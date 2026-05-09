Боец из Дагестана убит в зоне СВО

Саид Амаев убит в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми не менее 1921 бойца из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", к 8 мая чиновники и силовики признали убитыми в военной операции на Украине как минимум 1920 бойцов из Дагестана.

Медаль «За храбрость» посмертно вручена Саиду Амаеву, сообщила сегодня в своем Telegram-канале администрация Лакского района.

Детали биографий и гибели бойца в сообщении не приведены.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1921 военнослужащего из Дагестана.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

3 мая администрация Лакского района Дагестана сообщила, что в зоне СВО убит Аслан Галимов.

Дагестан занимает первое место среди регионов СКФО по количеству убитых, чьи имена официально обнародовали власти. Глава Дагестана Сергей Меликов еще в феврале 2022 года первым из представителей власти заявил о том, что на Украине убит российский военный, признав смерть офицера Нурмагомеда Гаджимагомедова.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. В частности, вдова одного из убитых рассказала, что без тела батальон не осуществлял выплат в связи с гибелью военнослужащего.