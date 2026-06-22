×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
21:27, 22 июня 2026

Тысячи человек пришли на похороны утонувшего в Ингушетии ребенка

Похоронная процессия в Троицком. Стоп-кадр видео The Magas Times / Telegram

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В станице Троицкой Сунженского района похоронили восьмилетнего мальчика, чье тело нашли в реке после восьми дней поисков. Похороны ребенка, который утонул, пытаясь спасти друга, посетили тысячи людей, в том числе волонтеры из соседних республик. 

Как писал "Кавказский узел", с 15 июня в Карабулаке разыскивали восьмилетнего ребенка, пропавшего в реке Сунжа. 18 июня глава республики Махмуд-Али Калиматов в своем Telegram-канале отчитывался, что в поисках принимают участие 4 тысячи человек. На помощь пришли добровольцы из Чечни, Дагестана, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии. На этом фоне власти Чечни рапортовали о молитвах сыновей Кадырова за благополучный исход поисков восьмилетнего мальчика в Ингушетии, а также об участии в поисках чеченских силовиков и чиновников. Сегодня, на восьмой день поисков, тело мальчика обнаружили в Сунже. 

В Троицкой сегодня вечером прошли похороны восьмилетнего Хизира, чьи поиски в течение предыдущей недели объединили жителей Ингушетии и соседних республик. Тело ребенка нашли в районе улицы Калиматова в городе Сунжа, первоначально его увезли в больницу, но позже сегодня днем доставили в дом его семьи.  Официальный Telegram-канал правительства Ингушетии, подтвердил данные, что мальчик найден погибшим, опубликовав пост с соболезнованиями его родителям, родным и близким. 

Похороны посетили тысячи человек, в том числе участники поиска из других регионов, спасатели и религиозные деятели, информирует "Фортанга". 

Люди были тронуты смелостью и самоотверженностью ребенка, который тонул в Сунже, когда пытался спасти своего друга, упавшего в воду. Этому мальчику удалось спастись, но Хизира унесло сильным течением. 

“Хизир находился у реки вместе с двумя друзьями. Один из них, Адам, поскользнулся и упал в воду. Ему повезло зацепиться за ветку, а Хизир бросился спасать его. Третий мальчик, Мухаммад, побежал за помощью. На пути ему встретилась семья, которая выезжала на работу. Именно им удалось спасти Адама - он чудом удержался за корень дерева и остался жив”, - говорится в публикации. 

За судьбу мальчика во время поисков переживали десятки тысяч людей, волонтеры приезжали в Ингушетию не только из соседних республик, но и из-за рубежа. Тело мальчика несли на кладбище "под возгласы такбира" через все село, а жители, волонтеры и гости из разных регионов шли в похоронной процессии, отмечает The Magas Times. 

“Хизир ушел, проявив качества, которыми обладают далеко не все взрослые. Пытаясь спасти тонущего друга, он не думал о себе. (...) Один маленький мальчик объединил людей сильнее, чем многие громкие призывы и события. Тысячи добровольцев участвовали в поисках, приезжая не только со всего Кавказа, но и из других регионов России и разных стран мира”, - говорится в посте канала.

Соболезнования семье погибшего мальчика в своем канале выразил блогер и общественный деятель из Северной Осетии Алик Пухаев. Он также отметил, что случившееся сплотило жителей кавказских регионов. "Эта трагедия объединила весь Кавказ, но трагедией от этого не перестала быть. Даже не представляю, что испытывают родители Хизира. Сил и терпения его семье. Рухсаг у , Хизир", - написал Пухаев. 

