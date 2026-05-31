04:55, 31 мая 2026

Карапетян подал иск против спикера Нацсобрания Армении Симоняна

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Лидер блока "Сильная Армения" Самвел Карапетян подал иск в суд против спикера Национального собрания Армении Алена Симоняна, который назвал его сотрудником разведслужб иностранного государства, и потребовал опубликовать опровержение и выплатить компенсацию.

Карапетян потребовал от Симоняна публично опровергнуть заявление, которое последний опубликовал 19 мая в соцсетях.

Симонян заявил, что правоохранительные органы должны дать оценку тому, насколько законным является создание партии и участие в политике человеком, которые является "сотрудником разведывательных служб иностранного государства". Карапетян назвал это обвинение лживым и клеветническим, пишет 30 мая News.am.

В иске предприниматель потребовал от Симоняна опубликовать опровержение в тех же соцсетях, где было опубликовано обвинение в виде видеозаписи с заголовком "Опровержение клеветнических сведений, распространенных мной в видео от 19.05.2026 года о лидере блока "Сильная Армения" Самвеле Карапетяне". Кроме того, предприниматель потребовал компенсацию в размере 6 миллионов драмов (16,2 тысячи долларов), а также оплатить судебные расходы, в частности, госпошлину и вознаграждение адвоката, сообщает "Армения сегодня".

Сообщается, что иск поступил в Ереванский городской суд и передан судье Ваагну Торосяну, однако решение о принятии его к производству пока не вынесено. Премьер-министр Никол Пашинян заявил в парламенте, что партия "Сильная Армения" и блок "Армения" не должны преодолеть проходной порог на парламентских выборах. 

"Сильная Армения", наряду с блоком "Армения" Роберта Кочаряна и партией "Процветающая Армения" Гагика Царукяна, является одной из наиболее пророссийских партий на выборах в парламент Армении. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении".

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Жители приграничного Гориса о мире с Азербайджаном
Шествие в Нальчике: память о Кавказской войне
Дагестанских полицейских осудили за смерть участника СВО
Штрафовать за короткие юбки предложили в Северной Осетии.
Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
