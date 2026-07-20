Названы имена трех убитых на Украине военных из Дагестана

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Руслан Меджидов и двое его земляков из Табасаранского района убиты в боевых действиях. С начала российской операции на Украине власти официально признали убитыми там как минимум 2041 военнослужащего из Дагестана.

Как информировал "Кавказский узел", к 17 июля июля чиновники публично назвали имена как минимум 2038 убитых на Украине бойцов из Дагестана.

Имена еще троих убитых на Украине военнослужащих назвала администрация Табасаранского района, отчитываясь о вручении им посмертных госнаград.

Убитые - Руслан Меджидов из села Хурик, Максим Алискеров из села Сиртыч и Гасан Гаджимагомедов из села Гасик. Все они посмертно награждены орденами Мужества, сообщил официальный Telegram-канал муниципалитета.

Возраст и детали биографий убитых военных в сообщении чиновников не приводятся. После передачи орденов глава Табасаранского района Магомед Курбанов “поинтересовался у родных погибших военнослужащих проблемами, с которыми они столкнулись при получении положенных выплат и льгот”, отмечается в публикации.

Таким образом, официально признан убитыми на украинском фронте по меньшей мере 2041 боец из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

В начале июня администрация Табасаранского района назвала имена пяти военных, убитых на Украине. Дагестан занимает первое место среди регионов СКФО по количеству убитых, чьи имена официально обнародовали власти. Возглавлявший в феврале 2022 года Дагестан Сергей Меликов первым из представителей власти заявил о том, что на Украине убит российский военный, признав смерть офицера Нурмагомеда Гаджимагомедова.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов.