Военный осужден в Нальчике за самовольный уход из части

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Нальчикский гарнизонный военный суд приговорил военнослужащего Тимура Харисова к пяти годам заключения за самовольное оставление части во время мобилизации.

Как писал "Кавказский узел", 24 сентября 2022 года в УК РФ были введены части 2.1, 3.1 и 5 статьи 337 о самовольном оставлении части или места службы в период мобилизации. Поправками предусмотрено лишение свободы на срок до 10 лет. Ужесточение законодательства после объявления мобилизации привело к более суровым приговорам за отсутствие в воинской части или дезертирство.

Харисову вменяли самовольное оставление места службы в период мобилизации (часть 5 ст. 337 УК РФ). Эта статья предусматривает от пяти до 10 лет лишения свободы.

По данным суда, 7 августа 2025 года Харисов без уважительных причин оставил пункт временной дислокации воинской части. Более восьми месяцев, до 15 апреля 2026 года, он проводил время по собственному усмотрению, в том числе у себя дома. Сотрудник полиции разыскал его в Моздоке, сообщила пресс-служба Нальчикского гарнизонного военного суда на своей странице “ВКонтакте”.

Суд назначил Тимуру Харисову минимальный срок, предусмотренный статьей - пять лет колонии общего режима. Смягчающим обстоятельством суд посчитал то, что Харисов признал противоправность деяния, правдиво рассказал о нем и выразил сожаление о содеянном. .

“Кавказский узел” также сообщал о приговоре военнослужащему Тимуру Бабгоеву - суд в Нальчике отправил его в колонию на семь лет за девять месяцев отсутствия в части.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. 28 октября того же года министр обороны отчитался президенту о ее завершении, однако соответствующего указа не последовало. Юристы пришли к выводу, что для завершения частичной мобилизации не нужен указ президента, пояснил пресс-секретарь Путина. При этом еще 12 декабря 2023 года военный суд в Майкопе в приговоре мобилизованному, оставившему часть в июне 2023 года, подчеркнул, что "в Российской Федерации объявлена частичная мобилизация, которая в период совершения преступления не была окончена".