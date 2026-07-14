Нальчанин заподозрен в неуважении к дням воинской славы

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Следователи в Нальчике возбудили против местного жителя дело по статье о реабилитации нацизма, усмотрев в его публикациях неуважение к дням воинской славы России.

Подозреваемому 41 год, поводом для его преследования стали материалы республиканского управления ФСБ. Мужчине вменяют распространение через интернет выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы, связанных с защитой Отечества (часть 4 статьи 354.1 УК РФ). Эта статья предусматривает до пяти лет лишения свободы или принудительных работ.

Согласно версии следствия, подозреваемый, был администратором канала в одной из социальных сетей. Он публиковал материалы и комментарии с явным негативным отношением к празднованию Дня воинской славы, сообщило управление Следкома по Кабардино-Балкарии в своем Telegram-канале.

Имя и род занятий подозреваемого, название социальной сети и конкретное содержание публикаций в сообщении ведомства не раскрываются. Следователи не уточнили, признал ли подозреваемый свою вину во время допроса. Мера пресечения, избранная мужчине, также не указана.

"Кавказский узел", в марте Следком отчитался об уголовном деле жителя Дагестана, обвиняемого в реабилитации нацизма с использованием интернета. Поводом стали публикации, "искажающие исторические сведения о событиях Второй мировой войны", заявило следствие. В мае дело по той же статье было возбуждено против другого дагестанца, жителя Кизляра.