Сочинцы пожаловались на затопленный нечистотам подвал в многоэтажке

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Порядка десяти лет подвал в многоэтажке на улице Лесной в Сочи затоплен нечистотами. Жильцы опасаются, что сточные воды подмывают фундамент, жалуются на нарушения санитарно-эпидемиологических норм, отсутствие возможности спрятаться в случае воздушной атаки и отписки чиновников и ответственных лиц.

В микрорайоне Блиново Адлерского района сочи жильцы 70-квартирной пятиэтажки № 11 по улице Лесной уже порядка десяти лет живут в условиях санитарно-эпидемиологического и коммунального бедствия.

3 августа они обратились в Генпрокуратуру Российской Федерации с требованием принять незамедлительные меры из-за угрозы для жизни и здоровья более 200 жильцов. Копия обращения имеется в распоряжении КУ. В их планах обращение и в суд с требованием вернуть деньги, которые получила управляющая компания за весь период без оказания услуг за содержание общедомового имущества.

К проблеме антисанитарии после 2022 года добавилась проблема отсутствия возможности спрятаться от атак БПЛА в собственном подвале, который почти по пояс залит отходами, рассказали жильцы дома корреспонденту "Кавказского узла".

При этом за содержание подвала, входящего в общедомовое имущество, управляющая компания взимает с жильцов порядка 1 миллиона 200 тысяч рублей в год. За все время «обслуживания» жильцы, по их подсчетам, заплатили более 10 миллионов рублей.

«За много лет впервые только в прошлом месяце нам удалось с помощью самих же коммунальщиков установить причину и виновных в этом безобразии и зафиксировать это», -рассказала корреспонденту "Кавказского узла" жительница дома Ирина Павлова.

По ее словам, оказалось, что «из-за разрушения подземного канализационного трубопровода неочищенные фекальные стоки из вышестоящей девятиэтажки № 15 стекают прямо в грунт, подмывают фундамент и затопляют подвал дома № 11 1985 года постройки».

Год назад мэр Сочи Андрей Прошунин сообщил в своем телеграм-канале, что подвальные помещения в многоквартирных домах должны быть предназначены для укрытия граждан в случае атаки беспилотников. По его информации на тот период, «в Сочи более 1200 подвалов в многоквартирных домах подходят для защиты людей».

Чиновники мэрии оповещали о существовании неких списков «пригодных для укрытий от БПЛА подвалов», переданных председателям ТОСов и домкомам. Но, как выяснила корреспондент "Кавказского узла", обзвонив ряд ТОСов и домовых комитетов, в том числе ТОС «Блиново», о таких списках они даже и не слышали.

Жильцы опасаются за сохранность дома

"Микрорайон Блиново возник 40 лет назад. Он расположен на сложном горном рельефе Адлерского района. Особенности местного ландшафта требуют максимальной точности при эксплуатации инженерных сетей: любое размытие грунта грозит подвижками почвы и сползанием склонов. Однако дом № 11 по улице Лесной оказался в эпицентре коммунального бедствия из-за соседа сверху - девятиэтажного дома № 15, канализационная система которого дала критический сбой. И никто из коммунальщиков не собирался этот сбой устранять", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" старожил дома Виктор Павлович.

Уже почти десять лет течёт канализация из-под фундамента соседнего дома прямо по поверхности, по грунту и по ливневкам - и всё это уходит к нам в подвал

«В последнее время ситуация перешла все разумные границы: фекалии текут прямо под моими окнами! Комары и мошки из подвала плодятся тучами, вонь по вентиляционным шахтам поднимается прямо в квартиры. Уже почти десять лет течёт канализация из-под фундамента соседнего дома прямо по поверхности, по грунту и по ливневкам - и всё это уходит к нам в подвал! Как говорят вода камень точит. Так же точат фундамент нашего дома канализационные стоки. Знаю, что наша проблема не единственная. Она общегородская из-за изношенности сетей, которым от 40 до ста лет в зависимости от микрорайона и его постройки», - поделилась проблемами с корреспондентом "Кавказского узла" 30-летняя жительница дома Елена В.

