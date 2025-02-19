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18:58, 19 февраля 2025

Рубен Варданян объявил голодовку в азербайджанском изоляторе

Рубен ВАрданян. Фото: APA https://ru.apa.az/incident/stala-izvestna-data-suda-po-ugolovnomu-delu-rubena-vardanyana-599439

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Бывший госминистр Нагорного Карабаха Рубен Варданян объявил голодовку в знак протеста против нарушения правовых норм в ходе суда над ним в Баку.

Как писал "Кавказский узел", бывший госминистр Нагорного Карабаха Рубен Варданян заявил о заинтересованности коллегии судей Бакинского военного суда в уголовном преследовании и выразил протест против их состава, однако в ходатайстве ему было отказано. Варданяну было предъявлено около 45 новых обвинений по 20 статьям Уголовного кодекса, ему грозит пожизненное заключение. 27 января суд отказался отпустить Варданяна под домашний арест. Варданян на заседании в Бакинском военном суде 13 февраля отказался от услуг госзащитника, предоставленного Азербайджаном. 

Под стражей в Азербайджане находятся 15 бывших карабахских чиновников, в том числе бывшие президенты Араик Арутюнян, Бако Саакян и Аркадий Гукасян, а также бывший спикер парламента Давид Ишханян и бывший госминистр Нагорного Карабаха Рубен Варданян.

О начале голодовки Рубена Варданяна сообщила его семья после телефонного разговора с ним. Семья также опубликовала обращение Варданяна к международному сообществу в знак протеста против судебного фарса над ним, сказано в обращении, опубликованном на официальной странице Рубена Варданяна в Facebook*.

Согласно публикации, Рубен Варданян объявил голодовку накануне.

"Это мой ответ на грубейшие нарушения норм международного и азербайджанского процессуального права. То, что происходит в зале суда, нельзя назвать судом – это политическое шоу, в котором демонстративно игнорируют мои права на справедливое разбирательство", - отмечено в заявлении.

Варданян отметил, что в течение последнего месяца он и его адвокат пытались разъяснить суду, что критически важно, чтобы судебный процесс был объективным.

"Однако с самого начала было ясно, что дело направлено против меня лишь по той причине, что я воспользовался своим правом на свободу слова и политическое участие, чтобы защитить армянское – христианское население Арцаха (самоназвание Нагорного Карабаха - прим. "Кавказского узла")", - сказано в обращении.

Несмотря на то, что Азербайджан является участником Европейской конвенции о правах человека и Международного пакта о гражданских и политических правах, этот процесс сопровождается вопиющими нарушениями норм правосудия, сказано в обращении экс-госминистра.

"Во-первых, меня незаконно судят в военном трибунале, а не в гражданском суде. Во-вторых, я не получил полный доступ к материалам дела и «доказательствам» против меня – 422 тома на азербайджанском языке, на изучение которых мне отвели всего 21 рабочий день, при этом материалы были засекречены как государственная тайна. В-третьих, предоставленное мне «обвинительное заключение» не является официальным документом, так как его не подписали мои обвинители. Даже в переводе этого «документа» допущены грубые ошибки, которые не позволяют понять суть предъявленных мне обвинений. В-четвертых, мне отказано в праве на защиту: моему местному адвокату Аврааму Берману ограничивают доступ к материалам, изымают документы, на него оказывают психологическое давление. Кроме того, моей международной юридической команде запретили со мной общаться или посещать меня, и у нее не было доступа ни к каким материалам дела. В-пятых, мне не позволяют вызвать свидетелей защиты и подать жалобы на нарушения, допущенные в ходе следствия и суда. В-шестых, международные представители не допущены в зал суда, процесс ведётся в условиях полной изоляции и под жестким контролем», - отмечено в обращении Варданяна.

Я отказываюсь участвовать в этом фарсе. Я обращаюсь к мировым лидерам, ко всем международным организациям, правозащитникам, представителям прессы: этот процесс требует вашего внимания

Этот процесс – "суд" не только надо мной, это попытка обвинить всех армян, всех, кто помогал Арцаху и его жителям, а также всех, кто проявлял сострадание, это удар по целому народу, считает Варданян.

"Я отказываюсь участвовать в этом фарсе. Я обращаюсь к мировым лидерам, ко всем международным организациям, правозащитникам, представителям прессы: этот процесс требует вашего внимания. Имитация правосудия – это оправдание беззакония и несправедливости. Молчание перед лицом таких нарушений открывает дверь новым трагедиям, разжигает вражду и создает новую волну ненависти. Только через правду, закон и гуманизм можно обеспечить мир и справедливость в регионе", - сказано в заключении.

В конце декабря 2024 года дело Варданяна было передано в Бакинский военный суд. Варданян заявил о фальсификации протоколов несостоявшихся допросов азербайджанскими следователями. Он потребовал публичного судебного процесса с участием международных журналистов и представителей гуманитарных организаций.

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Автор: Тигран Петросян

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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