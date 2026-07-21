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Кавказский узел

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01:53, 21 июля 2026

Краснодарец приговорен к крупному штрафу за комментарий в чате

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Военный суд в Ростове-на-Дону признал жителя Краснодара виновным в публичном оправдании терроризма и приговорил его к денежному штрафу с конфискацией мобильного телефона. 

"Кавказский узел" писал, что суды на юге России регулярно приговаривают местных жителей к реальным срокам в колонии за публикации в социальных сетях по статье об оправдании терроризма через интернет. Установить реальное число таких приговоров не представляется возможным, так как не все дела об оправдании терроризма попадают в публичные картотеки судов. 

Поводом для преследования краснодарца стала публикация в открытом чате мессенджера. Статья, которая вменялась мужчине (часть 2 статьи 205.2 УК России) предусматривает от пяти до семи лет заключения. Минимальное наказание по ней - штраф на сумму от трехсот тысяч до одного миллиона рублей. 

Согласно версии обвинения, житель Краснодара в мае 2025 года опубликовал для “неограниченного круга пользователей” положительную оценку деятельности украинского военизированного формирования, признанного в РФ террористической организацией. Суд учел смягчающие обстоятельства и приговорил его к штрафу в 450 тысяч рублей.

Кроме того, осужденный лишен права заниматься администрированием сайтов и страниц электронных или информационно-телекоммуникационных сетей на два года. “Мобильный телефон, использованный при совершении преступления, конфискован и обращен в собственность государства”, - сообщила 20 июля прокуратура Краснодарского края в своем Telegram-канале. 

В ведомстве не раскрыли имя, возраст и род занятий осужденного, а также не уточнили, признал ли он свою вину. В картотеке на сайте Южного окружного военного суда данные части осужденных по статье об оправдании терроризма скрыты.

"Кавказский узел" также писал, что в конце июня на рассмотрение суда поступило дело жителя Новороссийска, обвиненного в оправдании терроризма из-за комментариев в мессенджере. В июле стало известно, что силовики задержали жителя Краснодара, который писал комментарии в Telegram-чатах с призывами наносить удары по Москве. 

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Автор: "Кавказский узел"

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