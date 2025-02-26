Защита обвинила суд в бесчеловечном обращении с Варданяном

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Принуждение бывшего госминистра Нагорного Карабаха Рубена Варданяна к участию в судебном процессе с учетом его плохого самочувствия на фоне голодовки является бесчеловечным и унизительным обращением, указал адвокат.

Как писал "Кавказский узел", бывший госминистр Нагорного Карабаха Рубен Варданян заявил о заинтересованности коллегии судей Бакинского военного суда в уголовном преследовании и выразил протест против их состава, однако в ходатайстве ему было отказано. Варданяну было предъявлено около 45 новых обвинений по 20 статьям Уголовного кодекса, ему грозит пожизненное заключение. 27 января суд отказался отпустить Варданяна под домашний арест. Варданян на заседании в Бакинском военном суде 13 февраля отказался от услуг госзащитника, предоставленного Азербайджаном. 19 февраля стало известно, что Варданян объявил голодовку в знак протеста против нарушения правовых норм в ходе суда над ним в Баку.

Под стражей в Азербайджане находятся 15 бывших карабахских чиновников, в том числе бывшие президенты Араик Арутюнян, Бако Саакян и Аркадий Гукасян, а также бывший спикер парламента Давид Ишханян и бывший госминистр Нагорного Карабаха Рубен Варданян.

Несмотря на резкое ухудшение состояния здоровья Рубена Варданяна спустя неделю после начала голодовки, власти Азербайджана вынуждают его участвовать в сфабрикованном судебном процессе, говорится в заявлении международного адвоката Рубена Варданяна Джареда Генсера, опубликованном в соцсети X.

Адвокат, в частности, напомнил, что бывший госминистр Нагорного Карабаха Варданян продолжает голодовку. "Накануне суд над Варданяном продолжился, несмотря на ухудшение его здоровья и многочисленные ходатайства о переносе заседания. В частности, у него повысилось артериальное давление, требующее медицинского вмешательства. Его пульс значительно превышал норму, а он сам выглядел истощенным и несколько раз находился на грани обморока", - отметил Генсер.

Но несмотря на серьезные проблемы со здоровьем, его заставили участвовать в закрытом судебном заседании, добавил защитник.

"С учетом состояния Варданяна защита подала ходатайство об отсрочке заседания, после чего суд объявил перерыв для его осмотра врачом, назначенным государством. Однако этот врач сообщил свои выводы суду только в частном, а не в официальном порядке во время слушаний, что вызвало серьезные сомнения в объективности его заключений. Судебная коллегия отклонила первое ходатайство о переносе суда, а затем и еще четыре ходатайства, утверждая, что Варданяну "безопасно" участвовать в процессе, поскольку он сидит", - рассказал он.

По его словам, согласно пункту 27 Правил Нельсона Манделы, "в местах содержания под стражей должна быть обеспечена оперативная медицинская помощь в экстренных случаях".

"Принуждение Варданяна к участию в этом процессе при серьезной угрозе его здоровью и безопасности является, по меньшей мере, жестоким, бесчеловечным и унизительным обращением или наказанием", - подчеркнул адвокат.

Генсер призвал международные организации, имеющие доступ к азербайджанским заключенным, добиваться разрешения на посещение Варданяна. Он также призвал независимых судебных экспертов следить за процессом, чтобы гарантировать, что права Варданяна не будут нарушены впредь.

"Я призываю власти Азербайджана разрешить международному медицинскому специалисту осмотреть Варданяна, немедленно предоставить ему необходимую медпомощь, включая постоянный мониторинг его состояния, а также отложить судебное разбирательство до завершения голодовки. Я также обращаюсь к мировым лидерам, в том числе к премьер-министру Армении Николу Пашиняну, с призывом осудить этот показательный процесс, назвав его политически мотивированным и незаконным", - сказано в заключении заявления.

Как следует из отчета азербайджанского агентства 1news.az, на заседании суда 25 февраля Варданян заявил о плохом самочувствии, после этого в перерыве он прошел медицинское обследование. Варданян не стал давать показания и отказался отвечать на вопросы обвинения, говорится в сообщении.

"Государственные обвинители задали обвиняемому вопросы по ряду фактов, озвученных им в показаниях, включая его незаконное прибытие на суверенную территорию Азербайджана, в Карабах, проход через территорию Армении, использование армянского паспорта на оккупированных территориях, размещение вооруженных сил Армении, его высказывания о невозможности совместного проживания армян и азербайджанцев, разжигание ненависти и вражды между народами, финансирование так называемого режима и участие Армении в этом процессе, а также причины его короткого пребывания на должности государственного министра", - указано в сообщении.

Следующее заседание назначено на 4 марта, сообщило агентство.

В конце декабря 2024 года дело Варданяна было передано в Бакинский военный суд. Варданян заявил о фальсификации протоколов несостоявшихся допросов азербайджанскими следователями. Он потребовал публичного судебного процесса с участием международных журналистов и представителей гуманитарных организаций.

Мы недавно обновили приложение на Android, обновите и вы! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play, так и на страницах КУ в соцсетях. Также вы можете скачать наше мобильное приложение для IOS. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram, либо использовать браузер CENO для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.