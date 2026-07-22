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02:54, 22 июля 2026

Осужденный за призывы к насилию житель Кубани решил оспорить приговор

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Житель Абинска Юрий Светлаков приговорен к трем годам принудительных работ за сообщения в телеграм-чате, которые суд признал публичными призывами к экстремистской деятельности. Он решил подать кассационную жалобу на приговор.

Житель Кубани Юрий Светлаков рассказал 21 июля корреспонденту "Кавказского узла", что считает приговор суровым и несоразмерным его действиям. Он пояснил,  что у него нет адвоката, поэтому срок обжалования в апелляции он пропустил, но решил наверстать упущенное, подготовив кассационной жалобы.

Как следует из материалов обвинительного заключения (копия имеется в распоряжении "Кавказского узла", 51-летний житель Абинска Юрий Светлаков обвинялся по двум эпизодам части 2 статьи 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности с использованием сети «Интернет»). Обвинительное заключение 24 марта 2026 года утвердил заместитель прокурора Краснодарского края И.А. Бондар.

По версии следствия, Светлаков, разделяя идеи о независимости Кубани от Российской Федерации, с сентября 2024 года являлся участником открытого тематического Telegram-чата «Малиновый чат». Согласно документам следствия, 20 и 29 октября 2024 года со своего мобильного телефона под никнеймом «Как то так...» обвиняемый опубликовал в указанном чате комментарии. Проведенная комплексная лингвистическая экспертиза от 24 февраля 2026 года пришла к выводу, что данные тексты содержали призывы к насильственным действиям в отношении группы лиц, выделенной по национальному признаку.

В ходе следствия Светлаков полностью признал вину. Он пояснил, что находился под влиянием идей самоопределения региона и выражал свою политическую позицию, однако осознавал публичный характер своих сообщений.

В качестве доказательств обвинения в дело были включены показания свидетелей, обнаруживших публикации в мессенджере, материалы оперативно-розыскных мероприятий (ОРМ), а также изъятый у Светлакова смартфон. При осмотре устройства силовики также зафиксировали подписки на ряд оппозиционных и украинских Telegram-каналов и сохраненные карикатурные изображения.

5 мая 2026 года Абинский районный суд признал Светлакова виновным по обоим эпизодам, с учетом частичного сложения наказаний (ч. 2 ст. 69 УК РФ) ему назначено окончательное наказание в виде трех лет принудительных работ с удержанием 15% заработка в доход государства, а также с лишением права заниматься деятельностью, связанной с публикацией материалов в сети Интернет, сроком на три года.

Приговор вступил в законную силу. В настоящее время Светлаков, готовит кассационную жалобу в Четвертый кассационный суд общей юрисдикции с прошением о смягчении наказания и применении ст. 73 УК РФ (условный срок).

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Автор: Кристина Романова

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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