Чеченское руководство "влезает" в резонансные истории "для рекламы", высказал мнение участник операции по поиску мальчика в Ингушетии, чьи слова привел читатель "Кавказского узла". Менее года назад, в августе 2025 года, в Чечне также около недели велись поиски пропавшего семилетнего мальчика, тело ребенка было найдено 13 августа в реке. Спасателям и силовикам в поисках помогали волонтеры из Дагестана, Кабардино-Балкарии, Ставрополья, Ингушетии. Тогда Адам Кадыров перед камерами вручил помощь семье мальчика, а фонд Кадырова не раз упоминался в сообщениях об оказании помощи.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео через бот «Кавказского узла» в Telegram
Telegram-бот
Мобильная форма
Кнопка работает при установленном приложении Telegram. После перехода в бот, нажмите на «Запустить бота» и напишите нам. Для отправки фото и видео — нажмите на значок скрепки, выберите функцию «Файл», затем отметьте фото или видео в памяти устройства и нажмите «Отправить».
Новости
Спецоперация на Украине. Скриншот видео https://function.mil.ru
08:54, 14 июня 2026
Число убитых на Украине бойцов с юга России достигло 9250
Фрагмент Дорожной карты Кавказского края, выставленной на торги аукционным домом "Литфонд" . Фото "Кавказского узла".
03:57, 24 мая 2026
Историки оценили память о мухаджирстве на Восточном Кавказе
Бронежилет. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
06:01, 5 марта 2026
Потери юга России на Украине превысили 8800 человек
Мечеть. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ.
22:39, 17 февраля 2026
Муфтияты республик Северного Кавказа назвали даты начала Рамадана
Российский военный. Стоп-кадр видео Минобороны России от 18.12.25, https://t.me/mod_russia/59569.
15:54, 20 декабря 2025
Официальные потери юга России в зоне СВО превысили 8300
Персоналии
Зарема Мусаева. Фото https://t.me/no_torture/3204*
15:50, 22 июня 2026
Мусаева Зарема Абуязитовна
Роман Мурдиев. Фото https://chechombudsman.ru, иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
13:58, 22 июня 2026
Мурдиев Роман
Афган Садыгов. Фото: Севиндж Садыгова
10:00, 21 июня 2026
Афган Садыгов
Справочник
Рамзан Кадыров танцует лезгинку перед матчем футбольных команд Чечни и Бразилии. Грозный, 8 марта 2011 г. Фото: REUTERS/Sergei Karpukhin Фонд Кадырова: как тратят "деньги от Аллаха"

Выборы в Армении. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении

Рамзан Кадыров (слева), Роман Мурдиев, Мансур Солтаев. Фото https://chechnya.gov.ru/novosti/nachalas-pryamaya-liniya-glavy-chr-r-kadyrova-3/ и https://chechombudsman.ru Роман Мурдиев: подросток, за которого заступился Кадыров

Последние записи в блогах
Фото
17:33, 22 июня 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Ручей Капельный в Ессентуках оказался в бетонных тисках
Фото
10:58, 21 июня 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Несчастный случай в Ингушетии сблизил Северный Кавказ
Фото
12:14, 15 июня 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
1
В Кабардино-Балкарии за решетку отправился очередной «шариатский патруль»
Все блоги
Аналитика
14:11, 11 мая 2026
В апреле 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России зафиксировано 4 жертвы
15:11, 3 апреля 2026
7 человек убиты и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в I квартале 2026 года
Темы дня
Фотография, на основании которой пользователи утверждают, что азербайджанские силы с применением строительной техники разрушают памятник "Мы - наши горы". Фото: https://civilnet.am/hy/news/1012657
22 июня 2026, 17:51
Информацию о сносе символа Карабаха назвали фейком

На избирательном участке в Армении. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
22 июня 2026, 14:20
КС Армении отстранил двух судей от рассмотрения иска об итогах выборов

Маршрутка в Махачкале. Фото: https://www.riadagestan.ru/
22 июня 2026, 11:53
Повышение тарифа на проезд в маршрутках расстроило жителей Дагестана

Мансур Мовлаев. Скриншот видео https://www.youtube.com/@movlaew/
22 июня 2026, 06:55
Мансур Мовлаев отправлен в карцер

«Требуем администрацию»: жители Краснодара вышли на улицы из-за подтоплений
«Требуем администрацию»: жители Краснодара вышли на улицы из-за подтоплений
Голодовка в СИЗО: дело блогера вызвало резонанс в Дагестане
Голодовка в СИЗО: дело блогера вызвало резонанс в Дагестане
Выборы в Армении: будет ли мир с Азербайджаном?
Выборы в Армении: будет ли мир с Азербайджаном?
Адаму Кадырову вручили новую медаль «За вклад в проведение СВО»
Адаму Кадырову вручили новую медаль «За вклад в проведение СВО»
Жители приграничного Гориса о мире с Азербайджаном
Жители приграничного Гориса о мире с Азербайджаном
Шествие в Нальчике: память о Кавказской войне
Шествие в Нальчике: память о Кавказской войне
Показать больше