Тысячи человек пришли на похороны утонувшего в Ингушетии ребенка

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В станице Троицкой Сунженского района похоронили восьмилетнего мальчика, чье тело нашли в реке после восьми дней поисков. Похороны ребенка, который утонул, пытаясь спасти друга, посетили тысячи людей, в том числе волонтеры из соседних республик.

Как писал "Кавказский узел", с 15 июня в Карабулаке разыскивали восьмилетнего ребенка, пропавшего в реке Сунжа. 18 июня глава республики Махмуд-Али Калиматов в своем Telegram-канале отчитывался, что в поисках принимают участие 4 тысячи человек. На помощь пришли добровольцы из Чечни, Дагестана, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии. На этом фоне власти Чечни рапортовали о молитвах сыновей Кадырова за благополучный исход поисков восьмилетнего мальчика в Ингушетии, а также об участии в поисках чеченских силовиков и чиновников. Сегодня, на восьмой день поисков, тело мальчика обнаружили в Сунже.

В Троицкой сегодня вечером прошли похороны восьмилетнего Хизира, чьи поиски в течение предыдущей недели объединили жителей Ингушетии и соседних республик. Тело ребенка нашли в районе улицы Калиматова в городе Сунжа, первоначально его увезли в больницу, но позже сегодня днем доставили в дом его семьи. Официальный Telegram-канал правительства Ингушетии, подтвердил данные, что мальчик найден погибшим, опубликовав пост с соболезнованиями его родителям, родным и близким.

Похороны посетили тысячи человек, в том числе участники поиска из других регионов, спасатели и религиозные деятели, информирует "Фортанга".

Люди были тронуты смелостью и самоотверженностью ребенка, который тонул в Сунже, когда пытался спасти своего друга, упавшего в воду. Этому мальчику удалось спастись, но Хизира унесло сильным течением.

“Хизир находился у реки вместе с двумя друзьями. Один из них, Адам, поскользнулся и упал в воду. Ему повезло зацепиться за ветку, а Хизир бросился спасать его. Третий мальчик, Мухаммад, побежал за помощью. На пути ему встретилась семья, которая выезжала на работу. Именно им удалось спасти Адама - он чудом удержался за корень дерева и остался жив”, - говорится в публикации.

За судьбу мальчика во время поисков переживали десятки тысяч людей, волонтеры приезжали в Ингушетию не только из соседних республик, но и из-за рубежа. Тело мальчика несли на кладбище "под возгласы такбира" через все село, а жители, волонтеры и гости из разных регионов шли в похоронной процессии, отмечает The Magas Times.

“Хизир ушел, проявив качества, которыми обладают далеко не все взрослые. Пытаясь спасти тонущего друга, он не думал о себе. (...) Один маленький мальчик объединил людей сильнее, чем многие громкие призывы и события. Тысячи добровольцев участвовали в поисках, приезжая не только со всего Кавказа, но и из других регионов России и разных стран мира”, - говорится в посте канала.

Соболезнования семье погибшего мальчика в своем канале выразил блогер и общественный деятель из Северной Осетии Алик Пухаев. Он также отметил, что случившееся сплотило жителей кавказских регионов. "Эта трагедия объединила весь Кавказ, но трагедией от этого не перестала быть. Даже не представляю, что испытывают родители Хизира. Сил и терпения его семье. Рухсаг у 1 , Хизир", - написал Пухаев.

Чеченское руководство "влезает" в резонансные истории "для рекламы", высказал мнение участник операции по поиску мальчика в Ингушетии, чьи слова привел читатель "Кавказского узла". Менее года назад, в августе 2025 года, в Чечне также около недели велись поиски пропавшего семилетнего мальчика, тело ребенка было найдено 13 августа в реке. Спасателям и силовикам в поисках помогали волонтеры из Дагестана, Кабардино-Балкарии, Ставрополья, Ингушетии. Тогда Адам Кадыров перед камерами вручил помощь семье мальчика, а фонд Кадырова не раз упоминался в сообщениях об оказании помощи.