Анатолий С. переехал в этот дом 20 лет назад, и с тех пор, по его словам, он заметил опасные изменения в структуре почвы вокруг фундамента. «Там сломана в земле труба, из которой должны выходить стоки из 15-го дома. Он стоит выше нашего 11-го. В итоге вся канализация течёт не по магистрали, а в грунт. Под домом уже сформировались полости - под сломанной трубой образовалась пустота, визуально видно, как просел грунт вокруг отмостки. Часть стоков идёт по ливневке вдоль улицы, а то, что уходит в землю, настоящим ключом с характерным запахом бьёт в нашем подвале», - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Сергей обратил внимание на опасность ситуации. «Наш подвал числится как простейшее укрытие на случай ЧС и воздушных угроз. Но войти туда невозможно - там стоит зловонная лужа нечистот, дышать нечем. В случае реальной опасности жильцам нашей пятиэтажки просто некуда спрятаться. При этом на все наши обращения администрация присылает стандартные отписки о том, что ответит через месяц или пересылает их кому то, где все это и глохнет», - сообщил он корреспонденту "Кавказского узла".

Они занимаются перекладыванием бумажек, пока у нас под ногами гниёт дом

Инвалид Григорий Иванович живет на первом этаже дома "как в клоаке". "Вонь стоит в квартире неимоверная. Особенно летом, когда жарко. Мы пишем во все инстанции уже 10 лет! У нас на руках есть акты ещё шестилетней давности, где сказано, что наши внутридомовые трубы чистые и целые, а водоканал, чиновники администрации и управляющей компания не при чем. Они занимаются перекладыванием бумажек, пока у нас под ногами гниёт дом», - посетовал он в разговоре с корреспондентом "Кавказского узла".

Чиновники определили причину подтоплений, но отказались ее устранить

Коммунальщики годами пытались списать проблему на самих жильцов, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" Ирина. «Чего они только не пытались отвечать за эти годы! Твердили про какие-то "засоры", мол, жители сами виноваты, кидают что-то в унитазы. Но когда 9 июля мы буквально заставили управляющую компанию "Доверие" и водоканал приехать с оборудованием, все их отговорки рухнули», - отметила она.

Ирине удалось, по ее словам, "вытащить" чиновников мэрии, представителей водоканала и сотрудников управляющей компании на место событий. «Для выявления скрытых повреждений коммунальных магистралей применялся видеоэндоскоп. Это система телеинспекции или эндоскопии. Это специализированный гибкий зонд с видеокамерой высокого разрешения и светодиодной подсветкой. Кабель проталкивается внутрь трубопровода и передает на монитор оператора изображение внутреннего состояния сети в реальном времени, позволяя точно определить трещины, провалы и заторы», - рассказала она.

Проверяющие очень не хотели, чтобы мы снимали всю эту историю 9 июля на свои камеры, доказывающие истинную причину и виновных водоканал с мэрией

По словам Ирины, инспекция из водоканала, проведенная 9 июля, полностью опровергла версию о засорах. «В двух местах труба просто разрушена! Ее физически нет! Запустив зонд из коллектора, специалистам удалось дойти до определенного расстояния, где путь преградил завал. При запуске зонда со стороны дома - аналогично наткнулись на разрушение. Проверяющие очень не хотели, чтобы мы снимали всю эту историю 9 июля на свои камеры, доказывающие истинную причину и виновных водоканал с мэрией! А через некоторое время нам пришли очередные идиотские ответы из водоканала, мэрии и управляющей компании, будто бы 7 июля всё якобы "было устранено". И мы снова пошли на новый круг жалоб, так как устранить «все» может только полная замена разрушенного под землей канализационного коллектора, - добавила она.

