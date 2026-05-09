Боец со Ставрополья убит в военной операции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Анатолий Запахалов из Апанасенковского округа убит в боевых действиях на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 945 бойцов из Ставропольского края.

Как писал "Кавказский узел", к 7 мая были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 944 бойцов из Ставропольского края.

8 мая представители властей передали орден Мужества вдове Анатолия Запахалова, убитого в военной операции, сообщил в своем телеграм-канале глава Апанасенковского округа Денис Климов.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 945 бойцов со Ставрополья.

Ранее о смерти бойца из Апанасенковского округа стало известно 27 апреля. В тот день глава округа сообщил, что в военной операции убит Сергей Шаталов.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. Так, мать убитого Дмитрия Уханова рассказала, что искала тело сына четыре месяца, а сотрудники администрации и военкомата узнавали у нее о ходе поисков, ничем не помогая.