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21:30, 6 августа 2026

Атаманчук Владимир Леонидович

Владимир Атаманчук. Фото корреспондента "Кавказского узла". Обработано «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Владимир Атаманчук – сочинский активист и общественный деятель, врач, пенсионер. Активно участвовал в избирательных кампаниях различных уровней в Сочи и Краснодарском крае. Неоднократно задерживался силовиками.

Участие в избирательной кампании 2026 года

В июле 2026 года политическая партия «Яблоко» официально выдвинула Владимира Атаманчука кандидатом в депутаты Госдумы  по региональному списку 1. Предвыборная кампания партии традиционно строится вокруг требований прекращения огня, восстановления гражданских свобод и защиты прав человека. По словам Владимира Атамчука, он  столкнулся с препятствиями при попытках организации встреч с избирателями в Лазаревском районе, блокировкой тиражей агитационных материалов и угрозами снятия с предвыборной дистанции под надуманными юридическими предлогами.

Регистрация на муниципальных выборах 2025 года

В августе 2025 года Владимир Атаманчук был зарегистрирован кандидатом в депутаты Городского Собрания Сочи второго созыва по многомандатному избирательному округу номер пятнадцать 2. Но позже был снял с выборов в связи с недостатками в документах 3.

Уголовное преследование 

После начала СВО в 2022 году Владимир Атаманчук занял открытую пацифистскую позицию. Он организовал собственный проект по информированию сограждан, самостоятельно печатая и расклеивая на улицах Сочи листовки пацифистского содержания.

Весной 2022 года Лазаревский районный суд города Сочи оштрафовал активиста на 50 тысяч рублей по административной статье о дискредитации Вооруженных сил Российской Федерации. Осенью того же года Атаманчук был задержан за неповиновение сотрудникам полиции и отправлен под административный арест на пять суток, во время которого силовики провели несанкционированный обыск в его жилье, что послужило поводом для направления жалоб в прокуратуру Краснодарского края.

В конце 2022 года против пенсионера было возбуждено несколько уголовных дел, включая статьи о клевете на местных чиновников и неуважении к суду. Следователи принуждали пожилого человека практически ежедневно ездить на допросы за сто километров из Лазаревского района в центральный следственный отдел Сочи. Этот режим привел к резкому ухудшению здоровья, и в декабре 2022 года он был экстренно госпитализирован с сердечным приступом зданием УВД.

 В марте 2023 года Атаманчук сообщил, что следователь угрожал посадить его в подвал, если он будет защищать себя сам и отказываться подписывать нужные следствию документы. В ноябре 2023 года следователь объявил Атаманчуку о прекращении дела, одновременно сообщив о возбуждении дела о клевете из-за листовок, которые Атамчук раскладывал в почтовые ящики.

 12 апреля 2024 года Атаманчука приговорили по делу о клевете к 240 часам обязательных работ. В июле 2024 года стало известно, что против Атаманчука возбудили дело о неуважении к суду по жалобе потерпевшего по делу о клевете. 13 декабря 2024 года его приговорили по этому делу к 160 часам обязательных работ 4.

Попытка участия в местных выборах 2020 года

В 2020 году Владимир Атаманчук предпринимал попытку войти в состав Городского Собрания Сочи первого созыва. Он выдвинул свою кандидатуру в порядке самовыдвижения, однако местная избирательная комиссия отказала ему в регистрации, забраковав значительную часть собранных в его поддержку подписей жителей Лазаревского района 5. Активист безуспешно пытался оспорить данное решение в судебных инстанциях Краснодарского края, заявляя о политической мотивации недопуска независимых кандидатов.

Ранее, в 2018 году Владимир Атаманчук обратился в ТИК Лазаревская с просьбой убрать его из списка избирателей на выборах президента России, но получил отказ. Он пояснил, что не согласен участвовать в выборах, которые постоянно фальсифицируются, и которым он не доверяет.

Критика подготовки к Олимпиаде-2014 в Сочи

В период масштабной перестройки города Сочи перед зимними Олимпийскими играми Владимир Атаманчук развернул активную медийную и правозащитную деятельность. В 2009 году он учредил и возглавил независимую газету «Сочи – другой взгляд», которая стала официальным печатным органом Общественного совета города Сочи. Издание последовательно критиковало олимпийскую программу застройки, уничтожение зеленых зон, коррупцию в сфере жилищно-коммунального хозяйства и принудительное изъятие земельных участков у коренных сочинцев без адекватных компенсаций 6.

В 2012 году, на пике олимпийского строительства, Атаманчук выдвигал свою кандидатуру на выборах в Заксобрание Краснодарского края, чтобы привлечь внимание к экологическим и социальным проблемам региона, но не был допущен к голосованию. Он назвал "нечестными и очень грязными". В эти же годы он работал координатором движения «Гражданская инициатива» и входил в Территориальное общественное самоуправление (ТОС) «Лазаревское», требуя справедливого распределения городского бюджета. 7.

Биография

Атаманчук Владимир Леонидович родился 1 октября 1951 года в поселке Лазаревское города Сочи Краснодарского края.

В 1986 году окончил Кубанский медицинский институт им. Красной Армии (ныне – Кубанский государственный медицинский университет, КубГМУ) в Краснодаре, получив квалификацию врача 8.

 На протяжении нескольких десятилетий работал врачом в Городской больнице номер один Лазаревского района города Сочи. Ветеран труда.

С 1994 по 2013 год занимался  предпринимательством в сфере торговли и услуг 9.

С конца 2000-х годов Владимир Атаманчук является лидером и координатором регионального объединения Общественное движение «Гражданская инициатива» (Сочи).

В 2009 году он стал учредителем, издателем и главным автором региональной общественно-политической газеты «Сочи — другой взгляд» Общественного совета города 10. Публиковал расследования о коррупции в сфере ЖКХ и изъятии земель у коренных сочинцев под олимпийские объекты. Также выступал в качестве приглашенного автора в газете «Лазаревская панорама».

Владимир Атаманчук являлся членом совета и активным деятелем ТОС Лазаревского района Сочи, был заместитель председателя комитета межрегиональной общественной организации «Комитет по защите прав человека «Честь» 11.

Женат.

Примечания

  1. https://www.yabloko.ru/okruga-gd-2026
  2. https://izbirkom.sochi.ru/tik/tik-primorskaya-g-sochi/normativno-pravovaya-baza/resheniya-tik-primorskaya-g-sochi/21862/
  3. https://izbirkom.sochi.ru/upload/iblock/554/xrsf1jgvjq0smdeb46ofthdrx4ntmflp.docx
  4. https://sochi-lazarevsky--krd.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=388712836&case_uid=6d07b197-3e6e-4403-bca5-4f9824b68ba5&delo_id=1540006&new=
  5. С выборов в горсобрание Сочи снято уже четверо кандидатов-самовыдвиженцев // PrivetSochi.ru, 30.07.2020.
  6. https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_005526733/
  7. Даже кухарка хочет стать кубанским депутатом // Федерал-Персс, 28.08.2012.
  8. https://privetsochi.ru/blog/gs_sochi/57515.html
  9. https://www.tbank.ru/business/contractor/legal/304231806300013/
  10. https://enbv.org/person/vladimir-atamanchuk/
  11. Главный бухгалтер, безработный и бывший осужденный стали первыми кандидатами в депутаты Горсобрания Сочи // ЮГА.ру, 06.07.2015.
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