Жильцы дома представили корреспонденту "Кавказского узла" массу отписок, сделанных чиновниками в ответ на их жалобы. В последнем акте контрольного обследования МУП «Водоканал» от 09 июля четко зафиксировано, что фекальные воды текут не по трубам, а по почве. «При обследовании территории по адресу: ул. Лесная, д. 15 выявлена течь на рельеф местности. Канализационная труба диаметром 100 мм (металл), выходящая из подвала дома 15, имеет повреждения за стеной дома (в районе отмостки) в двух местах. Стоки стекают по рельефу местности в сторону дома 11», - говорится в акте.

Роспотребнадзор по Краснодарскому краю 23 июля сообщил, что по результатам выездного обследования надзорное ведомство официально подтвердило сброс хозяйственно-бытовых сточных вод на рельеф местности. Роспотребнадзор направил в адрес МУП г. Сочи «Водоканал» официальное требование о принятии немедленных мер по ликвидации аварийной ситуации.

Управляющая компания в ответе подчеркивает, что «внутридомовые инженерные сети водоотведения дома № 11 находятся в герметичном и рабочем состоянии, порывов не имеют, затопление подвального помещения происходит из-за разрушения внешних сетей водоотведения, находящихся вне зоны обслуживания УК».

Проблемы с инженерными сетями были зафиксированы еще в 2020 году, когда были зафиксированы аналогичные факты подтопления подвала дома № 11 нечистотами, хотя жильцы утверждают, что проблема имеет место быть уже 10 лет, просто коммунальщики отказывались ее фиксировать. На протяжении всех этих лет чиновнические структуры ограничивались временными «промывками» и отписками, не предпринимая мер к капитальному ремонту или в данном случае замены разрушенной магистрали на новую.

Мы решили больше не писать жалоб на местном уровне и обратились сегодня в генпрокуратуру

Прокуратура Адлерского района Сочи вместо вынесения представлений и возбуждения дел об административных правонарушениях перенаправила коллективное обращение жильцов дома главе администрации Сочи А. Прошунину. «Мы решили больше не писать жалоб на местном уровне и обратились сегодня в генпрокуратуру», - рассказала Елена В.

Проблема затопленных подвалов характерна для Сочи

"Кавказский узел" ранее писал о жильцах других сочинских домов, которые также столкнулись с проблемой затопления подвалов сточными водами. Еще в 2015 году жители многоквартирных домов на Мацесте жаловались на подтопления. С аналогичными жалобами обращались в различные инстанции и жители домов на улице Вишневой в микрорайоне Макаренко, и жители улицы Пластунской в микрорайоне Заречный.

Корреспондент "Кавказского узла" опросила жителей этих домов, они признались, что с тех пор фактически ничего не изменилось.

«Сточные воды, как и 10 лет назад, продолжают течь под фундаменты домов и разрушать наши квартиры, заливая подвал, хотя деньги за содержание общедомового имущества мы оплачиваем регулярно. Мне известно, что такие ситуации повсеместно в многоэтажках 1960-1980 годов постройки. В масштабах города это миллиарды рублей фактически за неоказываемые услуги ЖКХ», - рассказала жительница одного из таких МКД на Мацесте Елена Ельшина.

Юрист Валерий Соколов рассказал корреспонденту "Кавказского узла", как жильцам поступать в такой ситуации.

На самом деле это их прямая компетенция и обязанность

По его словам, ситуация с домом 11 по улице Лесная типична для Сочи, потому что управляющие компании только на бумаге обязуются содержать общедомовое имущество, а муниципальные службы - ремонтировать подводящие к домам сети за деньги потребителей, которые они вкладывают в тариф. Но на самом деле все бездействуют и вместо замены разрушенных на 100 процентов коммуникаций делают вид, что в этом нет необходимости. "На самом деле это их прямая компетенция и обязанность", - уверяет юрист.

