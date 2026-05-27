×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
13:01, 27 мая 2026

Разблокирован проезд к двум селам в горах Дагестана

Расчистка дорог в Дагестане. Фото: https://mintransdag.ru/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Рабочие расчистили дорогу к селам Урсун и Хпюк, но без транспортного сообщения остаются жители еще одного села в Курахском районе.

Как писал "Кавказский узел", 24 мая без транспортного сообщения в Дагестане остались два села Курахского района - Урсун и Хпюк. К утру 25 мая после подъема уровня воды в реках и оползней остались без транспортного сообщения жители еще одного села в Курахском районе и 13 сёл Чародинского района. Таким образом, оказались заблокированными 16 сел. К утру 26 мая дорога к селам Чародинского района была расчищена, но остались заблокированными три села в Курахском районе.

По данным на 10.00 мск 27 мая, без транспортного сообщения остается лишь село, заблокированное из-за перекрытой дороги "подъезд от автодороги Касумкент – Курах к селу Бахцуг", сообщил в своем телеграм-канале "Дагестанавтодор".

"В Курахском районе, на участке автомобильной дороги «Подъезд от автодороги «Курах – Усуг – Хвередж» к с. Хпюк» обеспечен проезд автотранспорта по временной схеме. Транспортное сообщение с населенными пунктами Урсун и Хпюк восстановлено", - говорится в публикации ведомства.

Напомним, в конце марта - начале апреля десятки участков дорог в Дагестане были закрыты после наводнений, оползней, а в горных районах - после сходов лавин и метелей. Паводки, прошедшие этой весной на Северном Кавказе, стали одними из самых разрушительных за последние годы. В Дагестане в результате наводнения погибли шесть человек, в том числе трое несовершеннолетних. Больше всего от стихии пострадали Дагестан и Чечня, говорится в справке "Кавказского узла" "Весеннее наводнение на Северном Кавказе-2026".

Материалы о подтоплениях в республиках СКФО весной 2026 года "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Наводнение на Северном Кавказе".

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Магомед Гусейнов (в центре) и спортсмены. Кадр видеообращения из телеграм-канала "Черновик 2.0" https://t.me/chernovik_new/9205
03:28, 27 мая 2026
Дагестанский тренер заявил о трудной ситуации в Федерации спортивной борьбы России
Жертвенное животное. Архивное фото Патимат Махмудовой для "Кавказского узла".
02:29, 27 мая 2026
Махачкалинцы рассказали о ценах на мясо перед Курбан-байрамом
Хасавюртовский горсуд. Фото: РИА Дагестан http://www.riadagestan.ru/
22:40, 26 мая 2026
Полицейские избежали наказания за фальсификацию дела Юлдуз Курашовой
Военный на СВО. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
19:45, 26 мая 2026
Военный из Дагестана убит на Украине
Расчистка дорог в Дагестане. Фото: https://mintransdag.ru/
11:12, 26 мая 2026
Дороги к трем селам Дагестана остаются заблокированными
Персоналии
Тофик Ягублу. Фото: Голос Америки, источник - https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tofig_Yagublu_via_VOA.jpg, лицензия - Public Domain Mark 1.0
14:08, 26 мая 2026
Тофиг Рашид оглу Ягублу
Никол Пашинян. Фото: https://www.primeminister.am/
12:00, 25 мая 2026
Пашинян Никол Владимирович
Царукян Гагик Коляевич. Фото: http://yerevannews.am/?p=30144&l=ru
13:50, 21 мая 2026
Царукян Гагик Коляевич
Справочник
Жертвенные животные для праздника Курбан-байрам. Фото Азиза Каримова для "Кавказского узла" Курбан-байрам

Мазут на пляже. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Photoshop Разлив мазута в Черном море

Приговор. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Главное о приговорах бывшим лидерам Нагорного Карабаха

Последние записи в блогах
Фото
17:04, 26 мая 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Без права на критику. За что уволили сотрудников ОМОНа в Дагестане
Фото
08:30, 20 мая 2026
Ветер с Апшерона
Размышлизм на тему разблокирования самоблокады
Фото
15:05, 18 мая 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
1
«Подарки от друзей». Чиновник из Дагестана объяснил поступления на банковский счет
Все блоги
Аналитика
14:11, 11 мая 2026
В апреле 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России зафиксировано 4 жертвы
15:11, 3 апреля 2026
7 человек убиты и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в I квартале 2026 года
Темы дня
Заседание парламента Армении. Информация с электронного табло: 3 - явка, 104 - неявка, 54 - кворум. Коллаж "Кавказского узла" Скриншот видео https://news.am/ru/video/1038688
27 мая 2026, 11:04
Больше сотни армянских парламентариев второй день подряд проигнорировали заседание

Хасавюртовский горсуд. Фото: РИА Дагестан http://www.riadagestan.ru/
26 мая 2026, 22:40
Полицейские избежали наказания за фальсификацию дела Юлдуз Курашовой

Европейский суд по правам человека. Фото: https://bigenc.ru/
26 мая 2026, 20:43
ЕСПЧ назначил компенсацию азербайджанскому активисту Абдулу Абилову

Бывший вице-губернатор Кубани Сергей Власов. Фото: пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы
26 мая 2026, 13:10
Осужденный вице-губернатор Кубани пропал в зоне СВО

Жители приграничного Гориса о мире с Азербайджаном
Жители приграничного Гориса о мире с Азербайджаном
Шествие в Нальчике: память о Кавказской войне
Шествие в Нальчике: память о Кавказской войне
Дагестанских полицейских осудили за смерть участника СВО
Дагестанских полицейских осудили за смерть участника СВО
Штрафовать за короткие юбки предложили в Северной Осетии.
Штрафовать за короткие юбки предложили в Северной Осетии.
Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
Показать больше