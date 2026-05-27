Разблокирован проезд к двум селам в горах Дагестана

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Рабочие расчистили дорогу к селам Урсун и Хпюк, но без транспортного сообщения остаются жители еще одного села в Курахском районе.

Как писал "Кавказский узел", 24 мая без транспортного сообщения в Дагестане остались два села Курахского района - Урсун и Хпюк. К утру 25 мая после подъема уровня воды в реках и оползней остались без транспортного сообщения жители еще одного села в Курахском районе и 13 сёл Чародинского района. Таким образом, оказались заблокированными 16 сел. К утру 26 мая дорога к селам Чародинского района была расчищена, но остались заблокированными три села в Курахском районе.

По данным на 10.00 мск 27 мая, без транспортного сообщения остается лишь село, заблокированное из-за перекрытой дороги "подъезд от автодороги Касумкент – Курах к селу Бахцуг", сообщил в своем телеграм-канале "Дагестанавтодор".

"В Курахском районе, на участке автомобильной дороги «Подъезд от автодороги «Курах – Усуг – Хвередж» к с. Хпюк» обеспечен проезд автотранспорта по временной схеме. Транспортное сообщение с населенными пунктами Урсун и Хпюк восстановлено", - говорится в публикации ведомства.

Напомним, в конце марта - начале апреля десятки участков дорог в Дагестане были закрыты после наводнений, оползней, а в горных районах - после сходов лавин и метелей. Паводки, прошедшие этой весной на Северном Кавказе, стали одними из самых разрушительных за последние годы. В Дагестане в результате наводнения погибли шесть человек, в том числе трое несовершеннолетних. Больше всего от стихии пострадали Дагестан и Чечня, говорится в справке "Кавказского узла" "Весеннее наводнение на Северном Кавказе-2026".

Материалы о подтоплениях в республиках СКФО весной 2026 года "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Наводнение на Северном Кавказе".