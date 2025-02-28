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01:18, 28 февраля 2025

Армянские активисты призвали международное сообщество содействовать освобождению Варданяна

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Голодовка бывшего госминистра Нагорного Карабаха Рубена Варданяна, который уже полтора года находится в заключении в Баку, свидетельствует, что положение армянских пленных в Азербайджане усугубляется. 

Как писал "Кавказский узел", бывший госминистр Нагорного Карабаха Рубен Варданян заявил о заинтересованности коллегии судей Бакинского военного суда в уголовном преследовании и выразил протест ее составу, но в ходатайстве ему было отказано. Варданяну предъявлено около 45 новых обвинений по 20 статьям Уголовного кодекса, ему грозит пожизненное заключение. На заседании в Бакинском военном суде 13 февраля он отказался от услуг госзащитника, предоставленного Азербайджаном. 19 февраля стало известно, что Варданян объявил голодовку в знак протеста против нарушения правовых норм в ходе суда над ним в Баку. Международный адвокат Варданяна обвинил суд в бесчеловечном обращении с заключенным. 

Под стражей в Азербайджане находятся 15 бывших карабахских чиновников, в том числе бывшие президенты Араик Арутюнян, Бако Саакян и Аркадий Гукасян, а также бывший спикер парламента Давид Ишханян и бывший госминистр Нагорного Карабаха Рубен Варданян.

Одиннадцать армянских организаций, в том числе объединения диаспоры, опубликовали призыв к международному сообществу с просьбой содействовать прекращению преследования Рубена Варданяна в Азербайджане. Общественные и благотворительные организации призвали «занять решительную позицию против режима Алиева для защиты справедливости, человеческого достоинства и верховенства права», говорится в заявлении.

Авторы заявления, в частности, напомнили, что Варданян находится в заключении 18 месяцев, и, чтобы привлечь внимание международного сообщества к его праву на справедливый суд, начал голодовку.

«Варданян указал на грубые нарушения судебного процесса и международных норм со стороны Азербайджана, подчеркнув серьезные процессуальные нарушения, исказившие судебное разбирательство. Он подтвердил, что его преследование является частью более широкой кампании по криминализации армян, которые поддерживали или проявляли солидарность с армянами Нагорного Карабаха. Варданян рассказал о жестоком обращении в заключении и принуждении подписывать сфальсифицированные материалы дела, а также о лишении его права на подготовку защиты. Это лишь некоторые из тактик Азербайджана, направленных на подрыв прав человека», - сказано в заявлении.

Предыдущие обращения Варданяна в международные организации и СМИ о грубых нарушениях прав человека в отношении армянских заключенных остались без ответа, что привело к еще более тяжелым последствиям, утверждают авторы заявления.

«Голодовка – это не только протест, но и тревожный сигнал: дальнейшее молчание и бездействие лишь усугубят положение армянских военнопленных и гражданских лиц, незаконно удерживаемых Азербайджаном», - отмечается в документе.

Армянские организации требуют справедливости для всех армянских политических заключенных и военнопленных, незаконно удерживаемых в Баку; немедленного и всестороннего расследования жестокого обращения с Варданяном и продолжающихся нарушений его права на справедливый суд; обеспечения прозрачности и подотчетности судебного процесса, обеспечив допуск независимых международных наблюдателей и юридических представителей; срочных мер по принуждению Азербайджана к выполнению своих международных обязательств и прекращению политически мотивированного преследования армянских граждан.

Заявление подписали Armenian General Benevolent Union (AGBU), Afeyan Foundation, «ARBANE» Pan-Armenian Projects Foundation, Aurora Humanitarian Initiative, Aznavour Foundation, H. Hovnanian Family Foundation, Orran, Teach For Armenia, The Armenian Legal Defense Front, Tufenkian Foundation и We Are Our Mountains.

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Автор: Тигран Петросян

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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