Варданян и 15 руководителей Карабаха: главное о судах в Баку

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В Баку проходят судебные процессы по уголовным делам в отношении представителей бывших карабахских властей, обвиняемых в военных преступлениях против Азербайджана и азербайджанского народа. Бывшего госминистра Рубена Варданяна судят отдельно от 15 бывших руководителей Нагорного Карабаха.

Процесс пятнадцати бывших руководителей

17 декабря 2024 года прокуратура Азербайджана направила в Бакинский военный суд уголовное дело 15 бывших руководителей и жителей Нагорного Карабаха. Им предъявлены обвинения по более чем 20 статьям, в деле насчитывается 2548 эпизодов .

Согласно пресс-релизу, в одном производстве объединены 1389 уголовных дел о преступлениях, "совершенных с октября 1987 года по 2024 год, и расследуемых следственной группой с участием представителей Генеральной прокуратуры, СГБ, МВД, государственного таможенного комитета и военной прокуратуры Азербайджана .

Обвинения предъявлены 15 руководителям и жителям бывшего Нагорного Карабаха: бывшие президенты Аркадий Гукасян, Араик Арутюнян, Бако Саакян, бывший спикер парламента Давид Ишханян, бывший глава МИД Давид Бабаян, бывший командующий Лева Мнацаканян, а также Давид Манукян, Гагик Мартиросян, Мелкисет Пашаян, Давид Аллахвердиян, Гурген Степанян, Левон Балаян, Мадат Бабаян, Василий Бегляран и Эрик Газарян .

Им предъявлены обвинения по статьям 100 (планирование, начало и ведение агрессивной войны), 102 (нападение на лиц и организации, находящиеся под международной защитой), 103 (геноцид), 105 (уничтожение населения), 106 (рабство), 107 (депортация населения или принудительное переселение), 109 (преследования), 110 (насильственное удерживание человека), 112 (лишение свободы в нарушение международных норм), 113 (пытки), 114 (наемничество), 115 (нарушение законов и обычаев войны), 116 (нарушение международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов), 118 (военный грабеж), 120 (умышленные убийства людей), 192 (незаконное предпринимательство), 214 (терроризм), 214-1 (финансирование терроризма), 218 (незаконное пересечение границы), 228 (незаконный оборот оружия), 270-1 (действия, направленные на создание угроз авиационной безопасности), 277 (покушение на жизнь государственного и общественного деятеля), 278 (насильственный захват власти или насильственное изменение конституционного строя), 279 (создание вооруженных формирований, не предусмотренных законодательством) и другим УК Азербайджана .

Судебные заседания

17 января 2025 года в военном суде Азербайджана, в Судебном комплексе в поселке Говсаны, коллегия из трех судей под председательством Зейнала Агаева провела подготовительное заседание по делу бывших руководителей Нагорного Карабаха .

Суд констатировал, что подсудимые обеспечены переводчиками на армянский язык и адвокатской защитой. Генеральной прокуратурой Азербайджана сформирована специальная группа из шести государственных обвинителей.

На заседании бывший президент Араик Арутюнян принес извинения за свои заявления об ударах по Гяндже во время 44-дневной войны. "Это решение было принято не мной. Да, у меня было заявление по этому поводу. Сейчас я сожалею об этом заявлении и приношу извинения. У меня не было такого права, таких полномочий и даже возможности высказывать мнение. Почему я сделал это заявление тогда, я объяснил в своих показаниях во время следствия", - добавил Араик Арутюнян.

17 октября 2020 года при ракетном обстреле Гянджи погибли 13 мирных жителей, ранения получили 52. Ереван отверг обвинения в обстреле Гянджи. 11 октября погибли 10 жителей города, ранены 35. 4 октября погиб один человек, еще 32 получили ранения. 4 октября 2020 года Арутюнян, подтвердив, что несколько ракетных ударов по городу Гянджа были нанесены по его распоряжению, заявил, что поручил прекратить обстрелы, чтобы избежать жертв среди мирных жителей. Арутюнян также добавил, что "в случае если противник не сделает соответствующих выводов", армянские формирования продолжат наносить соразмерные и сокрушительные удары.

На первом заседании суда 21 января 2025 года адвокаты ряда обвиняемых попросили отпустить их под домашний арест. Арутюнян заявил, что ни он, ни его адвокат такое ходатайство не подавали. Суд удовлетворил просьбу адвоката Давида Бабаяна о предоставлении конфиденциальной встречи с подзащитным.

