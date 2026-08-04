Один человек остается в больнице после атаки на склады Wildberries в Краснодаре

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В больнице Краснодара остается один человек, получивший ранения во время атаки беспилотников на склад Wildberries 22 июля, еще двое выписаны.

Как писал "Кавказский узел", 22 июля беспилотники атаковали складской комплекс Wildberries в Краснодаре, получили ранения десять человек, трое из них поступили в больницы в тяжелом состоянии.

Один пострадавший в ходе атаки БПЛА на логистический центр Wildberries в Краснодаре остается в больнице, пишет 3 августа "Коммерсант".

Всего после происшествия в больницы доставили четырех пострадавших. Одна из госпитализированных впоследствии скончалась, она получила тяжелые ранения. Двое были выписаны. Состояние пациента, которые остается в стационаре, оценивается как стабильное.

"Кавказский узел" также писал, что в результате атак дронов на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ), в том числе расположенные в Краснодарском крае, возникла проблема с горючим. Топливный кризис вынудил водителей Кубани массово устанавливать газобаллонное оборудование (ГБО) на свои автомобили. В автомастерских образовались большие очереди. Ранее аналитики отметили, что большие очереди в автосервисах вынуждают водителей обращаться к "серым" установщикам, которые не дают гарантий безопасности.