00:53, 7 мая 2026

Родные Висангириева добились свидания с ним в колонии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Уроженцу Чечни Сайд-Ахмеду Висангириеву, который заявлял о пытках и угрозах в колонии во Владимирской области, позволили встретиться с родными на длительном свидании. 

Как писал "Кавказский узел", в июле уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев отчитался о переводе из колонии во Владимирской области Саид-Ахмеда Висангириева, родственники которого заявили о жестоком обращении с заключенным. Сразу после перевода Висангириев был помещен в штрафной изолятор, а затем – в единое помещение камерного типа на шесть месяцев. По словам адвоката, Висангириев подвергался пыткам и угрозам в колонии во Владимирской области и на него оказывают давление, чтобы он отказался от своих слов. 

Положение Сайд-Ахмеда Висангириева, который ранее заявлял о давлении и пытках в колонии, улучшилось, он получил длительное свидание с родными, сообщил “Кавказскому узлу” его брат Сайд-Магомед Висангириев.

По словам брата, Висангириев находится в колонии №7 во Владимирской области. "Он трое суток, до четверга (7 мая) на свидании. У него находятся мама наша, жена Ахмеда и его дочка”, – рассказал родственник. 

Сайд-Магомед отметил, что условия содержания у Сайд-Ахмеда “более-менее нормальные” и новых жалоб нет. При этом он не знает, проводились ли в колонии проверки по ранее поданным жалобам. 

“В настоящее время состояние здоровья стабильное у брата. Лекарства ему отправляли, он получил. По сравнению с тем, что было, теперь улучшилось самочувствие. По поводу проверок ничего не известно мне”, – сказал Сайд-Магомед Висангириев.

Положение Висангириева в колонии действительно стало легче, но ему все еще отказывают в переводе в домашний регион для дальнейшего отбывания наказания, рассказал правозащитник, знакомый с ситуацией заключенного. 

“В феврале был суд в Коврове. ФСИН отказал в переводе в домашний регион и мы обжаловали этот отказ в судебном порядке, но этот районный суд тоже отказал. Теперь обжаловали и этот отказ в областном суде”, – пояснил правозащитник “Кавказскому узлу”.

"Кавказский узел" также писал, что против Сайд-Ахмеда Висангириева возбуждено уголовное дело по статье о побоях из-за конфликта с другим заключенным, который провоцировал его. О возбуждении дела стало известно в августе 2025 года, хотя конфликт произошел еще до того, как уроженец Чечни заявил о пытках. 

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

источник: корреспондент "Кавказского узла"

Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
