная Армения". Наблюдатели констатировали, что нарушения на выборах в парламент Армении имелись, но не носили массового характера. Выборы признали США и Евросоюз, с итогами голосования согласились и проигравшие партии.

Центризбирком Армении сегодня подвел итоги внеочередных выборов в парламент VII созыва. Итоги голосования глава ЦИК Армении Тигран Мукучян огласил на заседании ЦИК, которое транслировалось в прямом эфире "Радио Азатутюн", передал корреспондент «Кавказского узла».

Согласно данным ЦИК, на выборах приняли участие 1 261 105 избирателей из 2 593 140 обладающих правом голоса жителей Армении. Явка на голосовании составила 48,63%. За блок «Мой шаг», возглавляемый и.о. премьер-министра Николом Пашиняном, проголосовали 70,42% (884 864) избирателей.

Партия «Процветающая Армения» получила голоса 8,26% (103 801) избирателей, а за партию «Просвещенная Армения» проголосовали 6,37% (80 047) избирателей.

Остальным политическим силам не удалось преодолеть установленный проходной барьер: 5% голосов избирателей для партий и 7% - для избирательных блоков. «Республиканская партия Армении» и АРФ «Дашнакцутюн», представленные в парламенте V и VI созывов, получили 59 083 или 4,7% голосов избирателей и 48 816 или 3,88% голосов соответственно. За блок «Мы» проголосовали 25 176 или 2% избирателей, а партии «Сасна Црер» отдали голоса 22 868 человек или 1,82% избирателей.

Социал-демократическая партия «Решение гражданина», партии «Христианско-демократическое возрождение», «Национальный прогресс» и «Оринац еркир» получили менее одного процента голосов – 8 514 (0,68%), 6 458 (0,51%), 4 121 (0,33%) и 12 393 (0,99%) соответственно.

Новости о внеочередных парламентских выборах в Армении размещаются на тематической странице "Кавказского узла" "Выборы в парламент Пашиняна". Биография Никола Пашиняна опубликована на "Кавказском узле".