Режим беспилотной опасности объявлен в регионах ЮФО и СКФО
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Угроза удара беспилотников объявлена в ряде регионов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, в том числе в Кабардино-Балкарии и Северной Осетии. О взрывах сообщили жители Таганрога.
Как писал "Кавказский узел", в ночь на 5 мая десять БПЛА в Миллеровском, Милютинском, Шолоховском и Кашарском районах Ростовской области, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. В Кашарском районе повреждения получил частный дом.
Режим беспилотной опасности в ночь на 7 мая объявлен в ряде регионов юга России, в том числе в нескольких республиках Северного Кавказа.
Об угрозе атак дронов, в частности, сообщили главы Северной Осетии и Кабардино-Балкарии, соответствующие сообщения они опубликовали в официальных Telegram-каналах в 2.06 мск и 2.07 мск соответственно.
В сообщении Сергея Меняйло отмечается, что “возможно замедление работы мобильной связи и интернета”. Казбек Коков сообщил, что “местами возможно замедление работы мобильного интернета”.
Об опасности беспилотников на территории Дагестана в 2.07 мск сообщил Telegram-канал “Радар Дагестан”. Официальные ведомства, в частности МЧС республики, предупреждений не публиковали.
Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров объявил об угрозе атак беспилотников на территории края еще в 0.30 мск. Еще раньше угроза беспилотной опасности была объявлена в регионах ЮФО – Краснодарском крае, Ростовской и Волгоградской областях.
Жители Таганрога слышали взрывы над городом, включена сирена воздушной опасности. “По словам местных, всего за 15 минут было слышно не менее пяти взрывов”, – сообщил Telegram-канал SHOT в 2.17 мск. Официально власти Ростовской области пока не информировали о ходе атаки.
Согласно каналу “Южный Радар”, в Ростовской области, в том числе в Ростове-на-Дону и окрестностях, угроза беспилотной опасности действует как минимум с 1.43 мск, а в Волгоградской области – с 0.53 мск. В 1.58 канал сообщил об угрозе для Краснодарского края, в том числе Тамани, Темрюка, Славянска-на-Кубани и Крымска.
Сообщения о сбитых в Волгоградской области дронах поступали еще вечером 6 мая. “Над Волгоградской областью сбили БПЛА. Точное количество не сообщается”, – писал в 22.29 мск Telegram-канал V1.
"Кавказский узел" также писал, что 1 мая после атаки БПЛА начался пожар на территории морского терминала в Туапсе. Он был потушен 2 мая. Этот пожар стал четвертым в Туапсе с 16 апреля. Ранее, 24 апреля, после прорыва боновых заграждений из-за подъема уровня воды в реке Туапсе, произошел разлив нефтепродуктов в Черное море. Серия атак на нефтяную инфраструктуру Туапсе привела к экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Пожары и "нефтяные дожди": главное об экокатастрофе в Туапсе".
Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.