28 января 2025 года ходатайства защиты бывших карабахских лидеров об изменении им меры пресечения на домашний арест были отклонены. Новые ходатайства о том, что часть обвинений не имеет отношения к подзащитным подали адвокаты Бако Саакяна, Эрика Газаряна, Араика Арутюняна, Меликсет Пашаяна, Аркадия Гукасяна, Левона Мнацаканяна, Васили Бегларяна, Давида Аллахвердяна. Адвокат Арутюняна просил добавить к списку доказательств в пользу подсудимого новый документ.

8 февраля 2025 года католикос Арам I, призвал Дональда Трампа подтвердить свою предвыборную позицию по Нагорному Карабаху, в частности, по праву возвращения коренных армян на свою родину с международными гарантиями безопасности. В частности, католикос призвал обеспечить "немедленное и безоговорочное освобождение армянских заложников, включая бывших президентов, премьер-министров и политических лидеров Нагорного Карабаха, которых судят в Баку в закрытом режиме и без соблюдения правовых процедур".

Процесс Рубена Варданяна

Бывший госминистр Нагорного Карабаха Рубен Варданян 27 сентября 2023 года был задержан на границе при попытке выехать в Армению. В Баку ему были предъявлены обвинения в финансировании терроризма, создании незаконных вооруженных формирований и незаконном пересечении границы Азербайджана

В декабре 2024 года Варданяну было предъявлено около 45 новых обвинений по 20 статьям Уголовного кодекса, по которым ему грозит пожизненное заключение. В конце декабря 2024 года дело Варданяна было передано в Бакинский военный суд .

Варданяна обвиняют по статье 100 (планирование, развязывание агрессивной войны), статье 107 (депортация или принуждение населения), статье 109 (преследование), статье 112 (лишение свободы в нарушение норм международного права), ст. 113 ( применение пыток), ст. 114 (наемничество), статье 115 (нарушение законов и обычаев войны), статье 214 (терроризм), статье. 214-1 (финансирование терроризма), ст. 218 (организация преступного сообщества (преступной организации)), статье 228 (незаконный оборот оружия), статье 270-1 (создание угроз авиационной безопасности), статье 278 (насильственный захват власти или насильственное удержание власти, насильственное изменение конституционного строя государства), статье 279 (создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп), статье 318 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики) и другим статьям УК Азербайджана.

Обращение Варданяна

Переда началом судебного процесса Рубен Варданян распространил через свою семью обращение к мировому сообществу и небезразличным людям, в котором призвал обратить внимание на нарушения его прав и начинающийся судебный процесс .

Варданян, в частности, отметил, что с 27 сентября 2023 года, уже более 470 суток, он находится в СИЗО СГБ Азербайджана, из которых 340 дней он провел в одиночной камере и 23 дня - в карцере.

С материалами дела, в котором 422 тома, Варданян и его адвокат знакомились в короткий срок - с 9 декабря 2024 года по 8 января 2025 года. По словам Варданяна, они "лишь пролистали" материалы на азербайджанском языке, которым он не владеет.

Варданян заявил о фальсификации протоколов несостоявшихся допросов азербайджанскими следователями. “Официально заявляю, что я не давал никаких показаний с первого дня моего ареста, за исключением первого допроса, когда я назвал лишь свои имя и фамилию. Все протоколы с моей подписью - это фальсификация. Этих документов в реальности не существует” – обращении, опубликованном на его странице в соцсетях.

Он потребовал объединить его дело с делами других обвиняемых, поскольку более 400 томов его дела из 422 - это эпизоды общего дела. Он потребовал публичного судебного процесса с участием международных журналистов и представителей гуманитарных организаций.

Судебные заседания

21 января 2025 года суд отклонил ходатайство про объединение дел и предоставил подсудимому 10-дневное дополнительное время для ознакомления с делом.

Адвокат Варданяна, американский юрист Джаред Генсер заявил, что его не пускают в Азербайджан. В суде 28 января 2025 года его представлял нанятый в Баку семьей Варданяна адвокат Авраам Берман. Он вновь просил дать дополнительное время (30 дней) для изучения уголовного дела. Суд отказал в ходатайстве.

10 февраля 2025 года Рубен Варданян, ссылаясь на отказ в удовлетворении поданных им ходатайств, заявил о заинтересованности коллегии судей в уголовном преследовании и выразил протест против состава суда, адвокаты протест защитили,

Прокурор заявил, что сторона защиты не предъявила доказательств заинтересованности судебной коллеги. Судьи, оставили протест без рассмотрения .

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