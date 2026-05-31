Массовое отравление произошло в Пятигорске

Девять человек отравились в Пятигорске после посещения кафе, они госпитализированы. Проводится проверка, кафе временно закрыто.

Девять жителей Пятигорска госпитализированы с острой кишечной инфекцией.

По словам главы города Дмитрия Ворошилова, все госпитализированные посещали одно кафе. Пострадавшим оказывается необходимая медпомощь, пишет сегодня "Коммерсант".

Следователи начали проверку по факту массового отравления, кафе на период ее проведения временно закрыто. Процессуальная проверка организована по признакам преступления по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей), сообщает ТАСС со ссылкой на краевое следственное управление СК России.

Организована и прокурорская проверка, в ходе которой будет дана оценка исполнению законодательству о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.

