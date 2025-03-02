Три оппозиционера объявили голодовку в Ереване

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Лидер оппозиционной партии Мане Тандилян и ее соратники объявили голодовку на площади в Ереване с призывом к бывшему карабахскому госминистру Рубену Варданяну прекратить акцию протеста в бакинской тюрьме.

Как писал "Кавказский узел", бывший госминистр Нагорного Карабаха Рубен Варданян 19 февраля объявил голодовку в знак протеста против нарушения правовых норм в ходе суда над ним в Баку. Голодовка Варданяна свидетельствует о том, что положение армянских пленных в Азербайджане ухудшается, заявили 27 февраля 11 армянских организаций и призвали международное сообщество содействовать освобождению Варданяна.

Рубену Варданяну предъявлены обвинения по 20 статьям Уголовного кодекса Азербайджана, ему грозит пожизненное заключение. В конце декабря 2024 года дело было передано в Бакинский военный суд. Рубен Варданян заявил о фальсификации протоколов несостоявшихся допросов азербайджанскими следователями.

Лидер партии «Страна жизни» Мане Тандилян 1 марта объявила о начале голодовки с призывом к Рубену Варданяну прекратить его голодовку в бакинской тюрьме.

"Крайняя мера, избранная Варданяном, направлена на привлечение международного внимания к показным судебным процессам над армянскими пленниками в Баку", - написала на своей странице в Facebook* Мане Тандилян, публикацию которой перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Варданян голодает уже 12 дней, и с каждым днем акция наносит ущерб его здоровью, создавая угрозу его жизни, отметила Тандилян, отметив, что Варданян должен прекратить этот «угрожающий его жизни протест».

Мане Тандилян – бывший министр труда и соцвопросов Армении, она начала голодовку на Площади Свободы в Ереване, сообщило 1 марта "Новости-Армения".

Кроме того, сторонник партии «Страна жизни» Вардан Авакян заявил, что он и Артавазд Алавердян присоединились к акции Тандилян. Участники голодовки намерены в течение всей акции оставаться в установленной ими палатке на площади Свободы, сообщил на своей странице в Facebook* Авакян, слова которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Напомним, 17 декабря 2024 года прокуратура Азербайджана направила в Бакинский военный суд уголовное дело 15 бывших руководителей и жителей Нагорного Карабаха. Им предъявлены обвинения по более чем 20 статьям, в деле насчитывается 2548 эпизодов.

Под стражей в Азербайджане находятся 15 бывших карабахских чиновников, в том числе бывшие президенты Араик Арутюнян, Бако Саакян и Аркадий Гукасян, а также бывший спикер парламента Давид Ишханян. 17 января на заседании суда Араик Арутюнян принес извинения за свои заявления об ударах по Гяндже.

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