Он сослался на Постановление правительства РФ № 491. «Границей ответственности управляющей компании является внешняя стена многоквартирного дома. Поскольку внутридомовые сети дома № 11 и дома № 15 (внутри подвалов) исправны, разрушенный междворовый участок относится к внешним инженерным коммуникациям водоотведения. Согласно ст. 8 и ст. 12 Федерального закона № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», органом, ответственным за организацию водоотведения на территории муниципального образования, является администрация городского округа город-курорт Сочи (в лице департамента городского хозяйства). Непосредственный исполнитель - гарантирующая организация в сфере водоотведения, которой на территории города является МУП г. Сочи «Водоканал». Частые ссылки водоканала на то, что сети абонентов якобы «частные» или «абонентские», юридически несостоятельны: если у сети нет зарегистрированного частного собственника, обеспечивающего её содержание, орган местного самоуправления обязан оформить её как бесхозяйную и передать на обслуживание гарантирующей организации. Многолетние неустранения аварий несут за собой оползневую угрозу. Сочи относится к региону с высокими оползневыми рисками. Постоянный излив тонно-литров фекальных вод под отмостку и в грунт ведет к вымыванию мягких пород и образованию карстовых пустот. Это создаёт прямую угрозу деформации фундамента и обрушения несущих конструкций 9-этажного (№ 15) и 5-этажного (№ 11) жилых домов», - пояснил юрист.

Он считает возможной "эпидемиологическую катастрофу при таком халатном отношении к содержанию МКД и сетей, которые обеспечивают их функционирование". По словам юриста, который ранее сталкивался с подобными проблемами, "систематическое затопление подвалов фекальными стоками грубо нарушает СанПиН 2.1.3684-21". "Это создаёт идеальный очаг для распространения кишечных инфекций, дизентерии, гепатита А, а также размножения комаров, блох и крыс - переносчиков опасных заболеваний», - добавил юрист.

Затопление укрытия нечистотами лишает граждан конституционного права на защиту жизни в условиях ЧС

Соколов заявил и про нарушение законодательства о гражданской обороне. «В соответствии с ФЗ № 28-ФЗ «О гражданской обороне» и требованиями МЧС России, помещения, зафиксированные как укрытия, должны содержаться в постоянной готовности. Затопление укрытия нечистотами лишает граждан конституционного права на защиту жизни в условиях ЧС», - отметил он.

Юрист также обратил внимание, что «финансовые потери и распределение утечек из разрушенной инфраструктуры не фиксируются индивидуальными приборами учета; потери ресурсов в таких объемах либо ложатся на тарифную нагрузку всех потребителей города, либо списываются МУП «Водоканал» как технологические потери, формируя убытки бюджета».

Он предлагает алгоритм правовых действий для жителей в виде подачи коллективного иска в суд в таких ситуациях с фекальными водами в подвалах к администрации г. Сочи и МУП «Водоканал» с требованием признать бездействие администрации Сочи и МУП «Водоканал» незаконным; обязать ответчиков провести замену и капитальный ремонт разрушенного участка канализационных труб; обязать провести санитарно-эпидемиологическую обработку, дезинфекцию и осушение подвалов; обязать провести специализированное обследование грунта и фундамента домов на предмет образовавшихся пустот.

В связи с перенаправлением обращений граждан из районных прокуратур самим нарушителям, необходимо подавать жалобы вышестоящим прокурорам и в Следственный комитет РФ с требованием провести проверку по признакам преступлений, предусмотренных статьей 293 УК РФ (халатность) в отношении должностных лиц администрации и коммунальных служб, допустивших многолетнее разрушение инфраструктуры и статьей 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил»).

Он также рекомендует информировать ГУ МЧС по Краснодарскому краю о ситуации в подвалах Сочи и направлять официальные заявления в МЧС о приведении в пригодное состояние защитного укрытия гражданской обороны в подвалах МКД Сочи. Он советует внимательно изучать квитанции управляющих компаний, где есть соответствующая информация о плате за содержание и обслуживании подвальных помещений, и требовать от УК либо перерасчета и возврата денег за не оказываемые услуги, либо полного ремонта подвала за полученную за многолетний период сумму.

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