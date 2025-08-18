Огласка данных о пытках привела к новому делу против Висангириева

Против уроженца Чечни Сайд-Ахмеда Висангириева, заявившего о пытках и угрозах в колонии во Владимирской области, возбуждено уголовное дело по статье о побоях из-за конфликта с другим заключенным, который провоцировал его. Конфликт произошел еще до того, как Висангириев заявил о пытках.

Как писал "Кавказский узел", в начале июля уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев отчитался о переводе из колонии во Владимирской области Саид-Ахмеда Висангириева, родственники которого заявили о жестоком обращении с заключенным. Но сразу после перевода Висангириев был помещен в штрафной изолятор, а затем – в единое помещение камерного типа на шесть месяцев. По словам адвоката, Висангириев подвергался пыткам и угрозам в колонии во Владимирской области, а теперь на него оказывают давление, чтобы он отказался от своих слов.

Сайд-Ахмад Висангириев по-прежнему остается в едином помещении камерного типа (ЕПКТ) в своей колонии, сообщил корреспонденту “Кавказского узла” брат заключенного Сайд-Магомед.

"Сайд-Ахмад там пробыл месяц, еще месяцев остается. Ситуация такая: он отправился в “больничку” (другую колонию Владимирской области для медобследования) с жалобами на здоровье, он не думал, что там такой беспредел творится. Когда его возвращали (в прежнюю колонию), ему эту провокацию подстроили. Перед отъездом завели, сказали верхнюю робу снять, якобы посмотреть, есть ли побои. Когда он верхнюю одежду снял, его сфотографировали и составили фиктивный рапорт. Когда брат спросил, почему они так делают, они ответили, что “указание было”. По прибытии в колонию №6, зачитали ему рапорт, что, мол, не по форме был одет, и на десять суток его отправили в ШИЗО. А по окончании этих десяти суток - еще якобы нарушение, и шесть месяцев ЕКПТ ему дали", - рассказал Сайд-Магомед Висангириев.

По словам брата, медицинской помощи Сайд-Ахмаду не оказывается. “Конечно в ЕКПТ нет того давления, что было в (прежней колонии), но ведь туда он поехал с подозрениями на онкологию, которую вроде бы не подтвердили. Я думаю, они специально его болезнь скрывают, потому что на основании этой болезни они вынуждены его освободить вообще. Но состояние у брата не очень хорошее: у него боли в боку, глаз дергается даже во сне. Лекарства, которые мы ему посылали, до сих пор остаются неполученными. Два дня назад ему дали возможность созвониться с женой. Он лично сказал по телефону: “Если бы все знали, что тут внутри творится, клянусь Аллахом, ни один день по закону они меня тут не имеют права держать"", - передал слова брата Сайд-Магомед Висангириев.

Он сообщил также, что против его брата возбудили новое дело из-за конфликта с другим заключенным, который провоцировал его. "Он осужден был по статье 162 УК (разбой), потом в колонии ему накинули по 282-й (возбуждение ненависти или вражды), чтобы он не мог просится поближе к дому. А теперь из-за давнего инцидента ему вменяют статью 116 УК (побои): к нему подсадили человека, который специально провоцировал его. Он 17 дней пытался достучаться до начальства, просил убрать этого человека. На два дня убрали, потом опять подсадили", - пояснил брат Висангириева.

В настоящее время у Сайд-Ахмада есть несколько адвокатов, которые посещают его по средам и пятницам. "Сейчас прокурорская проверка проходит, пока заключения тоже этой прокурорской проверки нет. Но мы ждем ответ по итогу прокурорской проверки, а там будем действовать, исходя из их ответа. В опросе брат указал, в каких именно местах происходили избиения: штаб, каптерка, терапия. Надеюсь видеозаписи будут обнаружены и просмотрены", - сказал Сайд-Магомед Висангириев.

Умышленный прессинг религиозных людей, особенно мусульман, в настоящее время менее распространен в местах заключения, чем раньше, считает руководитель фонда "В защиту прав заключенных"* Валентин Богдан. "Отбирали Кораны, коврики с целью вызвать агрессию, потом на основании этого человеку вынести взыскание, лишить его права на условно-досрочное освобождение. Это такие провокативные действия общего характера", - сказал он корреспонденту “Кавказского узла”.

При этом провокации с использованием других заключенных, связанных с администрацией, - так называемых “разработчиков”, - по-прежнему широко применяются против заключенных, неугодных руководству колоний, указал правозащитник. “Как правило, это бывают самые одиозные, садисты, у которых длительный срок. У них ни кола, ни двора нету, родственники от них отказались, и за любые там поблажки, сигареты, может быть, даже иногда и наркоту, они готовы, на все что угодно. Они себе, так скажем улучшают, условия содержания путем выполнения вот этих негодяйских негласных указаний”, - сказал Богдан.

Он отметил, что заключенные на службе администрации сами затем могут стать «козлами отпущения»: так, по словам правозащитников, произошло с заключенными, которые подвергали пыткам предполагаемых участников бунта, произошедшего в 2020 году в одной из колоний Иркутской области.

"Против этих “разработчиков” возбудили семь уголовных дел, признаны потерпевшими 30 человек из числа осужденных, над которыми издевались. Только в этом году заканчиваются судебные процессы, где признают виноватыми “разработчиков”, и лишь два дела, где были задействованы сотрудники. Система пытается сотрудников обелить, они уходят от ответственности”, - пояснил Богдан.

Случаев издевательств над мусульманами, особенно над выходцами из Чечни и других республик Северного Кавказа, в российских колониях по-прежнему много, заявил на условиях анонимности правозащитник, знакомый с ситуацией в СКФО. "Издевательствам и дискриминации подвергаются почти все заключенные, исповедующие Ислам, но особенное отношение к выходцам из Чечни, это все еще последствия двух войн. И особенно, если человек осужден по статьям за сопротивление, независимо от того, сфабриковано дело или нет", - отметил он.

Правозащитник обратил внимание, что после того, как Висангириев предал гласности факты пыток, издевательств и бесчинства, против него возбудили новое дело. "Администрация колонии, вышестоящие и контрольные органы, вместо того, чтобы принять меры к устранению произвола, решили наказать его. В отношение него возбудили новое уголовное дело по 116-й статье. Причиной явилось то, что он, когда-то дал отпор другому осужденному, проявлявшему агрессию в отношении него", - пояснил он.

Правозащитник подтвердил, что администрация часто использует подставных осужденных для давления на "неугодных". "Сплошь и рядом такое происходит в большинстве колоний", - подчеркнул он.

