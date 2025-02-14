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15:52, 14 февраля 2025

Варданян отказался от госзащитника

Рубен Варданян. Фото: https://russia-armenia.info/node/97480

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Бывший госминистр Нагорного Карабаха Рубен Варданян на заседании в Бакинском военном суде отказался от услуг госзащитника, предоставленного Азербайджаном. 

Как писал "Кавказский узел", бывший госминистр Нагорного Карабаха Рубен Варданян заявил о заинтересованности коллегии судей Бакинского военного суда в уголовном преследовании и выразил протест против их состава, однако в ходатайстве ему было отказано. Варданяну было предъявлено около 45 новых обвинений по 20 статьям Уголовного кодекса, ему грозит пожизненное заключение. 27 января суд отказался отпустить Варданяна под домашний арест.

Под стражей в Азербайджане находятся 15 бывших карабахских чиновников, в том числе бывшие президенты Араик Арутюнян, Бако Саакян и Аркадий Гукасян, а также бывший спикер парламента Давид Ишханян и бывший госминистр Нагорного Карабаха Рубен Варданян.

Рубен Варданян отказался от услуг государственного защитника, назначенного государством, которого прокурор представил на первом заседании. Варданян заявил, что этот адвокат ему никакой правовой помощи не оказал, никогда не посещал его в изоляторе и он ему не доверяет. Сторона обвинения возразила, настаивая, что назначенный государством защитник должен оставаться, но ходатайство было удовлетворено, сообщила сегодня представитель интересов армянских пленных в ЕСПЧ адвокат Сирануш Саакян.

"Интересы Варданяна там будет защищать лицензированный в Азербайджане его частный адвокат Абраам Берман. А возможности свиданий с международным адвокатом Джаредом Генсером, получения его правовой помощи он лишён, поскольку прокуратура Азербайджана отклонила запрос Генсера о приезде Баку", - привело слова Саакян агентство News.Am.

В ходе заседания 13 февраля было продолжено оглашение резолютивной части обвинительного акта. По версии обвинения, Рубен Варданян в сентябре 2022 года незаконно пересек государственную границу Азербайджана с территории Армении в направлении Лачинского района и обосновался на территории Карабахского экономического района Азербайджана, где временно размещались российские миротворцы, сообщило 13 февраля агентство Caliber.Az.

Также он обвиняется в сборе средств, за счет которых, незаконно приобретал и ввозил на территорию Азербайджана военное оружие и технику, выплате зарплаты членам "отрядов самообороны" и других вооруженных формирований, не предусмотренных законодательством Азербайджана, в налаживании поставок управляемых зенитных ракет и комплексов, станций обнаружения целей и других устройств, поручений 

По версии обвинения, Варданян "в лично составленном плане действий выдвинул инициативу о начале террористической операции «Немезис-2» для совершения террористических актов против представителей дипломатического корпуса Азербайджана в зарубежных странах и граждан, выполняющих свои служебные обязанности и общественный долг", указано в публикации.

Очередное заседание назначено на 17 февраля, на нем будет продолжено оглашение обвинительного заключения.

В конце декабря 2024 года дело Варданяна было передано в Бакинский военный суд. Варданян заявил о фальсификации протоколов несостоявшихся допросов азербайджанскими следователями. Он потребовал публичного судебного процесса с участием международных журналистов и представителей гуманитарных организаций. 17 января на подготовительном заседании по делу бывших руководителей Нагорного Карабаха бывший президент Араик Арутюнян принес извинения за свои заявления об ударах по Гяндже. Адвокат бывшего госминистра Рубена Варданяна добился для своего подзащитного дополнительного времени для изучения дела.

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Автор: "Кавказский узел"

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