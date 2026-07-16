Названо имя убитого на Украине бойца из Дагестана

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Айдемир Гаджиев из Лакского района убит в боевых действиях. С начала российской операции на Украине власти официально признали убитыми там как минимум 2034 военнослужащих из Дагестана.

Как информировал "Кавказский узел", по состоянию на 14 июля чиновники публично назвали имена как минимум 2033 комбатантов из Дагестана, убитых на Украине.

Данные об очередном убитом на Украине военнослужащем из Дагестана обнародовала администрация Лакского района.

Айдемир Гаджиев посмертно награжден за участие в военных действиях. Орден Мужества районный военком передал отцу убитого Гаджи Гаджиеву, сообщил официальный Telegram-канал муниципалитета.

Возраст и детали биографии Гаджиева в сообщении чиновников не приведены.

Таким образом, официально признаны убитыми на украинском фронте не менее 2034 военных из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

В мае стало известно, что на Украине убит выходец из Лакского района Саид Амаев. Дагестан занимает первое место среди регионов СКФО по количеству убитых, чьи имена официально обнародовали власти. Возглавлявший в феврале 2022 года Дагестан Сергей Меликов первым из представителей власти заявил о том, что на Украине убит российский военный, признав смерть офицера Нурмагомеда Гаджимагомедова.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов.