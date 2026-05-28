×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
20:24, 28 мая 2026

Боец из Дагестана убит в зоне СВО

Родные на открытии именной парты. Скриншот фото администрации Бабаюртовского района от 25.05.26, https://t.me/babayurtrayon/12221?single

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Альберт Арслангереев из Бабаюртовского района убит в боевых действиях. С начала российской операции на Украине власти официально признали убитыми в ней как минимум 1954 военнослужащего из Дагестана. 

Как писал "Кавказский узел", к 26 мая чиновники и силовики официально признали убитыми на Украине не менее 1953 комбатантов из Дагестана.

В Адильянгиюртовской средней школе состоялось открытие памятной парты Альберту Арслангерееву - выпускнику школы, который был убит в зоне специальной военной операции.

Альберт Арслангереев родился 7 ноября 1996 года в селе Адиль-Янгиюрт. Весной 2023 года он заключил контракт. Был убит в начале 2025 года. Посмертно награжден Орденом Мужества.

Таким образом, официально признаны убитыми на украинском фронте как минимум 1954 бойца из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

В начале января администрация Бабаюртовского района назвала имя другого убитого в зоне военных действий земляка, им был Адиль Даудов.

Дагестан занимает первое место среди регионов СКФО по количеству убитых, чьи имена официально обнародовали власти. Глава Дагестана Сергей Меликов еще в феврале 2022 года первым из представителей власти заявил о том, что на Украине убит российский военный, признав смерть офицера Нурмагомеда Гаджимагомедова.

"Кавказский узел" также писал, что 18-летнего Саида Муртазалиева из Дагестана силовики в Подмосковье пытками заставили подписать контракт с Минобороны. В зоне боевых действий командиры заставили его собирать деньги, после этого юноша был объявлен пропавшим без вести. "Меня самого отправили на штурм, где товарищ "Спартак" сказал, что поступил приказ обнулить меня", - сказал Муртазалиев в последнем видеосообщении, отправленном матери.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Кавказский узел

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
18:53, 28 мая 2026
Гражданин Узбекистана осужден по делу о теракте в Ессентуках
17:57, 28 мая 2026
Военный из Кабардино-Балкарии убит в зоне СВО
09:41, 28 мая 2026
2
 ПАСЕ отказалась исключать Кутаева* из оппозиционной платформы при ПАСЕ
05:47, 28 мая 2026
Краснодарец осужден за попытку перейти линию фронта
01:52, 28 мая 2026
Фигурант дела Шпака лишился многомиллионных активов
22:17, 27 мая 2026
Житель Ростова-на-Дону приговорен к длительному сроку по делу о госизмене
Все события дня
Новости
Алина Джикаева. Фото: t.me/alina_djikaeva
12:58, 28 мая 2026
Главред "Сапы" оставлена под стражей, несмотря на поручительства коллег
00:55, 28 мая 2026
Жительница Дагестана осуждена за финансирование ИГ*
В камере. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
20:44, 27 мая 2026
Четверо дагестанцев осуждены на длительные сроки по делу о тюремном джамаате
Расчистка дорог в Дагестане. Фото: https://mintransdag.ru/
13:01, 27 мая 2026
Разблокирован проезд к двум селам в горах Дагестана
Магомед Гусейнов (в центре) и спортсмены. Кадр видеообращения из телеграм-канала "Черновик 2.0" https://t.me/chernovik_new/9205
03:28, 27 мая 2026
Дагестанский тренер заявил о трудной ситуации в Федерации спортивной борьбы России
Персоналии
Никол Пашинян. Фото: https://www.primeminister.am/
11:53, 28 мая 2026
Пашинян Никол Владимирович
Кутаев Руслан*. Фото: RFE/RL
11:02, 28 мая 2026
Кутаев Руслан*
Тофик Ягублу. Фото: Голос Америки, источник - https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tofig_Yagublu_via_VOA.jpg, лицензия - Public Domain Mark 1.0
14:08, 26 мая 2026
Тофиг Рашид оглу Ягублу
Справочник
Выборы в Армении. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении

Жертвенные животные для праздника Курбан-байрам. Фото Азиза Каримова для "Кавказского узла" Курбан-байрам

Мазут на пляже. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Photoshop Разлив мазута в Черном море

Последние записи в блогах
Фото
17:53, 27 мая 2026
Горы слов. Литература Кавказа
14
Ислам Ханипаев, «Красный царь». Рассказ-предупреждение
Фото
17:04, 26 мая 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Без права на критику. За что уволили сотрудников ОМОНа в Дагестане
Фото
08:30, 20 мая 2026
Ветер с Апшерона
Размышлизм на тему разблокирования самоблокады
Все блоги
Аналитика
14:11, 11 мая 2026
В апреле 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России зафиксировано 4 жертвы
15:11, 3 апреля 2026
7 человек убиты и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в I квартале 2026 года
Темы дня
Овощной рынок. Фото: Елены Синеок, "Юга.ру"
28 мая 2026, 14:58
Введен запрет на ввоз овощей и фруктов из Армении в Россию

Алина Джикаева. Фото: t.me/alina_djikaeva
28 мая 2026, 12:58
Главред "Сапы" оставлена под стражей, несмотря на поручительства коллег

Трамп и Пашинян. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
28 мая 2026, 08:43
Трамп поддержал Пашиняна перед грядущими в Армении выборами

Полицейский. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
28 мая 2026, 06:46
Избиение задержанных грузинскими силовиками обернулось резонансным расследованием

Жители приграничного Гориса о мире с Азербайджаном
Жители приграничного Гориса о мире с Азербайджаном
Шествие в Нальчике: память о Кавказской войне
Шествие в Нальчике: память о Кавказской войне
Дагестанских полицейских осудили за смерть участника СВО
Дагестанских полицейских осудили за смерть участника СВО
Штрафовать за короткие юбки предложили в Северной Осетии.
Штрафовать за короткие юбки предложили в Северной Осетии.
Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
Показать больше