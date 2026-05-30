Жители 42 населенных пунктов Дагестана остались без электричества

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В четырех районах Дагестана жители остались без электричества. Причиной аварии в электросетях названо короткое замыкание.

Как писал "Кавказский узел", жители Дагестана регулярно жалуются на длительные отключения электричества, проблемы с отоплением и водоснабжением. Так, регулярные отключения электричества и низкое напряжение в электросетях создают проблемы жителям дагестанского села Верхнее Казанище. Обращения к властям не дали результата, пожаловались в декабре 2025 года сельчане.

Предприниматели в Дагестане несут значительные убытки из-за отключений электроэнергии, но не пытаются требовать компенсации ущерба, считая тяжбы с "Дагэнерго" заведомо проигрышными.

Электроснабжение отключено в 42 населенных пунктах Дагестана, сообщило поздно вечером 29 мая ТАСС со ссылкой на МЧС.

Согласно публикации на сайте управления МЧС, аварийные отключения электроснабжения произошли в результате замыкания на линии. "В зону отключения попадают четыре муниципальных района «Акушинский», «Ахтынский», «Шамильский», «Цунтинский». Всего в зоне отключения 42 населенных пункта", - говорится в сообщении.

Напомним, в июле 2025 года жители Махачкалы пожаловались "Кавказскому узлу" на регулярные отключения электричества. По их словам, света порой не бывает от нескольких часов до нескольких суток. Сотрудник "Дагэнерго" рассказал, что иногда в городе остаются без света одновременно десятки тысяч человек. "Для быстрого исправления аварий не хватает людей, бригады выезжают с одной локации на другую. Ветхие сети не выдерживают нагрузок", - пояснил он. Сергей Меликов, который тогда занимал пост главы Дагестана, признал, что система энергоснабжения в республике "работает на пределе", и сети "к таким нагрузкам не готовы".

28 марта, в начале разрушительного весеннего паводка, без электричества остались более 327 тысяч жителей 283 населенных пунктов Дагестана.

Паводки, прошедшие в конце марта - начале апреля на Северном Кавказе, стали одними из самых разрушительных за последние годы. В Дагестане в результате наводнения погибли шесть человек, в том числе трое несовершеннолетних. Больше всего от стихии пострадали Дагестан и Чечня, говорится в справке "Кавказского узла" "Весеннее наводнение на Северном Кавказе-2026".

Материалы о подтоплениях в республиках СКФО весной 2026 года "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Наводнение на Северном Кавказе".