Атаманчук Владимир Леонидович

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Владимир Атаманчук – сочинский активист и общественный деятель, врач, пенсионер. Активно участвовал в избирательных кампаниях различных уровней в Сочи и Краснодарском крае. Неоднократно задерживался силовиками.

Участие в избирательной кампании 2026 года

В июле 2026 года политическая партия «Яблоко» официально выдвинула Владимира Атаманчука кандидатом в депутаты Госдумы по региональному списку . Предвыборная кампания партии традиционно строится вокруг требований прекращения огня, восстановления гражданских свобод и защиты прав человека. По словам Владимира Атамчука, он столкнулся с препятствиями при попытках организации встреч с избирателями в Лазаревском районе, блокировкой тиражей агитационных материалов и угрозами снятия с предвыборной дистанции под надуманными юридическими предлогами.

Регистрация на муниципальных выборах 2025 года

В августе 2025 года Владимир Атаманчук был зарегистрирован кандидатом в депутаты Городского Собрания Сочи второго созыва по многомандатному избирательному округу номер пятнадцать . Но позже был снял с выборов в связи с недостатками в документах .

Уголовное преследование

После начала СВО в 2022 году Владимир Атаманчук занял открытую пацифистскую позицию. Он организовал собственный проект по информированию сограждан, самостоятельно печатая и расклеивая на улицах Сочи листовки пацифистского содержания.

Весной 2022 года Лазаревский районный суд города Сочи оштрафовал активиста на 50 тысяч рублей по административной статье о дискредитации Вооруженных сил Российской Федерации. Осенью того же года Атаманчук был задержан за неповиновение сотрудникам полиции и отправлен под административный арест на пять суток, во время которого силовики провели несанкционированный обыск в его жилье, что послужило поводом для направления жалоб в прокуратуру Краснодарского края.

В конце 2022 года против пенсионера было возбуждено несколько уголовных дел, включая статьи о клевете на местных чиновников и неуважении к суду. Следователи принуждали пожилого человека практически ежедневно ездить на допросы за сто километров из Лазаревского района в центральный следственный отдел Сочи. Этот режим привел к резкому ухудшению здоровья, и в декабре 2022 года он был экстренно госпитализирован с сердечным приступом зданием УВД.

В марте 2023 года Атаманчук сообщил, что следователь угрожал посадить его в подвал, если он будет защищать себя сам и отказываться подписывать нужные следствию документы. В ноябре 2023 года следователь объявил Атаманчуку о прекращении дела, одновременно сообщив о возбуждении дела о клевете из-за листовок, которые Атамчук раскладывал в почтовые ящики.

12 апреля 2024 года Атаманчука приговорили по делу о клевете к 240 часам обязательных работ. В июле 2024 года стало известно, что против Атаманчука возбудили дело о неуважении к суду по жалобе потерпевшего по делу о клевете. 13 декабря 2024 года его приговорили по этому делу к 160 часам обязательных работ .

Попытка участия в местных выборах 2020 года

В 2020 году Владимир Атаманчук предпринимал попытку войти в состав Городского Собрания Сочи первого созыва. Он выдвинул свою кандидатуру в порядке самовыдвижения, однако местная избирательная комиссия отказала ему в регистрации, забраковав значительную часть собранных в его поддержку подписей жителей Лазаревского района . Активист безуспешно пытался оспорить данное решение в судебных инстанциях Краснодарского края, заявляя о политической мотивации недопуска независимых кандидатов.

Ранее, в 2018 году Владимир Атаманчук обратился в ТИК Лазаревская с просьбой убрать его из списка избирателей на выборах президента России, но получил отказ. Он пояснил, что не согласен участвовать в выборах, которые постоянно фальсифицируются, и которым он не доверяет.

Критика подготовки к Олимпиаде-2014 в Сочи

В период масштабной перестройки города Сочи перед зимними Олимпийскими играми Владимир Атаманчук развернул активную медийную и правозащитную деятельность. В 2009 году он учредил и возглавил независимую газету «Сочи – другой взгляд», которая стала официальным печатным органом Общественного совета города Сочи. Издание последовательно критиковало олимпийскую программу застройки, уничтожение зеленых зон, коррупцию в сфере жилищно-коммунального хозяйства и принудительное изъятие земельных участков у коренных сочинцев без адекватных компенсаций .

В 2012 году, на пике олимпийского строительства, Атаманчук выдвигал свою кандидатуру на выборах в Заксобрание Краснодарского края, чтобы привлечь внимание к экологическим и социальным проблемам региона, но не был допущен к голосованию. Он назвал "нечестными и очень грязными". В эти же годы он работал координатором движения «Гражданская инициатива» и входил в Территориальное общественное самоуправление (ТОС) «Лазаревское», требуя справедливого распределения городского бюджета. .

Биография

Атаманчук Владимир Леонидович родился 1 октября 1951 года в поселке Лазаревское города Сочи Краснодарского края.

В 1986 году окончил Кубанский медицинский институт им. Красной Армии (ныне – Кубанский государственный медицинский университет, КубГМУ) в Краснодаре, получив квалификацию врача .

На протяжении нескольких десятилетий работал врачом в Городской больнице номер один Лазаревского района города Сочи. Ветеран труда.

С 1994 по 2013 год занимался предпринимательством в сфере торговли и услуг .

С конца 2000-х годов Владимир Атаманчук является лидером и координатором регионального объединения Общественное движение «Гражданская инициатива» (Сочи).

В 2009 году он стал учредителем, издателем и главным автором региональной общественно-политической газеты «Сочи — другой взгляд» Общественного совета города . Публиковал расследования о коррупции в сфере ЖКХ и изъятии земель у коренных сочинцев под олимпийские объекты. Также выступал в качестве приглашенного автора в газете «Лазаревская панорама».

Владимир Атаманчук являлся членом совета и активным деятелем ТОС Лазаревского района Сочи, был заместитель председателя комитета межрегиональной общественной организации «Комитет по защите прав человека «Честь» .

Женат.

Примечания