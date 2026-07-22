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11:29, 22 июля 2026

Один человек погиб и десять ранены при массированной атаке беспилотников на Кубань

Последствия атаки беспилотников в Краснодаре. Фото Антона Быкова, Юга.ру

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Сотрудник предприятия в Армавире погиб после падения обломков дрона. Еще десять человек получили ранения при атаке беспилотников на складской комплекс в Краснодаре, трое из них находятся в тяжелом состоянии.

По словам губернатора Кубани Вениамина Кондратьева, сегодня ночью регион подвергся массированной атаке.

"В Армавире обломки беспилотника попали на территорию одного из предприятий, в результате чего погиб сотрудник. При атаке складского комплекса в Краснодаре пострадали десять человек", – написал Кондратьев сегодня в своем телеграм-канале.

Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, один – в состоянии средней тяжести. Их госпитализировали. Остальным шестерым пострадавшим помощь оказали амбулаторно. На складе продолжается тушение пожара, указал губернатор.

Он добавил, что в Краснодаре фрагменты дронов попали в два многоквартирных дома. В станице Динской – в два частных дома. Пострадавших там нет.

Телеграм-канал "Краснодар Телетайп" сегодня уточнил, что речь идет о складских комплексах Wildberries в Краснодаре и Невинномысске. Администратор канала опубликовал несколько видеороликов, на которых показаны горящие комплексы с эмблемой Wildberries. От зданий в небо поднимаются густые клубы дыма. На одном из роликов предприниматель заявил, что торговцы оказались разорены.

Следком сегодня на своем сайте рапортовал, что после атаки дронов на складские комплексы в Краснодарском крае и на Ставрополье возбуждено уголовное дело о теракте. По версии следствия, сегодня вооруженные формирования Украины посредством дронов нанесли удары по логистическим центрам, расположенным в Краснодаре и Невинномысске. В результате пострадали мирные жители.

"Кавказский узел" также писал, что в результате атак дронов на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ), в том числе расположенные в Краснодарском крае, возникла проблема с горючим. Топливный кризис вынудил водителей Кубани массово устанавливать газобаллонное оборудование (ГБО) на свои автомобили. В автомастерских образовались большие очереди. Ранее аналитики отметили, что большие очереди в автосервисах вынуждают водителей обращаться к "серым" установщикам, которые не дают гарантий безопасности.

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Автор: "Кавказский узел"

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