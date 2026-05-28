Боец из Дагестана убит в зоне СВО

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Альберт Арслангереев из Бабаюртовского района убит в боевых действиях. С начала российской операции на Украине власти официально признали убитыми в ней как минимум 1954 военнослужащего из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", к 26 мая чиновники и силовики официально признали убитыми на Украине не менее 1953 комбатантов из Дагестана.

В Адильянгиюртовской средней школе состоялось открытие памятной парты Альберту Арслангерееву - выпускнику школы, который был убит в зоне специальной военной операции.

Альберт Арслангереев родился 7 ноября 1996 года в селе Адиль-Янгиюрт. Весной 2023 года он заключил контракт. Был убит в начале 2025 года. Посмертно награжден Орденом Мужества.

Таким образом, официально признаны убитыми на украинском фронте как минимум 1954 бойца из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

В начале января администрация Бабаюртовского района назвала имя другого убитого в зоне военных действий земляка, им был Адиль Даудов.

Дагестан занимает первое место среди регионов СКФО по количеству убитых, чьи имена официально обнародовали власти. Глава Дагестана Сергей Меликов еще в феврале 2022 года первым из представителей власти заявил о том, что на Украине убит российский военный, признав смерть офицера Нурмагомеда Гаджимагомедова.

"Кавказский узел" также писал, что 18-летнего Саида Муртазалиева из Дагестана силовики в Подмосковье пытками заставили подписать контракт с Минобороны. В зоне боевых действий командиры заставили его собирать деньги, после этого юноша был объявлен пропавшим без вести. "Меня самого отправили на штурм, где товарищ "Спартак" сказал, что поступил приказ обнулить меня", - сказал Муртазалиев в последнем видеосообщении, отправленном матери.